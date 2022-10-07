Анна Кикина стала первой россиянкой, полетевшей на МКС на корабле Crew Dragon

Космонавт Анна Кикина стала первой россиянкой, которая отправилась на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon. Об этом сообщил «Интерфакс».

Вместе с ней в космос отправились японский астронавт Коити Ваката, а также американцы Николь Манн и Джош Кассада. Они проведут на МКС 145 дней.

Ваката, Манн, Кассада и Кикина уже пристыковались к станции, где их встретили Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Франциско Рубио, Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти.

Полет Crew Dragon с участием Кикиной провели в рамках перекрестной программы НАСА и «Роскосмоса». В рамках этой же программы прошел и полет корабля «Союз МС-22» 21 сентября — на нем на станцию прибыли Рубио, Петелин и Прокопьев.

В дальнейшем НАСА и «Роскосмоса» устроят еще два полета на «Союзах» и два полета на Crew Dragon. Об этом организации договорились 14 июля 2022 года.