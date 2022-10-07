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Анна Кикина стала первой россиянкой, полетевшей на МКС на корабле Crew Dragon
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:22

Космонавт Анна Кикина стала первой россиянкой, которая отправилась на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon. Об этом сообщил «Интерфакс».

Вместе с ней в космос отправились японский астронавт Коити Ваката, а также американцы Николь Манн и Джош Кассада. Они проведут на МКС 145 дней.

Ваката, Манн, Кассада и Кикина уже пристыковались к станции, где их встретили Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Франциско Рубио, Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти.

Полет Crew Dragon с участием Кикиной провели в рамках перекрестной программы НАСА и «Роскосмоса». В рамках этой же программы прошел и полет корабля «Союз МС-22» 21 сентября — на нем на станцию прибыли Рубио, Петелин и Прокопьев.

В дальнейшем НАСА и «Роскосмоса» устроят еще два полета на «Союзах» и два полета на Crew Dragon. Об этом организации договорились 14 июля 2022 года.

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NASAРоскосмос
люди
Анна КикинаСергей ПрокопьевДмитрий ПетелинЧелл ЛиндгренСаманта Кристофоретти
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