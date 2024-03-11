Продавцы, чьи товары сгорели на складе Wildberries, так и не получили компенсации. Почему?

Что произошло
13 января 2024 года на складе Wildberries в поселке Шушары на окраине Петербурга произошел пожар. Хотя МЧС и отчиталось о том, что огонь был устранен в течение нескольких часов, его последствия оказались масштабными: площадь возгорания составила около 70 тысяч квадратных метров. Обошлось без человеческих жертв. Причиной признали неисправную электропроводку.
В тот же день Wildberries сообщила об убытках, которые понесли владельцы сгоревших товаров: их сумма составила более 10 млрд рублей. По оценкам экспертов, ущерб может быть еще больше — до 17 млрд рублей. Источники РБК рассказали, что склад не был застрахован. В Госстройнадзоре заявили, что он вообще не получил разрешения на работу.
Вернуть деньги пострадавшим предпринимателям Wildberries пообещали в день происшествия. Первые выплаты часть продавцов получила уже 15 января — возмещение убытков, как отметили в компании, будут проводить поэтапно. В Wildberries должны были установить, действительно ли товар был уничтожен или он уже был продан и находился в службе доставки.
По состоянию на март 2024 года компенсацию удалось получить не всем. Об этом, к примеру, пишут участники чата «Продаем на Wildberries». Один из селлеров на запрос «Афиши Daily» ответил: «Никаких компенсаций нет. Только обещания. Сгорело на 2,5 млн». Жалобы на проблемы с выплатами собирается рассмотреть Федеральная антимонопольная служба.
Как пострадавшие продавцы получают компенсации: личный опыт
Соосновательница бренда JD Collection
Чуть меньше двух лет назад мы с подругой решили организовать магазинчик недорогой, но качественной детской одежды и выйти на Wildberries. Позже нарастили ассортимент ультратонкими пуховиками для мам и пап.
Объемы у нас небольшие, и в Шушарах у нас лежало немного — порядка 50 единиц продукции. О пожаре узнали из новостей, а официальное сообщение от WB про компенсацию получили только в конце дня. Далее в течение пары дней нам на счет поступило около 150 тысяч рублей — в такую же сумму мы оценили наши убытки.
WB рассчитывает компенсацию так, будто склад не сгорел, а они продали все наши товары. Из стоимости каждого вычли стандартные затраты на хранение, логистику, комиссию площадки, применили коэффициент снижения цены с учетом среднегодовых показателей. Итоговая сумма нас устроила, поэтому никаких судебных исков не планируем. Но при больших объемах или более высоких ценах потери могли быть больше. Решение тут простое — дополнительно страховать товар, что мы и планируем сделать.
Предпринимательница
Мы продаем бижутерию на Wildberries уже больше года. Новость о пожаре меня потрясла, потому что буквально за месяц до этого мы привезли на этот склад 2500 товаров. Это была наша вторая поставка, мы вложили в нее много сил и денег, но потеряли все, не успев почти ничего продать.
Как сказали в самой Wildberries, сумму убытков они рассчитывают по ценникам, которые мы выставили на 13 января. По моей оценке, у нас вышло 874 тысячи рублей. За два месяца нам так ничего и не пришло, нет даже информации о размере компенсации. В поддержке пишут «ожидайте», а сколько ждать — непонятно. Я читала в разных чатах, что кому‑то пришли выплаты, кому‑то нет, но в основном суммы пока маленькие: например, у человека сгорели товары на 500 тысяч, а ему прислали 12 тысяч. Многие пишут, что это «круто» и «огромный плюс», потому что ты как будто вмиг продал все, что у тебя было, но о каких сроках идет речь? Год, несколько месяцев, недель — неизвестно. По моим ощущениям, большинство пока никаких денег не получило.
В суд мы пока обращаться не будем, решили подождать ответа от WB. Если ситуация затянется, подадим иск. Извините, компания была обязана заботиться об электрике и сохранить наш товар, но погубила его.
Я сделала вывод, что такие огромные поставки делать не стоит, особенно на первом этапе развития бизнеса, лучше отгружать понемногу. Мы планируем завязать с продажами на WB, потому что там для продвижения товара нужно вкладывать деньги, а выхлоп от этого маленький. Тем более что после пожара мы и вовсе находимся в минусе.
Владелец бренда Chehooli
Я пользуюсь сервисом уже 2,5 года. Многое пробовал продавать, сейчас занимаюсь продажей чехлов для телефонов, брелков и обложек для паспортов, принты для которых мы печатаем у нас в типографии.
Обычно мы не пользуемся складами Wildberries, а доставляем заказы сразу на распределительные центры маркетплейса. Тем не менее какое‑то количество товаров на складе в Шушарах у нас было — примерно 300–400 штук. По нашим подсчетам, убыток по себестоимости составил 30–40 тысяч рублей, по цене продажи — где‑то 120 тысяч.
WB сама решала, какая часть товара сгорела, и не предоставила никаких отчетов ни по артикулам, ни по количеству. Частично там вписывали это в ежедневные отчеты, только увеличивая путаницу. Никаких сроков выплат у нас сейчас нет. Последние три недели мы получаем от WB небольшие суммы, примерно 2000–3000 рублей, один раз выплатили 5000. За все время компания компенсировала мне 11 тысяч.
В суд обращаться не буду, так как сумма у меня небольшая. Не знаю, ждать чего‑то от WB или нет, на мои вопросы никто не отвечает. Придут еще какие‑то деньги — хорошо, не придут — ну что ж, таков путь. Больший урон, если честно, мне наносила платная приемка товара, когда за одну единицу надо было платить от 15 до 35 рублей.
Предпринимательница
Чуть больше года я продаю на Wildberries одежду для новорожденных. О пожаре узнала из новостных пабликов: на сгоревшем складе в Шушарах у нас было 138 единиц товара. Убыток я оцениваю примерно в 120 тысяч рублей за вычетом налогов, логистики и хранения.
Из Wildberries мне писали, что сделают компенсацию. Я предоставила отчет по остаткам на 13 января, написала в поддержку, но они по сегодняшний день отвечают: «Ждите, выплата будет, мы рассчитываем сумму». То есть ни сроков, ни размера компенсации мы не знаем.
В суд я пока идти не буду: от обязательств компания не отказывается. И все же я разочарована в Wildberries: понимаю, что может случиться что угодно, но, например, Ozon после похожего инцидента выплатил компенсации намного быстрее. WB же максимально ненадежная и безответная площадка, ответов от поддержки приходится ждать неделями.
Что делать, если компенсация так и не пришла
Тем, кто не получил возмещения убытков, руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры» Виктория Шабанова рекомендует обращаться в суд. Чтобы грамотно составить заявление, необходимо зафиксировать факт поставки товара, это делается через личный кабинет, скриншот необходимо заверить у нотариуса. Подавать иск или отправлять претензию Шабанова рекомендует в арбитражный суд Московской области, так как офис Wildberries находится в Подольске.
Какие еще претензии есть к Wildberries
Селлеры рассказывали о плохих условиях работы сотрудников маркетплейса. «На сортировке и раскладке 90% граждане СНГ, лично видела, как их привозят автобусами, многие плохо говорят по-русски, график работы адский, постоянные штрафы, обманывают с зарплатой, постоянная текучка и новые работники. Хотела сама устроиться в Коледино (деревня в Московской области. — Прим. ред.) на склад, увидела, что внутри там происходит, была в шоке, уехала», — рассказала участница чата «Продаем на Wildberries» Светлана.
В марте 2023 года прошла забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов. Причиной стала новая политика компании: с работников собирались удерживать полную стоимость товара, если покупатель оформит возврат из‑за брака или получит не ту вещь. После скандала руководство сервиса отменило более 10 000 некорректных штрафов. В апреле стало известно о подготовке коллективного иска к Wildberries: сотрудники компании требовали, чтобы их перевели с ГПХ на трудовые договоры.
В мае 2023 года забастовку устроили и владельцы магазинов: они обвинили Wildberries в том, что сервис списывает у них деньги за рекламу, которую они на самом деле не заказывали. В том же месяце прошел еще один протест селлеров. Компания заблокировала аккаунты нескольких сотен продавцов, которые, по ее мнению, нарушили правила продвижения. Из‑за блокировки они не могли вывести заработанные средства. В Wildberries заявили, что их действия были правомерны, и обвинили продавцов в агрессивных методах решения конфликта. Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе призвал компанию отказаться от односторонних решений, которые резко меняют условия работы и покупки товаров на площадке. Маркетплейсу рекомендовали создать механизм досудебного урегулирования споров и проработать практики «на предмет установления разумных и соразмерных условий для пользователей».