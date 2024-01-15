Что случилось
В июле 2023 года Владимир Путин подписал новый закон, который позволяет регионам самостоятельно определять, как поступать с бездомными животными. В новой версии закона прописали, что «действия регионов должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными», но с оговоркой: «если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ».
Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» от 2018 года допускал только два вида обращения с уличными животными: либо отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на улицу (ОСВВ), либо отлов и пожизненное содержание в приюте. Еще в мае на этапе обсуждения нового законопроекта активисты и юристы опасались, что он даст региональным властям карт-бланш на убийство бездомных животных. Так и произошло: 17 ноября 2023 года народный хурал Бурятии принял сразу во всех чтениях законопроект, который позволяет убивать собак и кошек, если им за месяц не нашли хозяев. Исключение — для животных с чипом и жетоном, которые зарегистрированы в государственной базе. Их должны помещать в приюты в ожидании владельцев.
10 января сотрудники управления ветеринарии Республики Бурятия начали усыплять бездомных животных. В приюте «Ананда» в Улан-Удэ убили 18 собак. По словам директора приюта Вячеслава Самбуева, эвтаназии подверглись либо больные, либо истощенные собаки, однако учредительница фонда «Собака счастья» Евгения Ширяева сообщила, что некоторые собаки уже выздоравливали. Волонтеры фонда и другие активисты начали в экстренном порядке вывозить более 2000 животных в другие регионы.
Как активисты спасают бездомных животных
Соучредительница фонда «Собака счастья» (Улан-Удэ)
«Когда стало известно, что закон приняли, вся региональная волонтерская общественность взбудоражилась: не было ясности, что будет дальше. Новый пункт законопроекта предусматривал „иные действия“ субъектов по регулированию численности животных. Владимир Владимирович БурматовПервый зампред комитета Госдумы по экологии. неоднократно заявлял, что это „иное“ не предусматривает умерщвления животных в приютах — в этом и заключается гуманный вектор развития общества. Но на данный момент наш Народный хурал руководствуется тем, что прямого запрета на эвтаназию нет. А если не запрещено, значит, разрешено.
Сейчас в фонде „Собака счастья“ работает постоянная команда из четырех-пяти человек плюс волонтеры. Также есть фотограф, который принципиально работает бесплатно. Вывозить собак из республики мы начали еще в декабре. Сначала сделали чаты в телеграме в зависимости от того, куда поедут животные: на Москву один, на Казань другой, на Владивосток третий. Волонтеры сфотографировали всех собак и сформировали альбом, по которому будущие владельцы могли выбрать понравившихся хвостиков. Иногда получалось так, что на одну собаку приходилось пять-семь желающих ее забрать. Поэтому приходилось работать в чатах с людьми, чтобы они не перессорились».
«Чаще люди соглашаются на любую собаку, которую мы предлагаем. Но иногда могут выдвигать требования: „Поищите такую-то и такую-то“. Формируем партию животных к отправке: ходим по вольерам, снимаем фото и видео и связываемся с потенциальными владельцами. В приюте, к сожалению, много больных животных: очень распространены инфекции (не опасные для человека). Например, собаки часто болеют демодекозомПаразитарное кожное заболевание у собак, которое вызывает клещ-железница., из‑за которого у них выпадает шерсть, и на морозе им выжить тяжело. По возможности мы стараемся выбирать здоровых собак, чтобы они хорошо перенесли поездку. Но и истощенных скелетиков тоже, к счастью, забирают.
Собак из приюта на вокзал обычно доставляем силами автоволонтеров, где их встречают другие люди, сопровождающие животных до поезда. Какие‑то собаки, например, никогда не ходили на поводке, поэтому их приходится нести на руках.
Собак мы отправляем партиями по три, пять, восемь или десять штук — в другие приюты или на передержки. Как‑то зараз отправили 23 собаки. Животных можно перевозить в поезде без сопровождения — в клетках или переносках. Если же клеток нет, то проводники поездов располагают их в бытовушках, где живут сами. Чтобы собаки ехали в комфортных условиях, мы передаем вместе с ними комплект пеленок и корм».
«Собаки обычно едут в отдаленные регионы, например во Владивосток или Хабаровский край, потому что в соседних областях тоже принимают закон об эвтаназии. Дольше всего они едут до Москвы — три-четыре дня. Пока все животные доезжали хорошо и не было такого, чтобы кто‑то в дороге умирал. После прибытия к владельцам собак нужно выдержать на карантине: если у них есть какие‑то инфекции, то это может отразиться на других животных. Уже на месте их могут лечить, обрабатывать от паразитов и доделывать прививки и только потом передавать в семью.
Волонтеры помогают по мере возможностей. Кто‑то отдает всего себя этой миссии, потому что желающих забрать собак много, а людей, которые могут их всех найти, организовать и отправить по регионам, не хватает. Но не каждый готов выполнять необходимую работу. Например, одна девушка не смогла выдержать напряжения: ей было тяжело смотреть на собак и на то, в каком состоянии они находятся, и ей пришлось съехать с этой темы. Поэтому тут важно абстрагироваться от ужасов и думать о том, что мы отправляем животных в места лучше, чем приют. Потому что приюты никогда не бывают достаточно хорошими».
«У каждой собаки своя история. Например, в курируемом мной ряду в приюте была забитая собачка, которую грызли другие, даже порвали ей ушко. Я слезно просила коллег разместить о ней информацию, чтобы ее забрали. Девочки рассказали в чате — и собачка уехала в Москву. А потом хозяева прислали видео, как она, счастливая, гуляет на поводке на даче. Теперь это радостная довольная собака».
«Нам все время присылают такие фотоотчеты. Например, как собачка сидит под новогодней елкой или в шапочке Деда Мороза. Много видео, как питомцы вместе с новыми хозяевами гуляют на дачных участках. Ради таких моментов стоит жить и работать дальше.
К сожалению, волонтерское движение по защите животных в республике развито не так хорошо, как в других регионах. У нас есть два благотворительных фонда — „Остров добра“ и „Собака счастья“. Еще есть группа помощи животным „Право на жизнь 03“. Помимо этого, есть частные приюты — „Кот и пес“, „Алиса“. Был раньше приют „Надежда“ в поселке Забайкальский, но местные жители потихоньку с помощью жалоб вынудили его закрыть — просто потому что собак там не любят».
«Никакой просветительской деятельности среди населения не проводится, профилактические меры не принимаются. Ветеринария хотя и говорит, что усиленно борется, но реальной деятельности — чтобы о ней говорили, писали, все знали — я, например, не вижу. Половина населения банально не в курсе, что домашних животных нужно стерилизовать и кастрировать.
Я думаю, для властей есть более насущные проблемы — то ковид, то СВО. А собаками никто заниматься не хочет. Недавно на территории приюта «Ананда» у нас была встреча с начальником регионального управления ветеринарии Амгаланом Дымчиковичем Дармаевым. Он сказал прямо: «Если хотите, чтобы собаки жили, забирайте их на свое содержание». Выдвинули ультиматум: за десять дней переписать 2000 животных приюта на физические лица. Но всех же собак не заберешь. В течение стольких лет они отлавливали животных в городе по ОСВВ, а теперь нам предлагают оформлять их всех на себя. Даже если я оформлю 50 собак, на меня же ложится ответственность за них. Как с нашей зарплатой 50–60 тысяч содержать столько животных, если у меня еще есть семья, работа? Мне нужно нанять работника, который два-три раза в день смотрел бы за собаками, чистил вольеры, кормил, это тоже деньги. Почему эту проблему перекладывают на нас? Ответа я не получила.
Наш фонд и еще две группы волонтеров направили иски к главе республики Бурятии и хуралу, чтобы оспорить закон. Слушание назначено уже на 16 января.