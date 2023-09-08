Toxi$, Mayot, Скриптонит и не только. 10 главных альбомов этого лета

В 2023 году Петар Мартич реанимировал свой самый успешный (судя по стримингам и концертам) проект «Прыгай киска». И перед релизом альбома назрел логичный вопрос: а как (и зачем) возвращать проект, стиль которого строился вокруг абсолютного DIY, эстетики простеньких битов из GarageBand и бесконечной меметичности текстов, которые писал человек, живший на просторах VK-пабликов на их пике? Мол, все повзрослели, это будет уже пародия на прошлое. С этим когда‑то столкнулся Loc-Dog, который уже в сознательном возрасте (да и состоянии) написал продолжение «Электродога»: вроде и хорошо, но магия потерялась.