Чем заняться в Москве в декабре: «Shortparis», «non/fiction» и еще 29 событий

«Часто мы стигматизируем собственный опыт, порождая зацикленное блуждание в пространстве, искаженном маленькими тайнами до неузнаваемости. И, может, нам стоит прожить всё ещё и ещё раз, раз мы не научились говорить вслух о том, что нас так тревожит?» — говорит Махно.