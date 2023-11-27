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Гид

Чем заняться в Москве в декабре: «Shortparis», «non/fiction» и еще 29 событий

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:19
Посвящаем последний месяц года себе любимым на лучших концертах, вечеринках, выставках и постановках декабря. Но и не забываем о близких, поэтому между делом заглядываем на главные новогодние маркеты города за подарками.

Концерты

Дельфин

2 декабря, 1930 Moscow, 16+

Заключительное выступление Дельфина в этом концертном сезоне. На нем музыкант представит интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведенных в единую сюжетную концепцию.

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«Прыгай Киска» х «Лауд» + Acid Racer

8 декабря, Баунс, 18+

«Лауд» уже много лет отвечает за бодрую танцевальную музыку. 8 декабря в клубе «Баунс» к ним присоединится Петар Мартич, возродивший в этом году проект «Прыгай киска», и харизматичный фрэшмен Acid Racer. Обещают громкую вечеринку!

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Firmaa Music Festival. Street Punk

8 декабря, МТС Live Холл, 16+

Фестиваль от объединения Firmaa, основанного Ноггано, Смоки Мо, Гуфом, Murovei и DJ Cave. В лайнапе — Pharaoh, Хаски, Seemee, Alblak 52, «Черная Экономика», Friendly Thug 52 NGG, участники Firmaa и секретные гости.

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Shortparis

10 декабря, VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium), 16+

Концерт самой эпатажной и харизматичной группы на русском языке. Музыканты, как всегда, удивят громким и зрелищным выступлением, сочетая пост-панк и индустриальный рок с арт-перформансами.

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Залпом. Елка

10 декабря, ДК «Кристалл», 16+

Сюрреалистичные перфомансы и бесконечные танцы — все это о лихом коллективе «Залпом» и его концертах, на которых не бывает скучно ни-ког-да. Музыканты подготовили большое живое выступление, иммерсивное представление, а также много секретных гостей.

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Вечеринки

Новогоднее застволье

2 декабря, Баунс, 18+

Съемки главного новогоднего блокбастера от «Ствола», «Радуги» и «Чикен Карри» с Cream Soda в лайн-апе. Дресс-код — любимые костюмы. Александр Гудков вот, например, будет Даном Баланом.

На прошлую новогоднюю вечеринку заглянули Рептилоид, Шура, Федук, Александр Гудков, Никита Кукушкин и другие. В этом году организаторы обещают еще больше мощных гостей.

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Monasterio Season 2023 Closing

8 декабря, Мутабор, 18+

Последняя вечеринка Monasterio в этом году. Хедлайнерами станут авторы знаковых подкастов на Monasterio Chamber — D|K|OXY из Ирландии и RORGANIC из Франции. «Уничтожение» главной сцены доверили резидентам Monasterio.

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Санаторий Радуга

8 декабря, Бланк, 18+

«Декабрьский шурум-бурум», — пишет о своем мероприятии «Диско-клуб „Радуга“». Гвоздь программы — Slava Marlow со своим диджей-сетом. Еще по традиции в лайнапе Mashkov, Dominique Mara, Easy Fresh и Biicla.

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Symbol: днюха в nоле

15 декабря, «Поле»

День рождения Symbol, обещающего этой ночью «танцы без оглядки под отчаянный бит и крепкие лайвы» от SamStasee, Ilya Dubrovin и его самого. Поздравить электронщика придут резиденты и друзья лейбла Samovar — Ilya Dubrovin, Alfij, HQ, SamStasee, Michael Dop, Julia Konor, Dawn Razor и другие.

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Delta 2023 — эпилог фестиваля Gamma

16 декабря, Мутабор, 18+

© Олег Цхай/Gamma Festival

Эпилог фестиваля Gamma, который промогруппа m_division традиционно представляет в конце года. На трех сценах «Мутабора» ожидается изящный саунд-дизайн от неутомимых исследователей звука и живые полотна медиа-художников.

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Routine.mag х Диско-клуб «Радуга»

16 декабря, Бланк, 18+

© blanc_msk

Андеграундный фотопроект La Routine Magazine зафиксировал почти все знаковые вечеринки «Диско-клуба „Радуга“» с 2020 года. Однако это первый их совместный ивент. Гостей будет ждать выставка, шоурум с эксклюзивными вещами и пока засекреченный лайнап.

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Два года в поле

23 декабря, «Поле», 18+

© Арсений Горшенин

Вечеринка в честь дня рождения «Поля». Информации, как всегда, немного, но уже сейчас ясно, что этим вечером необходимо быть всем, кому это пространство было дорого. Клуб неожиданно закрывается.

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System One Hundred And Eight

23 декабря, Баунс, 18+

© Dmitry Chuntul

Финальный лейблнайт System108, команда которого планирует шумно подвести итоги года. «Выпускаем на волю рейв-дракона. Будет баня и, возможно, второй танцпол», — говорится в анонсе. В лайнапе — Cream Soda, Errortica, Kovyazin D, Turbosh, Raw Takes, Maksimovna, Dominique Mara и Паша Техник (!).

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Спектакли

«Считалка»

11, 12 декабря, пространство «Внутри», 16+

© «Внутри»

Чуткая постановка про смерть, войну, любовь и жизнь по повести грузинской писательницы Тамты Мелашвили, вошедшая в лонг-лист «Золотой маски» 2018/2019. Срежессировала спектакль Евгения Беркович, которая уже полгода находится в СИЗО из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол».

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«Дождь в Нойкельне»

14 декабря, Музей Москвы, 18+

© «Практика»

История про одиноких и недовольных жизнью людей, которые бродят по ночному Берлину и ищут смысл жизни. Главный герой — это сам город, полный энергии и страсти. В нем все переплетено, границы размыты и неважно, кто ты.

Постановкой спектакля занималась Полина Золотовицкая. В состав труппы вошли Лев Зулькарнаев, Елизавета Янковская, Ярослав Жевнеров, Леонид Леонов, Илья Никулин, Артем Цуканов, Линара Самирханова и Алексей Сергеев.

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«Вавилон»

16, 17 декабря, «Практика», 18+

© «Практика»

Спектакль пытается ответить на вопрос, какова роль человека в большом городе и что ждет нас в цивилизации, где все крутится вокруг мегаполисов. «Вавилон» родился в лабораторном формате, где участники независимого театра «Эскизы в пространстве» (нового резидента «Практики») в течение недели обсуждали выбранную тему, концентрировались на ней, смотрели фильмы и искали сценические образы.

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«Созвездия»

21 и 22 декабря, Музей Москвы, 16+

© «Практика»

История любви с Елизаветой Янковской и Александром Горчилиным, которая происходит в куче вселенных одновременно. Ключевые сцены повторяются снова и снова, но финал зависит от решений, принятых главными персонажами. Эта постановка как пазл, где каждый раз появляется новая картинка.

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Сказки Пушкина

23 декабря, 30 декабря, пространство «Внутри», 12+

© «Внутри»

Постановка, которая начинается еще в фойе, когда конферансье Нелли Уварова приглашает зрителей пройти в зал. На сцене задействованы четыре актрисы: Татьяна Веселкина, Анна Ковалева, Татьяна Матюхова и Дарья Семенова. Каждая из них рассказывает сказку в разном жанре и с разной степенью поучительности.

«Сказка о рыбаке и рыбке» выполнена японском стиле с элементами театра кабуки, «О мертвой царевне» — в египетском стиле с элементами детского театра, «О Золотом петушке» — в древнеримском стиле с элементами сатиры и трагедии, а «О царе Салтане» — в древнегреческом стиле с элементами стендапа.

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Выставки

Past Present Future

До 15 декабря, Art Brut

© Art Brut

Пропитанная размышлениями о взрослении выставка, объединяющая художников Александра Браулова, Марины Глебовой, Антона Левина и Якова Хомича. Их работы связаны с тремя процессами взросления: что было в прошлом, происходящем в настоящем и тем, что сможет перейти в будущее

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«Может еще разок, а?»

До 7 января, Центр Творческих Индустрий «Фабрика»

© ЦТИ «Фабрика»

Персональная выставка Оли Махно, представляющая собой серию керамических работ «Тихий час» и две инсталляции «Я больше не боюсь твоих призраков» и «Может еще разок?». В первой зритель попадает в некое пространство, в лабиринте которого скрыты уязвимые «секреты» художницы, а во второй — проемы дверей собираются в каркас позвоночника, представляющий собой туннель.

«Часто мы стигматизируем собственный опыт, порождая зацикленное блуждание в пространстве, искаженном маленькими тайнами до неузнаваемости. И, может, нам стоит прожить всё ещё и ещё раз, раз мы не научились говорить вслух о том, что нас так тревожит?» — говорит Махно.

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Ростислав Лебедев. Жесткие склейки

До 28 января, ММОМА на Петровке

© ММОМА

Ключевой представитель соц-арта Ростислав Лебедев и его масштабная выставка, на которой показаны как уже известные работы из музейных и частных собраний, так и новые произведения. В своих картинах художник совмещает образы мирового искусства или массовой культуры с классикой авангарда или советской символикой.

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Секунда, умноженная на вечность

До 28 мая, Музей АЗ

© Музей АЗ

Выставка с более 100 работами двух выдающихся российских художников — Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко (для него это первая музейная выставка в столице). Работы художников отличаются яркостью и экспрессивностью. Кураторы предлагают посетителям сравнить творчество двух авторов и увидеть общие основы художественных новаций эпохи оттепели.

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Главные маркеты Москвы, где можно купить новогодние подарки для себя и близких

© non/fiction
non/fiction

3 декабря, Гостинный двор. Ежегодная книжная выставка-ярмарка художественной, научной и научно-популярной литературы. А если не знаете, что вам там делать — вот 50 книг, которые можно купить на выставке со скидкой.

«Dobrovsem»

3 декабря, Powerhouse. Мастер-классы, ярмарка, упаковочная станция с новогодней бумагой (часть средств за упаковку пойдет в благотворительные фонды), Dj-сеты, акустический концерт, блюда и напитки от Powerhouse.

Маркет на диване

9 декабря, Yauza Place. Специальный проект Yauza Place, который помогает брендам найти своих искренних поклонников: декор, посуда, цветы, косметика, одежда.

Local ceramics fest

9-10 декабря, Artplay. Фестиваль уникальной и самобытной керамики: посуда, вазы, интерьерные фигуры, украшения, подсвечники, игрушки, сувениры и другое.

«Граунд маркет»

16 декабря, галерея «Граунд Солянка». Произведения современного искусства по демократичным ценам. Керамика, малые скульптурные формы, ювелирные украшения и апсайкл-одежда от независимых художников и творческих групп, которые будут отобраны кураторами.

«На полке»

22-24 декабря, «Брикет-маркет». Украшения, свечи, растения, винтаж, одежда, декор для дома, керамика, аксессуары и многое другое от локальных брендов страны.

«Ламбада-маркет»

23-24 декабря, «Три вокзала. Депо». Концерт, гастрономия, детская зона и более 150 модных брендов, у которых точно получится найти самый особенный подарок.

«Простая школа»

23-24 декабря, «Простая школа». Маркет прямо в мастерской художественной школы и творческого сообщества, на котором гости покупают подарки (керамику, живопись, графику, футболки, принты), участвуют в мастер-классах, позируют для портретов и даже делают ставки на аукционах.

«Сияние»

24 декабря, Банкетный зал ВДНХ. Свечи, украшения, одежда, растения, аксессуары, игрушки, парфюмерия, а также развлечения для взрослых и детей и фотозона с елкой и новогодними шарами.

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