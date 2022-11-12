Вся страна заговорила об этой девушке в день ее старта в октябре этого года. Но этому предшествовало десятилетие подготовки. Участница космических проектов SIRIUS19 и Mars 160 Анастасия Степанова рассказала: «Годы шли, а Анну все не ставили в экипаж. Ее полета я ждала в том числе и как воплощения своей мечты; постоянно думала: „Сколько можно ее мариновать! Еще немного, и ее точно назначат в полет“. Меня поражало ее главное качество — не унывать и работать дальше с таким же энтузиазмом и верой, как и в начале». 8 октября 2012 года Анна была рекомендована к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса. И только 5 октября 2022 года Кикина в стильном скафандре от SpaceX на ракете Falcon 9 отправилась на Международную космическую станцию. Вместе с ней полетели Николь Манн, ставшая командиром экипажа, Джош Кассада из NASA и Коити Ваката из JAXA.