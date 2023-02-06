Блеск и кринж: гид по району Шелепиха у Москва-Сити

Вместо пляжа у подножия дворов-холмов находим Шелепихинскую набережную, огороженную строительным забором. Еще по сталинскому генплану 1935 года здесь должна была располагаться прогулочная зона со скульптурами, цветниками и фонтанами. Но война и разруха не позволили осуществить задуманное. До шестидесятых годов жители с удовольствием купались, катались на лодках и рыбачили в этих местах. Позже плавный спуск к воде разрыли, расширив фарватер, чтобы баржам было удобнее разворачиваться возле Западного речного порта. Получились почти вертикальные откосы, спускаться к воде стало затруднительно. Постепенно эти отвесные берега обросли ясенелистным кленом — сорным деревом с корявыми изогнутыми стволами. Клены старели и падали, их заросли превращались в бурелом. Зеленая зона Шелепихинской набережной в последние годы была лишь местом для выгула собак и жарки шашлыков, после которых на берегу оставались кучи мусора. Фрагмент набережной облагородили пару лет назад только возле ЖК «Сердце столицы». Хотя и там можно было периодически наткнуться на брошенный мангал или мусор. Жители новых ЖК обвиняли в нездоровой тяге к диким пикникам «некультурных старожилов», те в свою очередь кивали на строителей. А берег меж тем все больше захламлялся.