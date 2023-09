Toxi$, Mayot, Скриптонит и не только. 10 главных альбомов этого лета

«Эта музыка странная», — читает здесь Why, Berry. Она и правда собирается в мегазорда из самых разных элементов. Вроде бы и привычный для последних лет шумный рэп с тяжелым басом, но со своим прикольчиком. Потому что ориентиры Why, Berry — это вряд ли Трэвис Скотт или Big Baby Tape. Скорее группа N.E.R.D. и молодой Тимбалэнд. А еще Tyler, The Creator, но не в нынешней ипостаси, а в роли музыкального пришельца, который очень хочет взять наследие прошлого и улететь с ним куда‑то в будущее на цветастом «делореане».