Сокол, несмотря на деревенский вид, — поселок относительно молодой, ему менее ста лет. Его возвели в рамках декрета Ленина о кооперативном жилищном строительстве: в 1921 году кооперативным объединениям и отдельным гражданам разрешили застраивать городские участки. Тогда в Москве катастрофически не хватало жилья, а денег на его возведение у властей не было. Жилищно-строительное кооперативное товарищество «Сокол» появилось в марте 1923 года, в него вошли сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и рабочие.
Всего с 1923-го по начало 1930-х было построено 114 домов по индивидуальным проектам Николая МарковниковаВ 1914–1919 годах — главный архитектор Московского Кремля., братьев ВесниныхАвторы проектов ДК ЗИЛ и здания универмага Мосторга на Красной Пресне., Ивана КондаковаАвтор проекта доходного дома В.А.Михалкова на Волхонке. и Алексея ЩусеваАвтор проекта Казанского вокзала, соавтор проекта Мавзолея Ленина.. В основе лежала популярная в начале XX века концепция «города-сада»Небольшие круговые в плане поселения, сочетающие лучшие свойства города и деревни. американского архитектора Эбенизера Говарда, впрочем, не осуществленная до конца.
Как и в случае многих других проектов той эпохи, Сокол был экспериментом. И дело не только в концепции «города-сада», но и в свободной планировке вместо скучных квадратов кварталов. Здесь реализовались идеи философа Павла Флоренского и художника Владимира Фаворского, их использовали, чтобы визуально расширить отведенные поселку скромные 20 гектаров.
К примеру, 40-метровой ширины улица Поленова, проходя через главную площадь, меняет свой угол на 45 градусов — и из‑за этого кажется длиннее. Улица Сурикова — опять же в целях работы с перспективой — разделена на три участка разной ширины. На каждой улице была высажена своя порода деревьев. Например, на Врубеля растут ясени.
Поселком художников Сокол стали именовать из‑за названий улиц: Поленова, Верещагина, Врубеля, Серова, Крамского, Кипренского, Сурикова, Левитана. Эту топонимику придумал профессор ВХУТЕМАСа Павел Павлинов, также участвовавший в застройке территории.
Официальное название Сокол к известным птицам отношения не имеет. Одна из версий его появления: в доме жителя села Всехсвятское агронома А.И.Сокола в 1923 году находилась застроечная контора. Более вероятен другой вариант: поселок хотели возвести в Сокольниках и назвали в честь этого района. Но в итоге выбить землю удалось в совершенно другом месте (говорят также, что в Сокольниках оказалось слишком сыро).
Мы отправимся на экскурсию по поселку и вкратце расскажем об истории самых замечательных строений этого скрытого от поверхностных взглядов уголка города.
Найти его с ходу не так просто, почти со всех сторон (за исключением небольшого отрезка улицы Алабяна) он надежно скрыт от больших улиц многоэтажными домами. Выйдя из метро «Сокол», нужно пройти между домами 1c1 и 3 по Волоколамскому шоссе. Первой нас встречает пограничная улица Врубеля, по изначальному проекту она должна была разделять поселок на две примерно равные части, но в итоге он расположился только слева. Дома 1 и 3, построенные в 1932 году для детского учреждения, а сейчас принадлежащие российским мормонам, к Соколу отношения не имеют. А вот многоквартирный дом по адресу Врубеля, 5, — это уже поселок художников. С 1970 года он принадлежит династии архитекторов Оболенских, потомков легендарного княжеского рода. Несмотря на титулованность, они не были выдающимися архитекторами. Если получивший жилье Оболенский-отец еще был как‑то связан с передовыми идеями советского модернизма, то его сын Андрей Николаевич Оболенский знаменит главным образом строительством объектов для РПЦ в традиционной стилистике.
Следующий дом под номером 7 стал последним адресом Ролана Быкова. Он приобрел его в 1989 году в полуразрушенном состоянии, перестроил и провел здесь последние годы своей жизни. За это время, по словам его жены Елены Санаевой, он прогулялся по улицам Сокола всего пару раз.
Свернув на короткую улицу Саврасова, обратим внимание на дом 7 с черной облицовкой и необычными, по меркам местной архитектуры, огромными окнами. Это построенный в 1996 году особняк «Инь-Ян» архитектора Владислава Платонова, в котором сейчас располагается коворкинг.
Пройдя через улицу Саврасова к углу Шишкина и Верещагина, мы увидим еще одно здание 1990-х. По легенде, оно было предназначено для Ирины Родниной, но еще до окончания строительства его выкупили другие собственники. По адресу Верещагина, 10, находится дом, перевезенный в поселок с первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года. Там он экспонировался под названием «Вологодская изба» — впрочем, самую известную вологодскую избу поселка мы встретим позднее.
Если пройти по Верещагина до Сурикова, можно увидеть небольшой тупик — это самая короткая улица Москвы, названная в честь живописца Венецианова. В тупик она превратилась, когда в 1937 году по ходатайству Ворошилова выезд с улицы Венецианова на Левитана был отдан под строительство напоминающего замок дома-мастерской Александра Герасимова — главного художника сталинского официоза, первого президента Академии художеств СССР, автора полотен «Первая конная армия» и «И.В.Сталин и К.Е.Ворошилов в Кремле». Он боролся со всеми течениями, кроме соцреализма, и даже добился расформирования Государственного музея нового западного искусства. После смерти Сталина его картины были убраны из музеев, а первая за полвека персональная выставка прошла в 2016 году под патронажем Владимира Мединского. Дом разделен на две части, в одной жила семья художника, а в другой располагалась просторная двухэтажная мастерская. Есть и баня-пристройка, в 1938 году Герасимов запечатлел ее на своей картине «Деревенская баня», для чего собрал дюжину обнаженных натурщиц.
История дома 4 по улице Венецианова, построенного 1925 году по проекту Марковникова, куда живее — хоть это и не замок, а типовой для поселка односемейный деревянный дом с четырьмя спальнями. Здесь располагался «народный театр» Сокола, в котором с 1926 года проходили представления кукольного театра скульптора Ивана Ефимова и художницы Нины Симонович-Ефимовой. Именно они превратили русский кукольный театр в сложное искусство с широким репертуаром. Сергей Образцов, создатель Московского театра кукол, был их учеником.
Выйдя по улице Сурикова к площади-звездочке, мы встретим музей Сокола — он находится по адресу Шишкина, 1/8. Здесь хранятся документы и исторические фотографии поселка, поделки жителей, а также обломки рухнувшего на поселение 18 мая 1935 года советского агитационного мегасамолета «Максим Горький», в авиакатастрофе тогда погибло 48 человек. Кстати, одним из пассажиров предпоследнего, 11-го, рейса лайнера был Антуан де Сент-Экзюпери.
Участок улицы Сурикова за площадью является, пожалуй, самым значимым исторически. Бревенчатый двухэтажный дом 1926 года на Сурикова, 21, также известный как «вологодская изба», — одна из визитных карточек поселка. При его строительстве архитектор Виктор Веснин скрестил классическую северорусскую избу с современным коттеджем. В сталинское время в доме находились библиотека и самодеятельный театр. Автор топонимики поселка, известный советский график Павел Павлинов писал о нем: «… Рубленый терем с резными, раскрашенными желтым и голубым колоночками у крыльца на открытой веранде. Даже деревянный кровельный желоб, выдолбленный из цельного ствола, был украшен разноцветной резьбой. Позже я узнал, что Веснины специально изучали архитектуру Русского Севера — это и отразилось в их сокольских проектах».
Дом самого Павлинова по адресу Сурикова, 23б, почти незаметен с улицы. Он построен в 1925 году также по проекту Весниных. Здесь нередко бывали Павел Флоренский и Владимир Фаворский, Кукрыниксы и Сергей Коненков, давала концерты пианистка Марина Юдина. Сын Павла Павлинова Петр также стал известным советским графиком-иллюстратором.
Дом на Сурикова, 25, принадлежал семье пейзажиста и сотрудника народного комиссариата земледелия Антона Шимановского. В 1920–1930-х здесь жил мирискусник Илья Машков, в гостях бывал молодой Шостакович. А в следующем здании (еще одна четырехспальная постройка середины 1920-х) по адресу Сурикова, 29, жили советские скульпторы Надежда Крандиевская и ее сын Андрей Файдыш — автор монумента «Покорителям космоса» и нескольких скульптурных портретов аллеи космонавтов около ВДНХ. Для Крандиевской к дому пристроили скульптурную мастерскую, из‑за чего пошел слух, что она любовница Ворошилова.
Закончить экскурсию можно выходом к зданию старой железнодорожной станции Серебряный Бор в стиле модерн (Панфилова, 5). Именно она до открытия метро «Сокол» в 1938 году была основным транспортным узлом поселка. И серебряный бор там действительно когда‑то был. Он понес настолько сильный ущерб во время урагана 1911 года, что не восстановился и более чем через десяток лет. Именно поэтому территорию бора и выделили будущему поселку.