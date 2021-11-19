В России бурно обсуждают внедрение QR-кодов в транспорте: противники вакцинации протестуют, перевозчики высказывают опасения, а представители власти настаивают, что это — единственный способ справиться с пандемией. «Афиша Daily» рассказывает, где QR-код уже необходим, как устроена его проверка и к чему приведут новые меры.

Где QR-коды будут нужны для входа в транспорт уже в ближайшее время? Как это будет устроено?

Пионером системы введения QR-кодов в транспорте стал Дальний Восток. 3 ноября стало известно, что с 1 декабря в Хабаровском крае будут проверять QR-коды при покупке билетов на самолет и на входе в аэропорт. Бумажные сертификаты о прививке или перенесенном заболевании с QR-кодом начали выдавать в МФЦ региона, скоро к этой практике присоединятся учреждения социальной защиты.

4 ноября похожую меру объявили на Камчатке: там код потребуется с 23 ноября для внутренних перелетов и поездок на междугородних автобусах.

Планируют ввести проверку QR-кодов при покупке билетов в поезда и самолеты в Омске — эту инициативу сейчас обсуждают местные депутаты.

Но самые радикальные меры приняли в Татарстане: 6 ноября глава республики заявил, что с 22 ноября QR-коды будут проверять во всем общественном транспорте, включая межмуниципальный . Минтранс региона разъяснил новые правила: ответственность ложится на перевозчиков, они могут получить субсидии на приобретение техники для проверки. Ее будет проводить кондуктор уже в салоне перед продажей билета. Если кода не окажется, нарушителю придется выйти. В нерегулярном порядке коды будут проверять «уполномоченные органы», людям без них грозит штраф: для физических лиц его сумма составляет до 30 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч. Правило не распространяется на поездки между регионами, такси и пригородные электрички. Льготные транспортные карты у лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, не переболевших коронавирусом и не имеющих медотвода, будут заблокированы.

Как отреагировали жители Татарстана?

Незадолго до вступления в силу новых правил появилось сообщество «Довези друга. Казань» в телеграме. В его описании сказано: «Сообщество помощи друг другу кому нужно доехать до работы по Казани и в близлежащие пункты, кто пользовался для этого общественным транспортом, но кому станет проблематично. И для тех, кто готов подвезти друга!» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.) На момент публикации в сообществе больше 3 500 участников, многие ищут (и находят) попутчиков со схожими маршрутами от дома до работы на каждый день.

Теперь QR-коды в общественном транспорте введут по всей стране?

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах по всей России. Ожидается, что окончательное решение по их поводу примут уже в декабре. В документе говорится о необходимости предъявлять доказательство вакцинации при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, а также в поездах и самолетах, осуществляющих междугородние и международные перевозки. Общественный транспорт в нем не упоминается .

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья сказала, что вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте в правительстве пока не поднимался. На данный момент регионы сами решают, прибегать к этой мере или нет. Ни московские, ни петербургские власти о намерении ввести ее не говорили .

А в самолетах и поездах код точно будет нужен?

Этого касается целиком второй законопроект, его представил министр транспорта Виталий Савельев. Если его примут, россиянам придется предъявлять QR-коды для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах — возможно, уже на стадии покупки билетов. Дата, с которой заработает система, в законопроекте не прописана, определять ее будет правительство. Срок действия правила закончится 1 июля 2022 года. Замглавы Минтранса Богданов считает, что для воздушных перелетов QR-коды могут стать обязательными уже в феврале следующего года .

Как это будет устроено?

При вылете в страны, требующие подтверждения вакцинации, сотрудники аэропортов проверяют коды уже сейчас. Так что для них эта система не станет новой. «И РЖД, и «Аэрофлот» — общероссийские структуры. Если и когда они вводят такую норму, то она становится всеобщей. Это уже не уровень компетенции регионов», — прокомментировала законопроект политолог Екатерина Шульман. — Введение QR-кодов на транспорте вполне реализуемо: сейчас вожатый на перроне стоит и проверяет по паспорту наличие билета, а будет еще проверять и QR-код».

При этом представители сервисов продажи билетов высказывают опасения. Директор по развитию «Суперкассы» Дмитрий Дроевский рассказал, что никто не знает, как проверять QR-коды при покупке онлайн. «Если потребуется подключиться к Госуслугам по API, то подготовка протокола, документации и сам процесс затянется настолько, что самолеты встанут как в апреле 2020-го. Сейчас при продаже билетов есть понятные границы ответственности: агентство продает билеты и оказывает по ним сервис, а авиакомпания перевозит пассажира из точки в точку. Никто из этой цепочки не захочет брать ответственность за корректность и подлинность QR-кода», — объяснил он.

В РЖД рассказали, что проблем в новой системе не видят: «У нас уже давно посадка в поезд осуществляется только по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку».

Как реагируют россияне?

Жители российских городов выходят на акции против введения QR-кодов: манифестивации прошли в Тюмени, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Иркутске и Камчатском крае. В соцсетях противники введения новой системы устроили флешмобы под хештегами #ПутинУслышьНас и #ГородаГоворят. В рамках этой кампании опубликованы тысячи постов.