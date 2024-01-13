В Госстройнадзоре заявили, что сгоревший склад Wildberries не получал разрешения на работу

Максим Саблин
Сегодня в 16:15
Фото: из соцсетей

Временно исполняющий обязанности начальника петербургского Госстройнадзора заявил, что сгоревший 13 января склад Wildberries не имел разрешения на работу. Об этом он рассказал телеканалу «78».

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — говорит Вячеслав Захаров.

Источник издания в МЧС также подчеркнул, что открытый в 2023 году один из крупнейших складов площадью в 100 тыс. квадратных метров ни разу не проверяла пожарная инспекция.

Представитель Wildberries в комментарии РБК ответил, что открытый ею комплекс соответствовал проектной документации и имел рабочую систему пожаротушения и сигнализацию, что подтвердили представители городских служб.

13 января в Шушарах загорелся склад Wildberries. Пожар охватил площадь в 70 тыс. квадратных метров, в его тушении принимали участие более 270 пожарных и 57 единиц техники.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неисправную проводку. Кроме этого источник ТАСС отметил, что на объекте не работала сигнализация, хотя включилась система пожаротушения. Ранее сообщалось, что сигнализацию выключили из‑за ложных срабатываний.

Во Всероссийском союзе страховщиков ущерб оценили в сумму более 10 млрд рублей.

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