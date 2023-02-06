Блеск и кринж: гид по району Шелепиха у Москва-Сити

Деревня, промышленность и элитное жилье
Название местности происходит от речки Шелепихи — вероятно, так раньше назывался ныне существующий Ермаковский ручей, сегодня полностью заключенный в коллектор. По одной из версий, река была названа так от слов «шел» («вяз») и «пиш» («липа») древними финно-угорскими племенами, живущими тут задолго до основания Москвы. Территория нынешнего района впервые упоминается в летописях конца XIV — начала XV веков. Здесь были земли, принадлежащие княжеским родам и богатым монастырям. В XVII веке от деревни осталась одна пустошь: во время ожесточенных боев, проходивших в этих местах в Смутное время, Шелепиха была сожжена, и жители ее покинули. В XVIII веке территорию вновь отдали во владение Новинскому монастырю. Деревня процветала: помимо сельского хозяйства крестьяне занимались торговлей, в Москву продавали сукно и холсты, сено и дрова. В начале XIX века Шелепиху снова полностью сожгли — уже наполеоновские войска. А в конце XIX — начале XX века в ней уже вовсю кипела промышленная жизнь, работали ткацкие и суконные фабрики, пряничное производство и сахаро-рафинадный завод.
Деревня Шелепиха вошла в состав Москвы в 1927 году. Но полноценной частью столицы стала только с появлением неподалеку Москва-Сити — центра деловой жизни столицы. А в советские годы здесь был спальный район с провинциальным укладом, практически отрезанный от большого города. В пятидесятых годах часть территории все еще занимали деревенские дома с приусадебными участками. Мало кому из коренных москвичей тогда был известен топоним «Шелепиха», еще меньше о нем знали приезжие. От других районов Москвы эту местность отделяла мощная промзона, многопутная железная дорога и река. Чтобы добраться «до города», нужно было доехать на автобусе до платформы «Тестовская», а оттуда — на электричке до Белорусского вокзала или на другом автобусе до метро «Фили» на противоположном берегу Москвы-реки.
Жили в районе в основном работники расположенных рядом промышленных предприятий: Мелькомбината № 4, Силикатного завода, Майонезного цеха Жирового комбината, завода железобетонных изделий и других. А также потомки тех, кто населял деревню Шелепиха, и чьи дома и дворы снесли в 1960-е — им выделили квартиры в пятиэтажках. Соседи хорошо знали друг друга, общались семьями и дворами.
В нулевых начал строиться деловой центр Москва-Сити, и по мере наполнения его офисами на Шелепиху стали обращать внимание работающие там белые воротнички. Стоимость аренды и покупки жилья в этом районе поползла вверх, несмотря на то что добираться до Сити на общественном транспорте тогда было сложно. В 2016 году здесь открыли станцию МЦК, а через пару лет — еще и метро, и поселиться в Шелепихе захотели многие. Этот топоним стал звучать из уст москвичей и приезжих часто, уважительно и с почтением.
Девелоперский интерес со временем съел все промзоны по периметру района. Вместо завода железобетонных конструкций и асфальтобетонного предприятия вырос ЖК «Сердце столицы», вместо цехов по производству майонеза — ЖК «Level Причальный». На месте мелькомбината появился ЖК Headliner. ЖК «Космополит» строят на месте цеха цветного литья Магистрального механосборочного завода. Будут застроены и промзоны в районе Магистральных улиц.
С одной стороны, воздух здесь становится чище. С другой, объем возводимого жилья, его большая высотность и плотность застройки пугает старожилов и становится постоянной темой для споров в локальных чатах и соцсетях. Тревожит жителей и возможная нехватка мест в садах и школах района, и большое количество людей в общественном транспорте.
Остров Шелепиха
Территория исторической местности Шелепиха сейчас находится в трех разных районах: Пресненском, Хорошево-Мневниках и Хорошево. Впрочем, северную часть (в Хорошево) занимает в основном промзона. Жилая территория — это чуть больше полусотни домов между Шелепихинскими набережной и шоссе, Причальным и Мукомольным проездами. Она поделена Шелепихинским мостом и Шмитовским проездом на два почти равных участка. Местные называют их «верхней» и «нижней» Шелепихой, потому что эти две половинки находятся относительно друг друга выше и ниже по течению Москвы-реки.
По домам, построенным на Шелепихе, можно изучать историю градостроительства Москвы. Здесь есть все: и постройки начала пятидесятых с трубами над крышами, рассчитанные на отопление от собственной котельной, и классические хрущевки, и панельки семидесятых-восьмидесятых, и лужковки начала нулевых. Над ними возвышаются корпуса жилых комплексов последних лет. Все это разнообразие жилищных эпох террасами спускается к Москве-реке. И если встать на набережной, на границе старой и новой застройки, можно увидеть сразу все исторические пласты Шелепихи, за которыми гордо высится стеклобетон Сити.
Также к району сейчас относят территории недавно построенных ЖК «Сердце столицы», «Level Причальный» и Headliner. Но они возведены на месте промзон, вне сложившейся застройки, так что не все старожилы признают эти новые территории за «ту самую» Шелепиху.
Старые жилые кварталы сейчас со всех сторон окружены стройками. Сразу у выхода из метро вы упираетесь в забор стройплощадки ЖК «Космополит», чуть подальше стучат по опалубке в ЖК Headliner. За ним возводится вестибюль остановки «Тестовская» МЦД-4 с переходом к Москва-Сити. Шелепихинская набережная перекопана на всей своей длине. Во многих дворах района словно кладоискатели орудуют ремонтники теплотрассы. Даже один из детских городков выполнен в виде строительной площадки, так что к вечной стройке местные жители привыкают с малолетства.
Несмотря на это, внутри дворов на удивление тихо. Шелепиха спускается к Москве-реке плавными уступами, дворы и скверики полны холмов, по которым проложены пешеходные лесенки и детские горки. Из‑за того, что внутри кварталов приходится постоянно подниматься или спускаться, район немного смахивает на приморский курортный городок.
Благоустройство на стопе
Вместо пляжа у подножия дворов-холмов находим Шелепихинскую набережную, огороженную строительным забором. Еще по сталинскому генплану 1935 года здесь должна была располагаться прогулочная зона со скульптурами, цветниками и фонтанами. Но война и разруха не позволили осуществить задуманное. До шестидесятых годов жители с удовольствием купались, катались на лодках и рыбачили в этих местах. Позже плавный спуск к воде разрыли, расширив фарватер, чтобы баржам было удобнее разворачиваться возле Западного речного порта. Получились почти вертикальные откосы, спускаться к воде стало затруднительно. Постепенно эти отвесные берега обросли ясенелистным кленом — сорным деревом с корявыми изогнутыми стволами. Клены старели и падали, их заросли превращались в бурелом. Зеленая зона Шелепихинской набережной в последние годы была лишь местом для выгула собак и жарки шашлыков, после которых на берегу оставались кучи мусора. Фрагмент набережной облагородили пару лет назад только возле ЖК «Сердце столицы». Хотя и там можно было периодически наткнуться на брошенный мангал или мусор. Жители новых ЖК обвиняли в нездоровой тяге к диким пикникам «некультурных старожилов», те в свою очередь кивали на строителей. А берег меж тем все больше захламлялся.
Летом 2021 года началась реконструкция набережной, по плану здесь должны были сделать красивую пешеходную зону — правда, заодно еще и расширить проезжую часть. Благоустройство начали с вырубки бурелома, но так как ясенелистный клен был почти единственным, что тут приживалось, берег остался практически без деревьев. Что, конечно, повергло в шок местных жителей. Второй шок случился, когда на вырубке благоустройство остановилось, и около года за строительным забором не было никакого движения. Сейчас работы на набережной понемногу возобновляются.
Посреди Шелепихинской набережной высится башня причала Мелькомбината № 4. Это последнее, что осталось от когда‑то передового московского предприятия. Оно было построено в шестидесятых годах и оснащено по последнему на тот момент слову техники. Зерно привозили на комбинат по Москве-реке. И автоматические погрузчики, похожие на гигантских железных спрутов с щупальцами-пылесосами, за час разгружали около 100 тонн пшеницы. Зерно засасывало в мощный подземный туннель, прорытый прямо под жилыми кварталами Шелепихи. По конвейеру внутри тоннеля оно попадало на комбинат, где перемалывалось в муку. В девяностых годах Мелькомбинат был приватизирован, в нулевых выкуплен девелоперами, а несколько лет назад — снесен, его территория перешла под жилую застройку.
Некоторое время назад пристань окружили забором с колючей проволокой, с нее исчезли спруты-погрузчики, и появилось несколько деревянных срубов, в которых действовала баня. Охрана причала не столько бдительно следила за неприкосновенностью сауны, сколько стерегла от диггеров вход в тоннель зернопровода, который после закрытия предприятия не засыпали, а законсервировали. По планам причал Мелькомбината в будущем должен стать пристанью для рейсовых речных трамваев.
Решетки, бары и заборы
По тротуару можно пройтись параллельно набережной вдоль всего района, либо углубиться во дворики, которые, кстати, выглядят очень ухоженными. Между домами много новых детских городков, каждый со своей тематикой: замок, пожарное отделение, «Панда-парк». Есть внутриквартальные скверики, один из которых даже гордо называется парком «Причальный».
Вдоль воды сейчас можно пройтись только около ЖК «Сердце столицы». Здесь набережная оформлена как бар на лоне природы: ограждение берега выполнено в виде деревянной стойки с высокими стульями, в хорошую погоду можно выпить кофе с видом на реку. Правда, уличных кафе здесь нет, кофе можно взять навынос в заведении из ближайшего корпуса ЖК. Из других украшений набережной: смотровые, детские и спортивные площадки, скульптура «Луна» и несколько ракет, на которые можно забраться. Прогуляться внутри квартала «Сердце столицы» не получится: ЖК вместе со своими местами для отдыха, школой и детским садом отгородился от горожан забором и охраной. Поэтому продолжить прогулку вы сможете только по периметру комплекса, а это опыт не из приятных: по улице Шеногина вас встретят заводские заброшки и стройки, а на 1-м Силикатном проезде придется пройти мимо Краснопресненской пересыльной тюрьмы (СИЗО- 3 «Пресня»). Несколько лет назад сообщалось о планах на перенос тюрьмы в более отдаленное от центра города место, но пока конкретных дат переезда нет.
Банановый мост и памятник модерна
Дорога в «промышленный треугольник» Шелепихи между 3-й Магистральной улицей, Звенигородским шоссе и ТТК лежит по автомобильному мосту, перекинутому над железной дорогой. Днем он абсолютно пустынен, только по вечерам усталые рабочие идут со строек в близлежащие общежития. С путепровода открывается панорамный вид на Москва-Сити. Вечером огни небоскребов заливают светом трубы стоящей рядом ТЭЦ и корпуса промышленных кварталов. Судя по всему, вид на Сити периодически все-таки привлекает на мост публику. По крайней мере, следы проведения нехитрого досуга видны на тротуарах: периодически можно споткнуться о бутылку, но больше всего на мосту банановой кожуры.
Однозначно стоит увидеть историческое здание станции «Пресня» Московской окружной железной дороги (3-я Магистральная, 19, стр. 3). Это одна из красивейших построек в стиле модерн в Москве, ее автор — архитектор Александр Померанцев, создавший проект ГУМа. Большая часть зданий окружной дороги была типовой, но этот вокзал остался уникальным. Сейчас в помещениях станции находится музей МОЖД, попасть в который можно только по предварительной записи. Если все-таки достанете билеты, сможете осмотреть кучу занимательных экспонатов и макетов. Особенную ценность представляют настенные часы фирмы «Павел Буре», единственные дошедшие до наших дней из всех циферблатов, украшавших померанцевские вокзалы.
Завершить прогулку можно осмотром станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро. Вас ждет черно-желтый вестибюль и эскалаторный наклон, украшенный яркими витражами. Строительство станции здесь планировалось еще с шестидесятых годов, ее хотели включить то в Арбатско-Покровскую, то в Таганско-Краснопресненскую линию. Но в итоге появления метро жителям Шелепихи пришлось ждать около полувека.