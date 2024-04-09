Удобно, безопасно, тихо: 10 лучших районов Москвы

Айрат Багаутдинов: «Тверской не нуждается в представлении. В него входит и Кремль, и Красная площадь, и Александровский сад, и Тверская улица, а еще параллельные ей Никитская, Дмитровка, Петровка, Неглинная. Все прекрасно представляют себе, зачем сюда приходить. Есть достопримечательности, замечательные рестораны, театры и прочее. Я очень люблю ту часть Тверского района, которая лежит на другой стороне Садового кольца. Один из любимейших маршрутов по Москве: от метро „Белорусская“ или „Маяковская“ до Миусской площади с дворцом пионеров, здание университета Шанявского, ныне РГГУ, в стиле модерн. Далее — через Весковский переулок к „Новослободской“, потом по Селезевской, там замечательные дворики, улочки и местечки. Например, Андроповский пруд среди многоэтажных панелек. Оттуда — дворами в Депутатский парк, зажатый в кварталах, к музею истории ГУЛАГа».