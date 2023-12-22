Сходить на выставку, поесть, посмотреть на Москву: 5 маршрутов для культурных прогулок

Начинать свою прогулку по Пресненскому району лучше с культурного центра «Зотов», который открылся в здании бывшего Хлебозавода № 5 год назад. Сейчас здесь идет выставка об истории района — «Пресня: выставка моей памяти». Экспозиция начинается с индустриальной Пресни — с истории самого Хлебозавода № 5, который местные запомнили по запаху свежеиспеченного хлеба, — и касается не только конкретных мест района, но и людей, повлиявших на его жизнь и историю. Как известных личностей — Маяковского и Высоцкого, так и простых горожан: работников Хлебозавода и Трехгорной мануфактуры, сотрудников московского зоопарка и планетария, участников Великой Отечественной войны и путча 1991 года.