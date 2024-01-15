Я думаю, для властей есть более насущные проблемы — то ковид, то СВО. А собаками никто заниматься не хочет. Недавно на территории приюта «Ананда» у нас была встреча с начальником регионального управления ветеринарии Амгаланом Дымчиковичем Дармаевым. Он сказал прямо: «Если хотите, чтобы собаки жили, забирайте их на свое содержание». Выдвинули ультиматум: за десять дней переписать 2000 животных приюта на физические лица. Но всех же собак не заберешь. В течение стольких лет они отлавливали животных в городе по ОСВВ, а теперь нам предлагают оформлять их всех на себя. Даже если я оформлю 50 собак, на меня же ложится ответственность за них. Как с нашей зарплатой 50–60 тысяч содержать столько животных, если у меня еще есть семья, работа? Мне нужно нанять работника, который два-три раза в день смотрел бы за собаками, чистил вольеры, кормил, это тоже деньги. Почему эту проблему перекладывают на нас? Ответа я не получила.