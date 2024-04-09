Удобно, безопасно, тихо: 10 лучших районов Москвы

Как мы считали
В столице, если считать Новую Москву, 146 районов. Как выбрать 10 лучших? Можно, конечно, субъективно (тогда лучшим будет Троицк!). Но мы подошли к этому вопросу системно: проанализировали 10 экспертных рейтингов, которые касаются разных сторон жизни. В подборку вошли топы по цене аренды и покупки квартиры, экологическим показателям, количеству ДТП, точкам общепита и паркам. Также мы посмотрели, какие районы были наиболее удобными для самоизоляции во время пандемии, а еще самыми подходящими для владельцев собак, с точки зрения доставки еды и для удаленной работыЭтими данными с нами эксклюзивно поделилась «Яндекс Недвижимость».. Не могли не учесть и список, в котором лучшие районы определяют сами москвичи.
В итоговый топ вошли места, которые чаще всего появляются в верхушках этих рейтингов. Если количество набранных баллов совпадало, приоритет мы отдавали наиболее комплексному списку, в составлении которого принимали участие горожане.
Эксперты
Создатель проекта «Москва глазами инженера»
Гид
Гид
Историк архитектуры, гид и лектор
Основательница проекта «А если с детьми?»
Москвовед, автор видеоблога Moscowwalks
Гид
Гастроэксперт, автор блога «Сысоев FM»
Руководитель аналитического отдела CM International — компании, которая занимается развитием городской среды
Куркино
Здесь мало ДТП, много парков и было комфортно во время самоизоляции. Этим районом больше других довольны его жители
Антон Айсин: «В 1990-е на волне ресентимента по американской субурбииПригородные территории. в Москве строили симпатичные районы малоэтажной застройки. Куркино можно считать эталоном этого проекта: благополучный северо-запад, тишина и близость к Москве-реке».
Игорь Мачехин: «Куркино — район, про который еще десять-пятнадцать лет назад сами жители в шутку говорили „конец географии“. Из окна последнего дома открывался вид на кладбище и лес, за которым простирались Химки. Но жилье здесь было дешевым, особенно на этапе котлована. Потом появились торговый центр „Мега“, который подтянул инфраструктуру, и общественный транспорт — большую роль сыграла МЦД-3 со станцией „Молжаниново“. Сейчас тут много совсем не дешевого, вполне престижного жилья».
Александр Усольцев: «Этот район есть за что любить. С одной стороны, близко к Москве. С другой, это долина реки Сходня: можно дойти до зелени, а, как известно, если сделать район зеленым, жители простят ему всё. Есть подозрение, что в опросах просто оказалось много жителей самого Куркино. Вряд ли жители Тушино могли назвать этот район лучшим».
Митино
В топе рейтингов для удаленной работы, количеству парков, удобству жизни с собакой. Район любят и его жители
Команда «Москвы глазами инженера»: «Это район с древней историей, но при этом очень молодой, он стал частью Москвы только в 1980-х. Один из самых доступных по стоимости квартир, если мы говорим не о Новой Москве, а о „старой“. Он очень зеленый, в нем есть комфортная инфраструктура для всей семьи. Здесь находится один из самых необычных парков столицы — Митино, его можно назвать культурно-историческим центром района. Из минусов — удаленность от центра».
Александр Усольцев: «Зелени здесь сильно меньше, чем в Куркино, но это компенсируется транспортной доступностью: есть станции метро „Пятницкое шоссе“ и „Митино“, за 40 минут без пересадок можно доехать до центра Москвы. Это максимально типовой район из 2000-х, здесь нет исторической застройки, главная гордость — ландшафтный парк Митино».
Антон Айсин: «Первый лужковский район был обязан стать благополучным: туда выселяли из коммуналок жителей квартир с окнами на Большой театр. Но импульс развития иссяк с появлением метро — вместо более коротких версий продления фиолетовой или строительства желтой веток район получил не самый быстрый маршрут до центра, который консервирует эту часть города в своем стереотипе благополучия».
По данным «Яндекс Недвижимости», в районе расположено больше всего в городе спортивных площадок — 422, а также тут есть 27 кофеен, 19 фитнес-клубов, 11 бассейнов, 4 проката велосипедов и 3 стадиона.
Таганский
Входит в топ лучших районов для удаленной работы, количеству кафе и ресторанов, хорош своими парками, а значит, удобен для жизни с собакой
Мария Сукочева: «Этот район на юго-востоке ЦАО раньше не считался престижным для проживания местом, как, например, Арбат или Хамовники. Этому способствовала неблагоприятная экологическая обстановка из‑за концентрации промышленности и отсутствия больших зеленых зон. Но сейчас благодаря деиндустриализации, хорошей транспортной доступности и невысоким для центра ценам Таганский стал пользоваться популярностью. Дворянские усадьбы Швивой горки, купеческий дух малоэтажной Алексеевской и Рогожской слобод, известные монастыри и популярные театры усиливают его привлекательность».
Антон Айсин: «Советская власть добралась до задворок высотки на Котельнической только в 1980-е — и не успела их испортить. Помешал и военный бункер под Таганской площадью, из‑за него проводить какие‑либо интервенции непросто».
Александр Усольцев: «С Таганским районом ситуация интересная. Он большой, и 90% жителей живут за Садовым кольцом, вокруг Волгоградского проспекта и на Нижегородской улице. Если говорить про Таганку, Яузскую, Гончарную улицы, то это самое человечное и тихое место центра, при этом в десяти-пятнадцати минутах пешком от Кремля. Туристов меньше, крупных офисов нет. Если спрашивать у жителей домов в радиусе пяти-десяти минут ходьбы от „Таганской“, то они однозначно скажут, что это лучший район. Другое мнение будет у тех, кто живет непосредственно на Садовом, там ужасно шумно».
Анастасия Славская: «Этот район классный, потому что в нем есть приятный Таганский детский парк. С точки зрения насыщения инфраструктурой для жизни семей он лучше других центральных районов».
По данным «Яндекс Недвижимости», здесь жителям доступны 356 спортивных площадок, 26 фитнес-клубов, 11 бассейнов, 9 спорткомплексов, 2 продуктовых рынка и стадион.
Хамовники
Хорош для удаленной работы и был одним из лучших для самоизоляции, здесь много кафе, ресторанов, парков
Антон Айсин: «Если спросить у рядового обывателя, где находятся Хамовники, наверняка ответом будет „в пределах Садового“. Этот район нехарактерно для Москвы с трех сторон окружен водой, рано получил свои станции метро и почти сразу стал осью между старой столицей, Кремлем и утопическим новым городом большевиков — Юго-Западом. Особый сакральный статус района выражается как в жилом фонде советской номенклатуры, так и в наличии Новодевичьевого монастыря — светское и духовное пересекаются здесь самым неожиданным образом».
Александр Усольцев: «Хамовники очень разные: это и уютная территория вокруг метро „Спортивная“, и самый дорогой район Москвы между Остоженкой и Пречистенской набережной „Золотая миля“.
Здесь я провел свое детство, это хороший район: тихий, замкнутый в себе, без вылетных магистралей (кроме Комсомольского проспекта), грандиозные пробки внутри Хамовников случаются редко. Важна и историческая составляющая: здесь есть Новодевичий монастырь, парки, „Лужники“. Как в спальных районах, здесь все под рукой, но при этом место близко к центру».
Марина Иванова: «В Хамовниках как будто не один район, а сразу два: тихий дворянский центр с роскошными особняками и богатыми доходными домами внутри Садового кольца и более активный авангардно-деловой за его пределами. В старой части можно долго гулять среди шедевров классицизма и модерна. А территория за Садовым поражает разнообразием архитектуры: там есть все, от старинных церквей Новодевичьего монастыря и корпусов университетской больницы XIX века до ярких образцов советского авангарда и современных жилых и бизнес-кварталов. Сердцем района является Усачевский рынок, где жизнь кипит с самого утра до ночи. Я бы голосовала за Хамовники».
Анастасия Славская: «Хамовники очень удобны по многим параметрам, но мне здесь не хватает насыщения семейным досугом, культурно-развлекательная часть, на мой взгляд, проседает».
По данным «Яндекс Недвижимости», в районе 226 спортивных площадок, 275 кафе и ресторанов, 35 фитнес-клубов, 14 спорткомплексов, 11 бассейнов, 10 стадионов.
Пресненский
Лучший район для удаленщиков, здесь много кафе, ресторанов и парков, а еще он опережает конкурентов по доступности доставки еды
Антон Айсин: «Самый сложный район центра, который сочетает избыточно благополучные Патрики и исторически несчастную Красную Пресню».
Александр Усольцев: «Мы упираемся в то, что административные границы часто не совпадают с нашим восприятием районов. Когда мы говорим „Пресня“, то подразумеваем улицу Красная Пресня, метро „Краснопресненская“, Белый дом. Но это и Патриаршие, Тверской бульвар; район тянется до Брюсова переулка, в него входят Сити и микрорайон Камушки, где еще осталось „пролетарское“ население. Здесь живут люди из разных вселенных. На Патриарших скажут, что этот район лучший. Но вряд ли ближе к Шелепихе его обожают. Количественно этот район обречен попадать во все рейтинги».
Регина Поливан: «Пресненский район по своему средовому и архитектурному содержанию очень самодостаточен, это практически город в городе. Исторически он был насыщен как промышленными объектами (самый известный из них — Трехгорная мануфактура, сегодня там общественное пространство с лофтами и кафе), так и зелеными рекреационными зонами — от Патриарших прудов до Московского зоопарка. Архитектура района очень разнообразна: здесь находятся неоготический собор Непорочного Зачатия, шедевр эпохи модерна особняк Рябушинских, конструктивистский Дом Наркомфина, первый в Москве кольцевой хлебозавод (сегодня — центр „Зотов“), одна из семи сталинских высоток, яркие памятники советского модернизма — здание ТАСС и МХАТа им. Горького, деловой центр „Москва-Сити“ и многое другое».
Анастасия Славская: «Пресненский идеален для тех, кто хочет жить относительно в центре. Он пестрит парками и семейными заведениями. Район так насыщен локациями, что отсюда можно не уезжать».
По данным «Яндекс Недвижимости», в районе расположены 544 кафе и ресторанов, 415 спортивных площадок, 310 велопарковок, 54 фитнес-клуба, 11 парков, 7 скверов и 3 бассейна.
Тверской
Идеален для удаленной работы, здесь много общепита и парков, а также хорошая доступность доставки еды
Айрат Багаутдинов: «Тверской не нуждается в представлении. В него входит и Кремль, и Красная площадь, и Александровский сад, и Тверская улица, а еще параллельные ей Никитская, Дмитровка, Петровка, Неглинная. Все прекрасно представляют себе, зачем сюда приходить. Есть достопримечательности, замечательные рестораны, театры и прочее. Я очень люблю ту часть Тверского района, которая лежит на другой стороне Садового кольца. Один из любимейших маршрутов по Москве: от метро „Белорусская“ или „Маяковская“ до Миусской площади с дворцом пионеров, здание университета Шанявского, ныне РГГУ, в стиле модерн. Далее — через Весковский переулок к „Новослободской“, потом по Селезевской, там замечательные дворики, улочки и местечки. Например, Андроповский пруд среди многоэтажных панелек. Оттуда — дворами в Депутатский парк, зажатый в кварталах, к музею истории ГУЛАГа».
Александр Сысоев: «Мой любимый район — Тверской, та часть, что называется МиусыИсторический район Москвы между 1-й Тверской-Ямской, Лесной, Новослободской, Долгоруковской улицами и Оружейным переулком.. Для меня это идеальный микс, который удовлетворяет любую потребность: хочется тишины — рядом сквер, хочется движения — „Белая площадь“. Развитая инфраструктура: две „Азбуки“, масса кафе и ресторанов, которые входят в гид GreatList, до всего — десять минут на такси, но можно и прогуляться пешком. Готов быть амбассадором этого района».
Александр Усольцев: «Тверской тянется длинным аппендиксом от центра, уходя до Савеловского вокзала. Тверская-Ямская, территория вокруг „Менделеевской“ и частично „Достоевской“ ― это комфортные для проживания места, близкие к центру. Живущие там люди свой район любят».
Антон Айсин: «В отличие от Тверской улицы, сам район не так однозначен. Административно в него входят и Кремль, и Китай-город со своим особым статусом, и задворки Белорусского вокзала, куда в свое время не хотел переезжать Ельцин. Редевелопмент последних лет выравнивает ситуацию, и особая атмосфера Тверских-Ямских делает его московским Манхэттеном, достойным московского Бродвея — Тверской».
По данным «Яндекс Недвижимости», здесь есть 170 спортивных площадок, 304 велопарковки, 583 кафе и ресторана, 42 фитнес-клуба, 19 студий йоги, 17 парков, 6 прокатов велосипедов и 5 фуд-моллов.
Басманный
Лучший по количеству общепита и парков, а также доступности доставки еды, хорошо подходит для удаленной работы
Антон Айсин: «Жемчужина заброшенной промышленной Москвы, которую хочется оставить такой, какая она есть. „Артплей“, „Арма“ и „Винзавод“ сделали району громкое имя, а отдельные жилые проекты не разрушили визуального облика. Камерности добавил и отказ от строительства сразу двух станций метро — и от „Курской“ до „Бауманской“ сформировался особый мир, где конструктивистские здания Ивана Фомина мирно дремлют по соседству с купеческими особняками».
Александр Усольцев: «Басманный район — это и Чистые пруды, и Покровка, и Маросейка, и „Электрозаводская“, „Бауманская“. У него много фанатов. Там спокойно, нет больших магистралей, инфраструктура уже развита, тихо-спокойно, и до центра совсем близко».
Айрат Багаутдинов: «Басманный район, пожалуй, мой самый любимый в городе. Там знаменитая Ивановская горка, Хитровская площадь, замечательные узкие улочки и переулки, напоминающие о средневековой Москве, палаты Мазепы или Сверчковых, протестантский Петропавловский собор. Ивановскую горку любят все, особенно после того как в районе от Солянки до Покровки появилось большое количество баров.
Но я очень люблю ту часть Басманного, которая находится по ту сторону Садового, Алексеевской соединительной ветки и Курского вокзала. Мне нравится гулять от Курского вокзала через церковь Вознесения на Гороховом поле, мимо старообрядческой Покровской церкви в Токмаковом переулке и Школы акварели Сергея Андрияки, расположившейся в замечательном псевдоготическом здании конца XIX века».
Анастасия Славская: «Басманный, по моим ощущением, самый неудобный среди центральных районов для жизни с детьми. Там много объектов социальной инфраструктуры, но мест для досуга с детьми мало: почти нет, например, семейных кафе с комфортным входом».
По данным «Яндекс Недвижимости», жителям района доступны 260 спортплощадок, 428 ресторанов и кафе, 26 фитнес-клубов, 14 бассейнов и 7 школ плавания, 2 места для дайвинга.
Южное Бутово
Хорош для жизни с собакой и очень любим жителями
Александр Усольцев: «Это новый район, в который люди переезжали сознательно. Если вас не пугает плотность населения и высотность застройки, то тут можно найти много плюсов: рядом магазины, торговые центры, спортзалы, бассейн, ландшафтный парк, аллеи ― из Южного Бутово можно не выезжать. После открытия МЦД-2 транспортная доступность стала лучше. Район за МКАД, но при этом инфраструктура современная, не уставшая, за это жители ценят его».
Антон Айсин: «Южное Бутово стало районом, у которого получилось. Здесь много зелени и воздуха, смело расставленные жилые объемы, между которыми помещаются целые водоемы, дома с хорошими планировками и отсутствие депрессивного жилого фонда первых раундов индустриального домостроения».
Команда «Москвы глазами инженера»: «Южное Бутово стало частью Москвы совсем недавно — в 1985 году. Здесь сохраняется хорошая экологическая обстановка благодаря близости лесных массивов и малому числу промышленных предприятий. Район находится на Теплостанской возвышенности — самом высоком месте города. Инфраструктура развита, район подойдет большим семьям. Из минусов — удаленность от центра. Главная изюминка Южного Бутово — это одноименный большой парк. По площади он сопоставим с крупнейшими зелеными зонами Москвы — парком Горького и „Сокольниками“».
По данным «Яндекс Недвижимости», здесь находится 332 спортивных площадки, в районе больше всего пунктов выдачи заказов — 264, а также 12 бассейнов, 6 парков и заповедник.
Выхино-Жулебино
Один из самых дешевых с точки зрения аренды квартир, здесь мало ДТП и много парков, а значит, район хорош для жизни с собакой
Антон Айсин: «Любой урбанист слышал про эффект Выхино — транспортный коллапс настиг этот район еще в советское время. Но наличие зелени в Жулебино делает это место в среднем крайне благополучным, а внимательный краевед не сможет не обратить внимание на симпатичные артефакты советского модернизма, которые красноречиво говорят планах создания комфортного района».
Александр Усольцев: «Попадание Выхино-Жулебино в топ — для меня большой вопрос. Местные часто патриоты района, но вряд ли кто‑то не живущий здесь называл бы его лучшим в Москве».
Команда «Москвы глазами инженера»: «Выхонь известна с XVII века — она входила в Кусковскую вотчину Шереметевых. А в 1960 году границы столицы расширились, и Выхино стало частью Москвы. У деревни Жулебино похожая история, но она вошла в состав столицы в 1985 году. Из плюсов — транспортная доступность, относительная близость к центру, развитая инфраструктура. Минусы — экологию нельзя назвать хорошей, как и в целом на востоке Москвы. Но есть парки, например „Кузьминки-Люблино“ c усадьбой Деда Мороза и историческим ансамблем».
Тропарево-Никулино
Хорош для жизни с собакой и любим жителями
Антон Айсин: «Район не самой простой судьбы — это престижный Юго-Запад, но близко к МКАД, здесь много зелени, но основная застройка — неуютные девятиэтажки. Спасло его заселение квартир университетской интеллигенцией, которая была готова и на такую среду в обмен на собственное жилье».
Александр Усольцев: «Для многих это ностальгический район: здесь либо учились, либо жили. Есть лесопарк, большие проспекты. Когда в 1970-е всех расселили по хрущевкам, Москва потеряла атмосферу двора — безопасного замкнутого пространства. Но на Юго-Западе ставили эксперименты с замкнутыми дворами: для этого дома располагали галочками, углами, прямоугольниками. Это воспринимается многими как что‑то родное. Попадание этого района в рейтинг ― заслуга советских градостроителей».
Регина Поливан: «В 1960–1970-е район застраивался как южные ворота Москвы, въезд в столицу со стороны аэропорта Внуково. Большую часть территории занимает Тропаревский лесопарк. Здесь сохранили природный рельеф с перепадами высот, значительная часть застройки — экспериментальные дома и гостиницы, созданные из железобетонных элементов. Важной частью района Тропарево-Никулино стали социальные и культурные объекты: детские сады, школы, магазины. Также здесь находится Театр на Юго-Западе и институты — РАНХиГС, МПГУ и другие».
Анастасия Славская: «Тропарево-Никулино ― один из моих любимых районов, по крайней мере, среди тех, что отдалены от центра. Здесь все хорошо в плане парков, семейных заведений, удобства и безопасности».