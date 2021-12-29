Станем ли мы летать в космос с туристическими целями каждую неделю? Можно ли будет летать на орбиту в командировку? Будем ли мы искать жизнь во Вселенной? Мы попросили популяризатора космонавтики Виталия Егорова ответить на эти и другие вопросы о нашем будущем в космосе.

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Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, блогер, основатель сообщества «Открытый космос», лауреат премии «За верность науке»

Бизнес Частным космическим компаниям все еще гораздо сложнее, чем госкорпорациям. Часто стартапы закрываются, не успев показать себя: вложений требуется много, а результат не всегда можно увидеть даже через пятилетку. Но есть выходы: нужно показывать себя государству и учиться предоставлять услуги некосмическим компаниям. По этим путям и будет идти космический бизнес в ближайшее десятилетие.

Если частные космические компании в России смогут доказать правительству, что они важны, показывая реальные результаты и пользу, «наверху» появится наконец понимание, что нужно поддерживать и развивать частную космонавтику. Без участия правительства развитие частной космонавтики невозможно ни в одной стране, поэтому главное — заручиться его поддержкой и выйти на новый уровень взаимодействия. Большую часть космических потребностей государства решают Роскосмос, его предприятия и другие государственные организации. Но не все функции они могут выполнить, и за них нужно будет браться частным космическим компаниям. Также мы увидим развитие взаимодействия космического бизнеса с некосмическими компаниями и экосистемными проектами. Те частники, которыми не заинтересуется государство, займутся работой на коммерческие компании. Например, в области телекоммуникации, задач по поддержанию связи, передачи зашифрованных сообщений или ключей для управления финансовыми операциями и т. д. Частным компаниям важно будет концентрироваться на экономическом развитии имеющихся возможностей. К примеру, не производить свои спутники, а создавать экономически востребованные продукты на основе купленных у кого‑то данных съемок Земли. Путешествия Уже сейчас в космос летают не только профессиональные космонавты. Космический туризм будет продолжать развиваться в четырех направлениях: суборбитальные полеты (подскок на высоту 100 км), орбитальные полеты без стыковки с Международной космической станцией (МКС), орбитальные полеты со стыковкой к МКС и облет Луны.

Компании Virgin Galactic и Blue Origin уже совершают суборбитальные полеты. Правда, высота полета первой не достигает 100 км, так что не все считают, что компания доставляет до космоса (на высоте 100 км над уровнем моря находится линия Кармана, которая условно считается границей между атмосферой Земли и космосом. — Прим. ред.). Пока был совершен только один полет с четырьмя пассажирами. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер сказал, что «в 2023 году компания планирует летать с пассажирами три раза в месяц». Хочется думать, что через десять лет это будет три раза каждую неделю. Корабль Blue Origin уже поднимается на 100 км. Благодаря ему границы космоса достигло уже 14 человек. Пока что компания Джеффа Безоса показывает более хороший результат и не собирается останавливаться, планируя все новые полеты. Орбитальные полеты без стыковки в этом году осуществил Илон Маск. В сентябре он отправил первый коммерческий рейс из 4 человек Inspiration 4 почти на трое суток полета вокруг Земли на высоте примерно 585 км. Это событие стало первым в истории орбитальным полетом, все участники которого — астронавты-любители. Надеемся, что через десять лет таких полетов будет много. Полеты со стыковкой к орбитальной станции происходят уже достаточно давно. Но длительность таких полетов мала — 10–14 дней. Я уверен, что через десять лет она может вырасти.

Возможно, появятся космические командировки — полеты людей, чтобы они не просто посмотрели в иллюминатор, а сделали определенную работу.

Например, какая‑нибудь крупная фармацевтическая компания сможет в своих интересах запустить на орбиту ученого для проведения исследований. Такие путешествия-командировки уже начали осуществляться сейчас: возьмите хоть недавний полет киноэкипажа. Будут увеличиваться и их количество, и длительность. Облет Луны — то, чего люди еще не совершали в XXI веке. Но японский предприниматель Юсаку Маэдзава, который с 8 по 20 декабря находился туристом на МКС, собрался облететь Луну на борту корабля Илона Маска Starship. Миссия запланирована на 2023 год, но, возможно, сдвинется дальше. Вместе с Юсаку должны полететь еще 8 человек. Если этот полет удастся, кажется, другие будут не за горами. Туристические полеты нужны космической отрасли, ведь зачастую у корпораций и агентств не хватает финансирования на ту или иную программу. Тот же Роскосмос мог бы свозить Юсаку Маэдзаву вокруг Луны, поскольку бюджетных денег на лунную программу не хватает, а иностранные коммерческие заказчики смогли бы помочь. Реализуя эту услугу, Роскосмос решил бы и свою задачу полетов к Луне. Без космонавтов не полетят туристы, а без туристов космонавты будут летать реже. ​​Принцип любой коммерческой деятельности: больше заказчиков — больше денег — больше деятельности — больше успехов — всем лучше. Наука В ближайшие десять-пятнадцать лет у нас появятся новые данные по, пожалуй, самому главному вопросу: одни ли мы во Вселенной?

Мы сможем понять, есть ли — или была ли ранее — жизнь в Солнечной системе за пределами Земли.

Помогут нам это узнать миссии Europa Clipper, ExoMars, Perseverance и программа NASA по доставке грунта с Марса. Межпланетную станцию Europa Clipper запустят в космос в 2024 году. Она займется исследованиями ледяной поверхности и подповерхностного океана спутника Юпитера Европы. Второй этап совместной российско-европейской программы ExoMars начнется в 2022 году. Марсоход Rosalind Franklin будет изучать поверхность и атмосферу Марса, а также исследует вещества, которые могли бы свидетельствовать о возможном существовании на планете жизни. Марсоход NASA Perseverance на планете уже девять месяцев. Его задачи — оценить жизнепригодность Марса и изучить условия, в которых может поддерживаться микробная жизнь, а также отобрать пробы камней и реголита для последующего возвращения на Землю в 2026 году.

Второе важное направление на ближайшее десятилетие — изучение астероидов. Первичные исследования уже проводились: скажем, станция OSIRIS-REx взяла пробы грунта астероида Бенну и летит с ними в сторону Земли. Сейчас у США есть новые масштабные проекты. Например, миссия Psyche по изучению огромного металлического астероида Психея, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Планируется, что аппарат полетит​​ в 2026 году, и к концу десятилетия у ученых появятся данные об этом «камне». Также к астероидам уже направляется Lucy — аппарат NASA по изучению троянских астероидов Юпитера. Их исследование поможет узнать, из чего формировались планеты и другие тела в Солнечной системе. Миссия Lucy продлится минимум до 2033 года. Третье направление исследований — лунная вода. Сейчас мы благодаря орбитальному наблюдению лишь понимаем, где вода находится, но на поверхности Луны ее не трогали даже «руки» роботов. Поэтому посмотреть, поизучать, использовать — это все в планах. В настоящий момент мы наблюдаем мини-лунную гонку, когда на добычу лунной воды нацелились Россия с программой «Луна-25», Китай c Сhang’e 6 и Индия c Chandrayaan 3, а также США. Правда у американцев в приоритете все-таки пилотируемая миссия с доставкой людей на естественный спутник Земли. Это для человечества тоже очень важно, и в текущее десятилетие мы точно увидим новых астронавтов на Луне.