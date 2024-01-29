Чем заняться в Москве в феврале: Ssshhhiiittt!, «Приглашение на казнь» и еще 21 событие

Постановка Юрия Грымова, в которой он исследует библейские сюжеты, затрагивая вопросы веры, прощения, предательства и любви. В этой части трилогии «Антихрист и Христос» действие переносится на 2000 лет назад. Спектакль позволяет взглянуть на библейские события как на достоверные и пытается ответить на вопросы, могут ли сосуществовать добро и зло. «Иуду» рекомендуется смотреть после знакомства с двумя предыдущими частями трилогии — «Леонардо» и «Петр».