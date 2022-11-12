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Космонавтика
Анна Кикина — единственная космонавтка России прямо сейчас. Как ей это удалось?
Анастасия Сваровская
Сегодня в 13:20
Уроженка Новосибирска Анна Кикина — единственная девушка в отряде космонавтов Роскосмоса и первая россиянка, которая полетела на американском космическом корабле Crew Dragon. «Афиша Daily» рассказывает, кто она такая и почему ее полет так важен для российской космонавтики.

Спасательница, радиоведущая и космонавтка

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске, хоть и научном, но далеко не самом космическом городе страны. В 1999 году она попала в 10-й класс с оборонно-спортивным профилем «Юный спасатель», ребята изучали «Медицину катастроф», «Спасательное дело», «Основы психологии». С ними работали профессионалы — специалисты поисково-спасательной службы Новосибирска. Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Жужгина рассказывала, что часто школьники вместе с классным руководителем проходили настоящие недельные маршруты выживания. Они штурмовали горы и поля, учились ставить палатку, разводить костер, при этом не унывать и поддерживать других. Так что в космонавтки Анна готовилась еще со школы, просто сама этого еще не знала.

В 2001 году Анна поступила в Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», чтобы продолжить путь к профессии спасателя. Каждое лето она работала на Алтае инструктором по рафтингу. В 2005 году Анна прошла курсы при МЧС, стала инструктором по обучению основам первой медицинской помощи. В 2008 году в этом же вузе Анна получила диплом по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)».

После университета Кикина работала программным директором и радиоведущей на «Радио Сибирь-Алтай». И именно там она узнала о первом открытом наборе в отряд космонавтов. Подать заявку и попробовать свои силы в конкурсе мог любой желающий. Анне повезло: тогда не нужна была военная, инженерная или летная специальность, поэтому ей удалось отправить свое заявление в Роскосмос. Именно поэтому у девушки-спасателя, работающей на радио, появился шанс. Хотя, конечно, конкурсная комиссия по отбору кандидатов в космонавты отдавала приоритет специалистам, работающим на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В 2012 году в Центр подготовки космонавтов поступило 304 заявки. Среди них — 43 от женщин, четыре из которых работали в космической отрасли. Но только Анна Кикина подошла по всем параметрам и смогла примерить на себя космическую профессию. С ней к подготовке были допущены еще семь мужчин.

«Это было решение, которое сформировалось в момент, как только я узнала о начале открытого набора в отряд космонавтов. <…> оценив ситуацию, я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься дальше», — делилась Анна в интервью РИА «Новости».

© Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В чем ее феномен?

Но как получилось, что среди российских космонавтов — всего одна девушка, а в NASA, например, их гораздо больше? Неужели Анна настолько уникальна, что стала единственной космонавткой в стране и остается ей до сих пор? Возможно, отчасти ей повезло, так как она попала в открытый набор. Возможно, помог опыт спасателя: в этой профессии тоже необходимо быть физически и психологически устойчивой. Возможно, это действительно ее призвание.

При отборе мужчин и женщин ждут одинаковые условия: нужна не только высокая мотивация, образование инженерной или научной направленности, крепкое здоровье, эмоциональная уравновешенность, но и отличная физическая подготовка. В одном из интервью Анна говорила, что девушки составляют четверть от общего числа претендентов стать космонавтами, однако большинство из них не проходят именно этапы проверки организма. Но у Кикиной с физической подготовкой не было проблем: она мастер спорта по полиатлону (многоборье) и рафтингу, обладательница серебряной медали «Лыжня России», к моменту отбора в отряд уже прыгала с парашютом и имела удостоверение спасателя. Кстати, муж Анны Александр Сердюк после переезда в Звездный Городок стал тренером-преподавателем по физической подготовке в Центре подготовки космонавтов.

Анна запоминается своей внешностью и характером: немного строгая, достаточно спортивная, при этом искренне улыбающаяся, с длинными прямыми волосами, как у Варвары-красы из сказки. Наталья Жужгина, замдиректора по воспитательной работе школы № 29, пишет об Анне: «Она сочетает в себе смелость, целеустремленность и жизнелюбие, ищет новые вершины для того, чтобы их покорять. Аню помнят все учителя как отзывчивую жизнерадостную девчонку, которая удивляла всех спортивным волевым характером и постоянным желанием испытывать свои возможности».

Анна описывала свой принцип работы так: «Я воспринимаю это как квест. Я решила одну задачу — иду к другой; я здесь получила что‑то необходимое для решения следующего, ключик от следующей двери — я пошла дальше. Мне интересно находиться в процессе, и, так или иначе, я иду туда, куда должна прийти».

Весной 2021 года Анна Кикина стала прообразом для куклы Барби. Бренд сам выбрал Анну, потому что «девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами». Кукла выпущена в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан»
© Mattel

Долгожданный полет в космос

Вся страна заговорила об этой девушке в день ее старта в октябре этого года. Но этому предшествовало десятилетие подготовки. Участница космических проектов SIRIUS19 и Mars 160 Анастасия Степанова рассказала: «Годы шли, а Анну все не ставили в экипаж. Ее полета я ждала в том числе и как воплощения своей мечты; постоянно думала: „Сколько можно ее мариновать! Еще немного, и ее точно назначат в полет“. Меня поражало ее главное качество — не унывать и работать дальше с таким же энтузиазмом и верой, как и в начале». 8 октября 2012 года Анна была рекомендована к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса. И только 5 октября 2022 года Кикина в стильном скафандре от SpaceX на ракете Falcon 9 отправилась на Международную космическую станцию. Вместе с ней полетели Николь Манн, ставшая командиром экипажа, Джош Кассада из NASA и Коити Ваката из JAXA.

Crew 5 — это всего лишь пятая миссия американского космического корабля, который создала частная компания SpaceX. NASA сейчас доставляет своих астронавтов на МКС именно благодаря многоразовому кораблю Crew Dragon. Впервые в миссии принимает участие член отряда космонавтов Роскосмоса по программе перекрестных полетов. Соглашение подразумевает полет трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 годах. Анна открыла эту программу.

В чем была сложность этого полета? Только вдумайтесь: около девяти лет Анна изучала устройство российского космического корабля «Союз-МС», скафандров «Сокол» и «Орлан» в их модификациях, постоянно сдавала экзамены, проходила тестирование на выживание в разных условиях. И тут ей пришлось за год выучить все снова, только уже о новых американских технологиях. Она отправилась в США, чтобы пройти полную подготовку: тренировки с новым для нее скафандром, изучение всех систем Crew Dragon, лекции по предстоящей миссии. И ей это успешно удалось. Анна прошла все экзамены и улетела в космос. Прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, она находится на высоте примерно 400 километров над Землей.

Анна Кикина в составе экипажа миссии SpaceX Crew 5 (слева)
© Anadolu Agency/Getty Images

Женщины-космонавтки

Анна до сих пор единственная женщина в отряде. Но почему? Светлана Савицкая предположила, что «нет жесткой команды набрать женщин, поэтому опять набор идет и их отсеивают, не стесняясь говорить, что женщин им не надо». По словам советской космонавтки, основной этап, на котором женщинам отказывают, — медицинский, поскольку во время него «всегда можно найти повод, чтобы человека не пропустить, особенно если психологи начнут писать».

В то же время исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев неоднократно утверждал, что сексизма при наборе в космонавты нет, однако среди желающих не так много девушек. Но те, кто приходит, имеет те же шансы, что и мужчины.

Так или иначе, в Роскосмосе только одна женщина — Кикина. А так как среднее время, которое проходит от подачи заявки до первого полета, — это около 10 лет, то, кажется, еще долго мы не увидим россиянок в космосе. Даже если бы завтра Роскосмос объявил набор, даже если бы туда подалось очень много девушек, даже если бы часть из них прошла отбор, то полет с женщиной в составе экипажа мы бы не увидели еще годов до 2030-х.

Как много женщин летало в космос?

На данный момент 71 женщина из 9 стран отправлялась в космический полет, 55 из них — из США, и лишь шесть из СССР и России. Одна из них — Юлия Пересильд — сделала это ради съемок фильма, остальные — профессиональные космонавтки.

В NASA сейчас 43 астронавта, из них 16 женщин и 27 мужчин, в Роскосмосе сейчас 25 космонавтов, среди них только одна женщина.

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теги
РКК ЭнергияРоскосмосЦентр подготовки космонавтовNASASpaceX
люди
Валентина ТерешковаЕлена КондаковаСветлана СавицкаяЮлия ПересильдЕлена СероваАнна КикинаАлександр СердюкАнастасия СтепановаСергей Крикалев
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