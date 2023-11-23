«Запомнили, закрепили, отпустим»: московский клуб «Поле» объявил о своем закрытии

«Поле» открылось в декабре 2021 года в бывшем промышленном здании на 3-й ул. Ямского Поля. За это время в клубе прошло множество живых концертов, вечеринок с бейсом, UK garage и другой передовой электроникой, хип-хоп-ивентов и других событий. Все это время во главе «Поля» стояли команды Stereotactic и Sila Sveta.