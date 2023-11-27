Чем заняться в Москве в декабре: «Shortparis», «non/fiction» и еще 29 событий

Концерты
Дельфин
2 декабря, 1930 Moscow, 16+
Заключительное выступление Дельфина в этом концертном сезоне. На нем музыкант представит интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведенных в единую сюжетную концепцию.
«Прыгай Киска» х «Лауд» + Acid Racer
8 декабря, Баунс, 18+
«Лауд» уже много лет отвечает за бодрую танцевальную музыку. 8 декабря в клубе «Баунс» к ним присоединится Петар Мартич, возродивший в этом году проект «Прыгай киска», и харизматичный фрэшмен Acid Racer. Обещают громкую вечеринку!
Firmaa Music Festival. Street Punk
8 декабря, МТС Live Холл, 16+
Фестиваль от объединения Firmaa, основанного Ноггано, Смоки Мо, Гуфом, Murovei и DJ Cave. В лайнапе — Pharaoh, Хаски, Seemee, Alblak 52, «Черная Экономика», Friendly Thug 52 NGG, участники Firmaa и секретные гости.
Shortparis
10 декабря, VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium), 16+
Концерт самой эпатажной и харизматичной группы на русском языке. Музыканты, как всегда, удивят громким и зрелищным выступлением, сочетая пост-панк и индустриальный рок с арт-перформансами.
Залпом. Елка
10 декабря, ДК «Кристалл», 16+
Сюрреалистичные перфомансы и бесконечные танцы — все это о лихом коллективе «Залпом» и его концертах, на которых не бывает скучно ни-ког-да. Музыканты подготовили большое живое выступление, иммерсивное представление, а также много секретных гостей.
Вечеринки
Новогоднее застволье
2 декабря, Баунс, 18+
Съемки главного новогоднего блокбастера от «Ствола», «Радуги» и «Чикен Карри» с Cream Soda в лайн-апе. Дресс-код — любимые костюмы. Александр Гудков вот, например, будет Даном Баланом.
На прошлую новогоднюю вечеринку заглянули Рептилоид, Шура, Федук, Александр Гудков, Никита Кукушкин и другие. В этом году организаторы обещают еще больше мощных гостей.
Monasterio Season 2023 Closing
8 декабря, Мутабор, 18+
Последняя вечеринка Monasterio в этом году. Хедлайнерами станут авторы знаковых подкастов на Monasterio Chamber — D|K|OXY из Ирландии и RORGANIC из Франции. «Уничтожение» главной сцены доверили резидентам Monasterio.
Санаторий Радуга
8 декабря, Бланк, 18+
«Декабрьский шурум-бурум», — пишет о своем мероприятии «Диско-клуб „Радуга“». Гвоздь программы — Slava Marlow со своим диджей-сетом. Еще по традиции в лайнапе Mashkov, Dominique Mara, Easy Fresh и Biicla.
Symbol: днюха в nоле
15 декабря, «Поле»
День рождения Symbol, обещающего этой ночью «танцы без оглядки под отчаянный бит и крепкие лайвы» от SamStasee, Ilya Dubrovin и его самого. Поздравить электронщика придут резиденты и друзья лейбла Samovar — Ilya Dubrovin, Alfij, HQ, SamStasee, Michael Dop, Julia Konor, Dawn Razor и другие.
Delta 2023 — эпилог фестиваля Gamma
16 декабря, Мутабор, 18+
Эпилог фестиваля Gamma, который промогруппа m_division традиционно представляет в конце года. На трех сценах «Мутабора» ожидается изящный саунд-дизайн от неутомимых исследователей звука и живые полотна медиа-художников.
Routine.mag х Диско-клуб «Радуга»
16 декабря, Бланк, 18+
Андеграундный фотопроект La Routine Magazine зафиксировал почти все знаковые вечеринки «Диско-клуба „Радуга“» с 2020 года. Однако это первый их совместный ивент. Гостей будет ждать выставка, шоурум с эксклюзивными вещами и пока засекреченный лайнап.
Два года в поле
23 декабря, «Поле», 18+
Вечеринка в честь дня рождения «Поля». Информации, как всегда, немного, но уже сейчас ясно, что этим вечером необходимо быть всем, кому это пространство было дорого. Клуб неожиданно закрывается.
System One Hundred And Eight
23 декабря, Баунс, 18+
Финальный лейблнайт System108, команда которого планирует шумно подвести итоги года. «Выпускаем на волю рейв-дракона. Будет баня и, возможно, второй танцпол», — говорится в анонсе. В лайнапе — Cream Soda, Errortica, Kovyazin D, Turbosh, Raw Takes, Maksimovna, Dominique Mara и Паша Техник (!).
Спектакли
«Считалка»
11, 12 декабря, пространство «Внутри», 16+
Чуткая постановка про смерть, войну, любовь и жизнь по повести грузинской писательницы Тамты Мелашвили, вошедшая в лонг-лист «Золотой маски» 2018/2019. Срежессировала спектакль Евгения Беркович, которая уже полгода находится в СИЗО из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол».
«Дождь в Нойкельне»
14 декабря, Музей Москвы, 18+
История про одиноких и недовольных жизнью людей, которые бродят по ночному Берлину и ищут смысл жизни. Главный герой — это сам город, полный энергии и страсти. В нем все переплетено, границы размыты и неважно, кто ты.
Постановкой спектакля занималась Полина Золотовицкая. В состав труппы вошли Лев Зулькарнаев, Елизавета Янковская, Ярослав Жевнеров, Леонид Леонов, Илья Никулин, Артем Цуканов, Линара Самирханова и Алексей Сергеев.
«Вавилон»
16, 17 декабря, «Практика», 18+
Спектакль пытается ответить на вопрос, какова роль человека в большом городе и что ждет нас в цивилизации, где все крутится вокруг мегаполисов. «Вавилон» родился в лабораторном формате, где участники независимого театра «Эскизы в пространстве» (нового резидента «Практики») в течение недели обсуждали выбранную тему, концентрировались на ней, смотрели фильмы и искали сценические образы.
«Созвездия»
21 и 22 декабря, Музей Москвы, 16+
История любви с Елизаветой Янковской и Александром Горчилиным, которая происходит в куче вселенных одновременно. Ключевые сцены повторяются снова и снова, но финал зависит от решений, принятых главными персонажами. Эта постановка как пазл, где каждый раз появляется новая картинка.
Сказки Пушкина
23 декабря, 30 декабря, пространство «Внутри», 12+
Постановка, которая начинается еще в фойе, когда конферансье Нелли Уварова приглашает зрителей пройти в зал. На сцене задействованы четыре актрисы: Татьяна Веселкина, Анна Ковалева, Татьяна Матюхова и Дарья Семенова. Каждая из них рассказывает сказку в разном жанре и с разной степенью поучительности.
«Сказка о рыбаке и рыбке» выполнена японском стиле с элементами театра кабуки, «О мертвой царевне» — в египетском стиле с элементами детского театра, «О Золотом петушке» — в древнеримском стиле с элементами сатиры и трагедии, а «О царе Салтане» — в древнегреческом стиле с элементами стендапа.
Выставки
Past Present Future
До 15 декабря, Art Brut
Пропитанная размышлениями о взрослении выставка, объединяющая художников Александра Браулова, Марины Глебовой, Антона Левина и Якова Хомича. Их работы связаны с тремя процессами взросления: что было в прошлом, происходящем в настоящем и тем, что сможет перейти в будущее
«Может еще разок, а?»
До 7 января, Центр Творческих Индустрий «Фабрика»
Персональная выставка Оли Махно, представляющая собой серию керамических работ «Тихий час» и две инсталляции «Я больше не боюсь твоих призраков» и «Может еще разок?». В первой зритель попадает в некое пространство, в лабиринте которого скрыты уязвимые «секреты» художницы, а во второй — проемы дверей собираются в каркас позвоночника, представляющий собой туннель.
«Часто мы стигматизируем собственный опыт, порождая зацикленное блуждание в пространстве, искаженном маленькими тайнами до неузнаваемости. И, может, нам стоит прожить всё ещё и ещё раз, раз мы не научились говорить вслух о том, что нас так тревожит?» — говорит Махно.
Ростислав Лебедев. Жесткие склейки
До 28 января, ММОМА на Петровке
Ключевой представитель соц-арта Ростислав Лебедев и его масштабная выставка, на которой показаны как уже известные работы из музейных и частных собраний, так и новые произведения. В своих картинах художник совмещает образы мирового искусства или массовой культуры с классикой авангарда или советской символикой.
Секунда, умноженная на вечность
До 28 мая, Музей АЗ
Выставка с более 100 работами двух выдающихся российских художников — Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко (для него это первая музейная выставка в столице). Работы художников отличаются яркостью и экспрессивностью. Кураторы предлагают посетителям сравнить творчество двух авторов и увидеть общие основы художественных новаций эпохи оттепели.
Главные маркеты Москвы, где можно купить новогодние подарки для себя и близких
3 декабря, Гостинный двор. Ежегодная книжная выставка-ярмарка художественной, научной и научно-популярной литературы. А если не знаете, что вам там делать — вот 50 книг, которые можно купить на выставке со скидкой.
3 декабря, Powerhouse. Мастер-классы, ярмарка, упаковочная станция с новогодней бумагой (часть средств за упаковку пойдет в благотворительные фонды), Dj-сеты, акустический концерт, блюда и напитки от Powerhouse.
9 декабря, Yauza Place. Специальный проект Yauza Place, который помогает брендам найти своих искренних поклонников: декор, посуда, цветы, косметика, одежда.
9-10 декабря, Artplay. Фестиваль уникальной и самобытной керамики: посуда, вазы, интерьерные фигуры, украшения, подсвечники, игрушки, сувениры и другое.
16 декабря, галерея «Граунд Солянка». Произведения современного искусства по демократичным ценам. Керамика, малые скульптурные формы, ювелирные украшения и апсайкл-одежда от независимых художников и творческих групп, которые будут отобраны кураторами.
22-24 декабря, «Брикет-маркет». Украшения, свечи, растения, винтаж, одежда, декор для дома, керамика, аксессуары и многое другое от локальных брендов страны.
23-24 декабря, «Три вокзала. Депо». Концерт, гастрономия, детская зона и более 150 модных брендов, у которых точно получится найти самый особенный подарок.
23-24 декабря, «Простая школа». Маркет прямо в мастерской художественной школы и творческого сообщества, на котором гости покупают подарки (керамику, живопись, графику, футболки, принты), участвуют в мастер-классах, позируют для портретов и даже делают ставки на аукционах.
24 декабря, Банкетный зал ВДНХ. Свечи, украшения, одежда, растения, аксессуары, игрушки, парфюмерия, а также развлечения для взрослых и детей и фотозона с елкой и новогодними шарами.