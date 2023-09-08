Toxi$, Mayot, Скриптонит и не только. 10 главных альбомов этого лета

Главное рэп-открытие 2023 года. Toxi$ занимался музыкой и раньше, но именно в этом году нашел ключ к успеху — кружочки в телеграме. Там он с весны смешно танцует, тизерит новые песни и льет обаяние через край.
Его канал за несколько месяцев вырос до 330 тыс. подписчиков, что уже само по себе мощный успех. Оставался только один вопрос: можно ли переложить хайп от виральных кружочков в формат классных песен?
EP «Jazz Do It» отвечает довольно однозначно: да, можно. Это дурацкий мелодичный рэп, который держится на харизме Toxi$, работающей и без визуального сопровождения. Потому что он универсальный перформер: вчера танцует, сегодня смешным высоким голосом тянет припев в «Хайегохо».
Творчество смоленского артиста Cold Carti — это вечная грустинка, где легко можно найти отголоски настроений Lil Peep, помноженные на пацанский мелодизм T-Fest. И если раньше Carti перенимал у Lil Peep еще и музыкальную эстетику, опираясь на трэповый бас, то в последний год вектор сменился на брейкбит. И ломаная ударка вдохнула в эту музыку новую жизнь и нерв, напоминающий прошлогодний «Imago» Куока.
«Моими глазами» — альбом еще молодого и впечатлительного человека, который грустит из‑за любви где‑то пошло, а где‑то наивно, но всегда с запредельной искренностью.
В соцсетях Cold Carti рассказывал, что в треках часто считает от одного до четырех: так он ссылается на схему дыхания при панической атаке. И его музыка также отражает молодого человека, который через песни работает с собственными проблемами. А заодно помогает и другим.
Внутри группы Centr Слим всегда стоял как бы за спинами Гуфа и Птахи. Те отвечали за скандалы, интриги и расследования и создавали вокруг группы дополнительный инфошум. А Слим — ну, он просто делал классный рэп. И спустя много лет оказалось, что долголетие заключается как раз в этом.
«Спокойной ночи, малыши» — это еще один альбом мрачных песен о мире вокруг. То есть в жанре, который Слим активно осваивал последние несколько нет. «Вся наша жизнь — кино Балабанова» — эта строчка лучше всего описывает настроение «Спокойной ночи».
По-хорошему, Slimus — это такой «Кровосток», из музыки которого убрали сатиру и литературные образы, заменив их ледяной действительностью. И стало еще страшнее.
Скриптонит в этом году крайне продуктивен. Седьмой сольник «7», микстейп «Fantasy, Vol. 1», полноценный альбом Gruppa Skryptonite. По слухам, это еще не конец — и осенью за Адилем стоит внимательно следить.
Летом вышел «Fantasy», по идее, самый несерьезный релиз как раз с тегом «микстейп», собравший в себя наработки, которым не нашлось места на больших релизах. Но именно он лучше всего раскрывает Скрипа в 2023 году.
Скриптонит и в самом деле такой рэп-супермен, умеющий абсолютно все. Вот он срывается на крик в «Не вывихни шею», вот фирменный неразборчивый флоу в «Татухах», а вот автор ударяется в мелодизм на куплете в «Зита и Гита». На музыку это тоже распространяется: есть шумные размашистые номера, есть тревожный минимализм. А еще — целый вал отличных ремиксов на уже известные треки.
Главный талант Скриптонита — многообразие его творчества. И так вышло, что в этом году оно лучше всего раскрылось на 28-трековом микстейпе.
Why, Berry — псевдоним уфимского артиста Никиты Абраменко. И географическая привязка служит тут лучшим объяснением, что к чему. Потому что альбом «F eel Me!» — это такая «вечеринка нулевых», как завещали участники уфимской группы Dopeclvb (двое из них еще и гостят на альбоме).
«Эта музыка странная», — читает здесь Why, Berry. Она и правда собирается в мегазорда из самых разных элементов. Вроде бы и привычный для последних лет шумный рэп с тяжелым басом, но со своим прикольчиком. Потому что ориентиры Why, Berry — это вряд ли Трэвис Скотт или Big Baby Tape. Скорее группа N.E.R.D. и молодой Тимбалэнд. А еще Tyler, The Creator, но не в нынешней ипостаси, а в роли музыкального пришельца, который очень хочет взять наследие прошлого и улететь с ним куда‑то в будущее на цветастом «делореане».
Такой трюк как раз и удается Why, Berry. Посреди музыкального хаоса «F eel Me!» начинает работать как магнит: треки манят к себе, а после каждого прослушивания обращаешь внимание на трек, который до этого пропускал.
Последние десять лет научили: Уфа не обязательно меняет русский рэп здесь и сейчас, но легко покажет, что с ним будет происходить завтра.
The Dawless — проект Goddeem из «Лауда» и Гольда, рэп-продюсера, много работавшего с Кассетой. Вместе они записали лучший сет-лист любой вечеринки: электроника сталкивается хаусом, тустеп подгоняет джангл, где‑то на фоне виднеется призрак витч-хауса. Как и полагается танцевальным продюсерским релизам, на эту дискотеку собрали ярких друзей, среди которых — тот же Кассета, Bato и Kristina Si.
С последней получилась песня «Leto» — брейкбитовый летний поп-трек, который уместнее всего представить на июльском рейве где‑то под утро. Когда рассвет — он уже здесь, а домой еще не хочется, потому что танцы не отпускают.
Малый повзрослел! Июльский альбом Майота — это поп-R’n’B с тактом, толком и стилем. Антураж безответственных рэп-вечеринок ушел куда‑то в закат, вместо них — несчастная любовь, рефлексия и грусть. Викндообразный R’n’B, афробит и очень злой рэп — Mayot находит возможность пострадать под самое разное музыкальное сопровождение. «Оба» — альбом контрастов. Потому что вот более-менее привычная распевная песня «Будешь моей», а вот трек «Ненавижу», где Mayot вдруг срывается на агрессивный рык и буквально сквозь зубы льет ненависть.
Список гостей вроде и привычный: OG Buda, Yanix, Enique. Но есть и неожиданность: на огонек минора залетает Fuze из Krec. И этот синтез разных школ русского рэпа оказывается главным хайлайтом релиза.
В 2023 году Петар Мартич реанимировал свой самый успешный (судя по стримингам и концертам) проект «Прыгай киска». И перед релизом альбома назрел логичный вопрос: а как (и зачем) возвращать проект, стиль которого строился вокруг абсолютного DIY, эстетики простеньких битов из GarageBand и бесконечной меметичности текстов, которые писал человек, живший на просторах VK-пабликов на их пике? Мол, все повзрослели, это будет уже пародия на прошлое. С этим когда‑то столкнулся Loc-Dog, который уже в сознательном возрасте (да и состоянии) написал продолжение «Электродога»: вроде и хорошо, но магия потерялась.
В случае Мартича проблема решалась просто: здесь никто и не притворяется, что за последние 10 лет ничего не изменилось. Петар стал взрослее как музыкант и автор. «Икона» «Прыгай киски» — это рассуждение на тему того, как бы угорал взрослый опытный человек, откинув все условности. Поэтому песни про жопу и куннилингус здесь звучат в прикол, а не как натужная пошлость. Feduk и Олег ЛСП выдают лучшие гостевые куплеты за много лет, а переосмысление Сергея Зверева — не лоуфайный тяп-ляп-ремикс, а мощный танцпольный боевик.
«Прыгай киска» раньше — это памятник безумной молодости. «Прыгай киска» сегодня — это возможность почувствовать ту самую молодость, оставаясь взрослым.
«Это какое‑то прекрасное далекое детство, к которому ты не совсем прикоснулся, но вроде имеешь какое‑то к этому отношение. И тебе очень хочется эту эстетику дальше развить», — так Молодой Платон объяснял, почему альбом «Teenland» во многом опирается на поп-музыку нулевых (сам артист родился в 2004 году).
«Teenland» — это буквально рич-энд-бьютифул с заходами в золотые архивы российской попсы. Припев «Она ту-ту-тупая» легко представить на той же «Фабрике звезд» — но скорее второй, которой руководил Максим Фадеев. Сингл «AР» — это переосмысление «Часиков» Валерии, который изначально писал, страшно сказать, Виктор Дробыш. А рефрен «Звезд не выбирают, это звезды выбирают тебя» — чем не главный триумфатор премии «Муз-ТВ-2006», который уместно смотрелся бы рядом с группой «Банд’Эрос»?
Молодой Платон легко променял трэп на ретро — и победил. В 2006 году Нелли Фуртадо и Тимбалэнд залетели в чарты с треком «Promiscuous» — о всеобщей распущенности. Прошло 17 лет, а любовь людей к простой и не утяжеленной моралью музыке никуда не делась. Молодой Платон — это и есть промискуитет-рэп.
Myph — проект минского музыканта Вовы Потапенко. В десятых он открыл в столице Беларуси школу Ableton и учил локальных музыкантов оживлять музыку через тапы по прорезиненным кнопкам, а к двадцатым запустил сольную карьеру.
Myph — это мечтательный бедрум-электропоп о состоянии между добрыми снами и явью, где первое все еще фантазия, которую очень хочется сделать действительностью. И иногда для этого достаточно только протянуть руку и поверить.
Неочевидный референс — добрый Mujuice. Потому что музыка на «Нити» неуловимо напоминает тот же «Downshifing», только за отправную точку берет жизнь и любовь, а не смерть и мрак.