«Запомнили, закрепили, отпустим»: московский клуб «Поле» объявил о своем закрытии

Московский клуб «Поле» закрывается. Об этом стало известно из соцсетей пространства.
«У нас две новости. Первая: нам исполняется два года, в декабре будем праздновать, ура! Вторая: мы закрываемся!» — говорится в заявлении. Точную причину закрытия клуба, его основатели не называют. Лишь говорят, что пора отдохнуть и выдохнуть.
«С вами было замечательно: строить вместе клуб, бистро и бары, давать концерты и театральные постановки, открывать масштабные арт-выставки и просто болтаться во дворе без повода. Запомнили, закрепили, отпустим», — подчеркивается в посте.
В честь двухлетия клуба основатели «Поля» анонсировали вечеринку 23 декабря. Еще они призвали гостей готовиться к плотному месяцу сопутствующих событий и подчеркнули, что в ближайшее время появится календарь событий на месяц.
«Поле» открылось в декабре 2021 года в бывшем промышленном здании на 3-й ул. Ямского Поля. За это время в клубе прошло множество живых концертов, вечеринок с бейсом, UK garage и другой передовой электроникой, хип-хоп-ивентов и других событий. Все это время во главе «Поля» стояли команды Stereotactic и Sila Sveta.