РБК: сгоревший склад Wildberries не был застрахован

Источники РБК в сфере страхования рассказали изданию, что сгоревший склад WIldberries в Шушарах не был застрахован. Один из них пояснил, что торговая площадка страховала лишь товар, но не здание, в строительство которого было вложено более 3 млрд рублей.
«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — утверждает один из собеседников РБК.
Представитель Wildberries подтвердил агентству, что находившийся на складе товар был застрахован, однако не стал пояснять детали соглашений. «Мы не можем разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений», — ответил он журналистам.
Один из опрошенных РБК экспертов предположил, что из‑за инцидента Wildberries может потерять прибыль от всей деятельности за прошлый год, а отсутствие страховки назвал таким же странным фактом, как и работу склада без разрешения на ввод в эксплуатацию. О последнем СМИ на прошлой неделе заявил врио начальника службы петербургского Госстройнадзора Вячеслав Захаров.
Склад онлайн-магазина сгорел в поселке Шушары под Петербургом 13 января. В здании площадью 112 тыс. квадратных метров сгорело помещений на 70 тыс. Возгорание началось рано утром, во время пересменки. Тогда в здании находились больше тысячи человек. Никто из них не погиб, сообщалось лишь об одной пострадавшей.
15 января Wildberries заявили о начале выплат компенсаций своим продавцам и покупателям. Сумму ущерба эксперты тогда оценивали в 10–11 млрд рублей. Компания также объявила о планах реконструировать склад.