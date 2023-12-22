Сходить на выставку, поесть, посмотреть на Москву: 5 маршрутов для культурных прогулок

Поселок художников, уютные сталинки и зин-кафе
Сокол
Идем в первый выход станции метро «Сокол», следуем мимо красивого сталинского дома, который местные называют «генеральским» (потому что в советские годы квартиры здесь давали военным) и заворачиваем в кафе «Прогресс». Здесь сохранилась советская мозаика и люстры, а на кранах есть пиво, но для прогулки лучше взять какао или кофе.
Буквально в семи минутах отсюда находится одно из самых спокойных и уютных мест Москвы — поселок художников «Сокол». Именно в честь него назван весь район. Здесь, еще на территории села Всехсвятское, в 1923 году появилось жилищно-строительное кооперативное товарищество «Сокол», куда входили художники и техническая интеллигенция. Но сам поселок стали так называть из‑за улиц: Поленова, Сурикова, Левитана.
Здесь особенно приятно в вечернее время — все мерцает, и абсолютно не верится, что ты сейчас в Москве, а не где‑нибудь за городом. Недавно здесь снесли дом знаменитого архитектора Веснина, так что лучше не откладывать прогулку — кто знает, сколько еще простоят другие постройки.
После можно пойти вглубь района и погулять по Песчаным улицам с многоквартальной застройкой уютными «сталинками». В одном из таких домов находится галерея «На Песчаной», где идут выставки современных художников. Внутри небольшое зин-кафе «Тираж», где можно выпить кофе и прикупить открытки или авторские зины в подарок. Чуть дальше расположена кофейня «Ностальгия», где с середины XX века сохранились лепнина на потолке, арочные окна и люстры.
Выставка об истории района, дом Высоцкого и ливанский обед
Пресня
Начинать свою прогулку по Пресненскому району лучше с культурного центра «Зотов», который открылся в здании бывшего Хлебозавода № 5 год назад. Сейчас здесь идет выставка об истории района — «Пресня: выставка моей памяти». Экспозиция начинается с индустриальной Пресни — с истории самого Хлебозавода № 5, который местные запомнили по запаху свежеиспеченного хлеба, — и касается не только конкретных мест района, но и людей, повлиявших на его жизнь и историю. Как известных личностей — Маяковского и Высоцкого, так и простых горожан: работников Хлебозавода и Трехгорной мануфактуры, сотрудников московского зоопарка и планетария, участников Великой Отечественной войны и путча 1991 года.
После можно забежать в одну из рядом стоящих башен — в кафе Zavarnoy за булочкой и кофе. Дальше — к Римско-католическому Кафедральному собору Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Зимой он особенно прекрасен, а если повезет, то попадете на службу. Собор, кстати, находится напротив дома, где жил Высоцкий.
Пресненский район относительно недалеко от «Белорусской». Поэтому, если проголодаетесь, советуем проложить маршрут до греческого ресторана Molon Lave или небольшой ливанской кафешки «Адам», где на открытой кухне работают улыбчивые ливанцы и подают сет мезе и люля-кебаб.
История гаражей, возвращение в хипстерский 2012-й и конструктивизм
Хамовники
Хамовники часто называют самым дорогим и богатым районом города, однако здесь удивительно спокойно и чувствуется дух старой Москвы.
Первое, что сразу бросится в глаза при выходе из метро «Парк культуры», — Провиантские склады в стиле ампир 1835 года. Сейчас здесь находится Музей Москвы, куда стоит заглянуть на выставку «Куплю гараж» о развитии автомобильной индустрии в России и истории гаражной культуры. Тут расскажут, кто мог себе позволить машины в разные времена и как их содержали, а еще покажут исторические модели из фонда Музея Транспорта Москвы.
После выставки можно перенестись в хипстерскую Москву и заглянуть в кофейню Les во дворе Музея — первая точки сети открылась в 2012 году. Тут и кирпичная кладка, и пластинки, и книги — все, что мы раньше так любили.
Дальше маршрут пойдет по одной из самых красивых улиц города — Остоженке. Гуляя там, стоит обратить внимание не только на особняк Кекушевой, но и на доходный дом Я. М. Филатова (он же «Дом под рюмкой») в стиле модерн и на доходный дом Г. В. Бройдо 1902 года постройки с фризом с дикими сернами и лепным декором.
Но если Остоженка уже надоела, то от Музея Москвы лучше пойти в сторону «Спортивной» — до конструктивистского квартала с домами 1920-х годов. По дороге вам встретятся Дом Льва Толстого, Дом драгунского полка, Хамовнические казармы (к сожалению, последние два здания уже в плохом состоянии), Ансамбль винных складов его императорского величества, переделанный под офисы, ну и наконец современная архитектура — «Садовые Кварталы» Сергея Скуратова на территории бывшего завода «Каучук». Летом здесь значительно симпатичнее, а зимой можно пойти отогреваться пастой и коктейлями в ресторан Rebecca.
Секретные бары, уютная библиотека и живые скульптуры
Ивановская горка и Китай-город
На «Китай-городе» следуем в восьмой выход из метро и идем в сторону улицы Забелина. По пути будут Дом Московского купеческого общества (можно зайти во двор и оглядеть дореволюционную постройку), соляные подвалы с высокими сводами, где находились продовольственные склады и гаражи (сейчас тут множество баров — например, секретная «Тайная комната» и японский Tabi), и Ивановский монастырь в стиле итальянской базилики.
Поверните в сторону Старосадского переулка. Перед вами окажется кирпичный дом XVIII–XIX веков — это Государственная публичная историческая библиотека России. Вход бесплатный, но нужно сделать читательский билет — это быстро и понадобится только паспорт. Поднимитесь на второй этаж, загляните в уютные читальные залы, насладитесь приятной тишиной библиотеки. Сюда можно приходить и для работы: в залах есть wi-fi и никто не против компьютеров за столами.
За библиотекой находится башня Собора Святых Петра и Павла, который был заложен ещё в 1818 году. Зайдите внутрь — возможно, удастся попасть на службу.
Выйдя на более оживленную Маросейку, посетите AZ/ART — это второе экспериментальное пространство музея Анатолия Зверева. Сейчас в AZ/ART идет выставка «Живые скульптуры». Это одна из трех экспозиций проекта «Системы мимикрии», который исследует разные виды мимикрии в современном искусстве. Как нетрудно догадаться, эта посвящена статуям и обломкам античности, которые, по словам куратора Александра Дашевского, «продемонстрируют свою текучесть».
Ну а дальше направляемся к Покровке. Хотя былая слава этого места потихоньку сходит на нет, пара хороших мест здесь еще найдется. Например, ресторан Caffe Mandy’s, куда можно заглянуть на ужин с пастой, фирменными пончиками и бокалом вина. Если после этого захочется продолжить прогулку — идите в сторону Чистых прудов, где недавно отреставрировали Дом со зверями. Теперь снова можно любоваться барельефами с животными. Возможно, удастся даже попасть внутрь: пока шли ремонтные работы, дверь в дом была открыта.
Христианское искусство и мексиканские вайбы
Замоскворечье
Замоскворечье — большой район, который охватывает станции метро «Добрынинская», «Серпуховская», «Павелецкая» и «Новокузнецкая». Предлагаем начать прогулку от метро «Новокузнецкая» и пройти по Пятницкой улице мимо особняка Коробковых — его в конце XIX века перестраивал Лев Кекушев — с богатым декором на фасаде.
Далее направляемся в сторону Большой Ордынки — до Центра Вознесенского. Это независимая институция, которая рассматривает современную культуру через текстуальные практики. Сейчас здесь идет любопытная выставка «Музей духовного авангарда», посвященная христианскому искусству в советской России. Она разделена на три зоны: первая связана с книгами, вторая с визуальными образами, третья — с музыкой. Каждый из разделов концентрируется на нескольких представителях христианского искусства (например, книжный на Борисе Пастернаке, визуальный — на Евгении Спасском, а музыкальный — на Марии Юдиной). Советуем не ограничиваться одной только выставкой и посмотреть программу Центра, она очень разнообразная: здесь проходят презентации книг, дискуссии, спектакли, кинопоказы и концерты.
Потом обязательно зайдите в чайную «Нитка» — она находится на первом этаже Центра. Здесь — старинная печь, подача напитков в симпатичных подстаканниках, большой выбор чая (если что, на кассе вам помогут определиться) и атмосфера домашнего тепла.
На обед можно забежать в мексиканский Tacobar напротив красивого Особняка фон Рекка, украшенного скульптурами львов. А если захочется хороших коктейлей, то далеко идти не придется — прямо в этом же здании, на минус первом этаже, находится камерный «Кнорозов бар», названный в честь ученого, расшифровавшего письменность майя, с отличной командой барменов.