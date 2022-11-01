Найти его с ходу не так просто, почти со всех сторон (за исключением небольшого отрезка улицы Алабяна) он надежно скрыт от больших улиц многоэтажными домами. Выйдя из метро «Сокол», нужно пройти между домами 1c1 и 3 по Волоколамскому шоссе. Первой нас встречает пограничная улица Врубеля, по изначальному проекту она должна была разделять поселок на две примерно равные части, но в итоге он расположился только слева. Дома 1 и 3, построенные в 1932 году для детского учреждения, а сейчас принадлежащие российским мормонам, к Соколу отношения не имеют. А вот многоквартирный дом по адресу Врубеля, 5, — это уже поселок художников. С 1970 года он принадлежит династии архитекторов Оболенских, потомков легендарного княжеского рода. Несмотря на титулованность, они не были выдающимися архитекторами. Если получивший жилье Оболенский-отец еще был как‑то связан с передовыми идеями советского модернизма, то его сын Андрей Николаевич Оболенский знаменит главным образом строительством объектов для РПЦ в традиционной стилистике.