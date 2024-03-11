Продавцы, чьи товары сгорели на складе Wildberries, так и не получили компенсации. Почему?

Как сказали в самой Wildberries, сумму убытков они рассчитывают по ценникам, которые мы выставили на 13 января. По моей оценке, у нас вышло 874 тысячи рублей. За два месяца нам так ничего и не пришло, нет даже информации о размере компенсации. В поддержке пишут «ожидайте», а сколько ждать — непонятно. Я читала в разных чатах, что кому‑то пришли выплаты, кому‑то нет, но в основном суммы пока маленькие: например, у человека сгорели товары на 500 тысяч, а ему прислали 12 тысяч. Многие пишут, что это «круто» и «огромный плюс», потому что ты как будто вмиг продал все, что у тебя было, но о каких сроках идет речь? Год, несколько месяцев, недель — неизвестно. По моим ощущениям, большинство пока никаких денег не получило .