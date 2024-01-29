Чем заняться в Москве в феврале: Ssshhhiiittt!, «Приглашение на казнь» и еще 21 событие

Концерты
Ssshhhiiittt!
10 фвраля, VK Stadium, 16+
Концерт многогранной и искренней рок-группы родом из Ростова Великого. Своим масштабным выступлением музыканты планируют подвести итоги творчества и запечатлеть тот путь, что они прошли от «Первой жизни» до «Rawlove».
Pizza
10 февраля, «Мумий Тролль Music Bar», 18+
Особая программа, любимые хиты и новые песни. Музыка группы, наполненная историями о любви и страсти, способна донести до зрителя самые глубокие эмоции. В песнях Pizza нет тем, связанных с насилием, сексом или наркотиками — только любовь и тепло!
Toxi$
18 февраля, 1930 Moscow, 16+
Первый сольный концерт взорвавшего чарты и телеграм-чаты рэпера. В этот день Toxi$ представит новый альбом «Hotshot», а также уже полюбившиеся всем бенгеры. В 2023-м «Афиша Daily» внесла пластинку рэпера «Jazz Do It» в список лучших музыкальных альбомов лета и назвала его главным рэп-открытием года.
«Аукцыон»
22 февраля, 1930 Moscow, 16+
Концерт, приуроченный ко дню рождения несравненного Олега Гаркуши. Этот день, как обычно, подарит поклонникам массу сюрпризов, ведь невозможно предсказать, что выдумают музыканты вновь: заранее подготовленных сет-листов нет, а на сцене происходит настоящий рок-н-ролльный беспредел. «Аукцион» существует уже 46 лет, но, несмотря на такой срок, все еще не сбавляет обороты.
Вечеринки
Escape
2 февраля, Bounce, 18+
Полюбившийся многим фестиваль с «хулиганской электроникой». В лайнапе — Errortica, Reptiloid, The Dawless, Raw Takes, Sp4k, Skrpump, Poproboval, Dirty Glassez, Dirty Glassez, Roklum, XK21, st.mike, Madi, Haydron, Volchok. Организаторы предупреждают, что на это событие обязательно нужно взять друзей и надеть самую удобную обувь.
«Архи крутая туса»
3 февраля, Blanc, 18+
Первая февральская вечеринка «Диско-клуба „Радуга“» и сразу — «архикрутая». «Еще немного, и мы сможем выпустить справочник крутости, а пока делаем тусу», — пишут организаторы. За пультом — Лучший Друг, RLGN, Raw Takes и Sasha Kustov. Еще ожидается бэк-ту-бэкCовместный диджей-сет. Errortica и Kito Jempere.
Monasterio Season 2024 Opening
9 февраля, место неизвестно, 18+
Главная техно-тусовка города открывает сезон мощной и большой вечеринкой. На главной сцене выступит Volunt Barbati — бельгийский электронщик и любитель жестких техно-ритмов с индустриальными и кислотными звуками. Еще ожидается сет от итальянца Gianni Di Bernardo.
«Техно-посиделки 9 лет»
16 февраля, RNDM, 18+
Комьюнити, история которого началась с маленького паблика в фейсбуке*, исполнилось уже девять лет. Сейчас «Техно-посиделки» насчитывают более 16 тыс. единомышленников. Поздравлять админов в стенах родного RNDM будут Errioxa, julia.karma, Shinovich, DJ Son (vinyl set), Okway, lya_G, United. Вход — за донаты на развитие паблика.
Arma in Love
17–19 февраля, Mutabor, 18+
Камбэк вечеринки Arma in Love из 2013 года в честь Дня святого Валентина. Лайнап все еще держится в секрете, но тусовки от Arma 17 всегда отличались качеством, поэтому за пультом стоит ждать главных представителей отечественной электронной сцены и европейских звезд.
Yeahnye²⁴
17 февраля, Mutabor, 18+
Новогодняя вечеринка от Mutabor, которая должна была состояться еще 31 декабря, но отменилась из‑за скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. После нее в Mutabor нагрянул Роспотребнадзор, а затем суд закрыл его на 90 дней.
Однако организатор пообещал, что сохранит программу, основной состав артистов и специальное оформление сцен. В лайнапе — Abelle, Draag, Julia Konor, Kedr Livanskiy, Lavblast, Lana Del Rave из Швеции, Masha Volum, Metaphysica, Michael Dop, Nikita Zabelin, Sofia Rodina, Stab9, Tagir, Tripmastaz из Германии, Zaira Gabibova и другие.
«Биомеханика»
До 9 февраля, Московская консерватория, 12+
Третий мультимедийный фестиваль, на котором прозвучат премьеры современных композиторов из России, Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Португалии, Хорватии. Основными участниками мероприятия стали музыканты научно-творческого центра электроакустической музыки CEAM Artists.
Спектакли
«Судный день»
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28 февраля, Иммерсивный театр «Морфеус», 16+
Захватывающий иммерсивный гейм-спектакль, погружающий в расследование громкого дела об исчезновении подростка. Зрители становятся присяжными, задача которых не только распутать мутное дело, но и добраться до сути.
«Судный день» называют новым витком развития театра «Морфеус», где нет сцены, а все представления разворачиваются в воображении зрителя, который сидит с закрытыми глазами. Правда, авторы обещают, что в какой‑то момент глаза можно будет открыть.
«Иуда»
9, 18, 23 февраля, «Модерн», 16+
Постановка Юрия Грымова, в которой он исследует библейские сюжеты, затрагивая вопросы веры, прощения, предательства и любви. В этой части трилогии «Антихрист и Христос» действие переносится на 2000 лет назад. Спектакль позволяет взглянуть на библейские события как на достоверные и пытается ответить на вопросы, могут ли сосуществовать добро и зло. «Иуду» рекомендуется смотреть после знакомства с двумя предыдущими частями трилогии — «Леонардо» и «Петр».
«Над не»
16, 17 февраля, МХАТ Горького, 18+
«Над не» изучает вопрос, как научиться жить в современном стрессовом обществе. История рассказывает о пациентах особых медклиник под названием Д.Н.О.Действующая нейропсихологическая обитель., где людям помогают найти цели и смыслы жизни, научиться любить, верить и дружить. Постановщица — Галина Полищук, а среди актеров — Александр Стриженов, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Павел Афонькин и Георгий Иобадзе.
«Приглашение на казнь»
16, 24 февраля, Театр им. Ермоловой, 16+
Постановка по одноименному роману Владимира Набокова о двадцати последних днях Цинцинната Ц., чья вина лишь в том, что он отличается от других. Директор тюрьмы, адвокат, тюремщик, мать, жена, родственники, дети и тени окружают его, создавая гротескную смесь страха, смеха и готовности к казни.
«Приглашение на казнь» — первый спектакль Марины Брусникиной в Театре Ермоловой и ее первое сценическое обращение к Набокову.
«Шалом 48–23»
17 февраля, «Шалом», 16+
Спектакль-концерт, полный смеха, грусти и трогательных моментов — прямо как в жизни. Актеры делятся историями из своего детства, о приходе в профессию и значимых событиях в жизни страны. За всеми перипетиями судеб людей в постановке вырисовывается история еврейского театра с 1948 года, когда погиб один из его основателей Соломон Михоэлс и родился артист Геннадий Абрамов.
«Зойкина квартира»
21, 22 февраля, Театр им. Пушкина, 18+
История о жизни авантюристов и мечтателей в Москве 1920-х годов. Главная героиня Зоя мечтает уехать с возлюбленным в Париж, но для этого нужны деньги. Тогда она решает открыть публичный дом, замаскированный под ателье. Пьеса о непростых выборах была написана Михаилом Булгаковым в годы НЭПа.
«Скупой»
22 февраля, Новый театр, 12+
Леонид Якубович в роли скупца Гарпагона в комедии Мольера. По сюжету он крадет овес у своих лошадей, прячет богатство от детей, хочет жениться на женщине, которую любит его сын, а дочь — выдать за богатого старика.
Образ Гарпагона — это сатирическая гипербола вечной темы поклонения деньгам. Постановка уникальна тем, что Якубович дополнил текст монологами, позволяющими взглянуть на скупца другими глазами.
«Дни нашей жизни»
22 февраля, «Практика», 18+
Постановка по драме Леонида Андреева — о сложной любви между студентом и молодой девушкой. «Дни нашей жизни» стали хитом на сцене Школы-студии МХАТ, а в «Практике» состоится премьера обновленной версии в постановке Арсения Мещерякова.
Выставки
«Свои/Чужие»
До 25 февраля, Artstory, 12+
Выставка в честь десятилетнего юбилея Artstory, на которой представлены работы Дмитрия Иконникова, Натальи Нестеровой, Льва Табенкина и Василия Шульженко из собрания галереи. В 1980-е годы художники были представителями левого московского отделения Союза художников: не будучи нонконформистами, они создавали альтернативные соцреализму работы. Сейчас художники считаются классиками позднесоветского неофициального искусства.
«Ростислав Лебедев. Списки черные»
До 28 февраля, Pop/off/art, 12+
Ключевой представитель соц-арта Ростислав Лебедев представляет свои работы 1980–2000-х годов и новые живописи. Выставка исследует темы, которые подвергались критике в разные периоды жизни художника, а название отсылает к инструменту борьбы с неофициальным искусством в СССР. Работы Лебедева будут разгруппированы по спискам-блокам согласно сюжетам, которые в разные годы замалчивались или упускались из внимания.
«Александр Пономарев. Я безумен только в норд-норд-вест»
До 17 марта, Третьяковская галерея, 12+
Знакомство с автором всемирно известных грандиозных проектов Александром Пономаревым. Центральным произведением выставки стал 15-метровый стеклянный корабль, созданный специально для проекта. Еще в экспозиции представлены 16 макетов проектов, осуществленных в разных частях света, и 40 рисунков на навигационных картах.
«Закат в сто сорок солнц»
До 24 марта, Дом культуры «ГЭС-2», 12+
Выставка о космических мечтаниях и разочарованиях в искусстве от начала XX века до наших дней. Экспозиция состоит из четырех разделов: «Наш век», «Эскизы будущего», инсталляции и видеоработы и «На краю утопии». В каждом из них художники представляют свой взгляд на космос в метафорическом ключе: развенчивают стереотипы о покорении Вселенной и представляют свои модели взаимодействия с ней. Название выставки отсылает к стихотворению Владимира Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
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