В Хабаровском крае с декабря начнут проверять QR-коды при покупке авиабилетов и на входах в аэропорт

Хабаровский край стал первым регионом в России, который с декабря начнет проверять QR-коды при покупке билетов на самолет и на входе в аэропорт. У тех, кто прилетает в Хабаровск, также должно быть при себе подтверждение вакцинации.

В ходе заседания правительства региона с местным оперштабом по борьбе с пандемией решено ввести частичный локдаун c 4 ноября по 12 ноября. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще шести населенных пунктах и районах закроются торговые центры и заведения общепита, блюда можно будет заказать только навынос.

Работу приостановят бани, детские игровые центры и алкомаркеты, в которых объем продаж спиртного превышает 50%. Салоны красоты, спа-салоны и парикмахерские можно будет посещать только с QR-кодом, а с 7 ноября по коду пропустят на междугородний автомобильный и железнодорожный транспорт на территории региона.

После 13 ноября QR-коды будут использовать при посещении любых общественных мест. Такая мера начала действовать во всех российских регионах.

Из сообщения на сайте регионального правительства следует, что темпы заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае за последние 4 недели выросли в шесть раз: за неделю зарегистрировано 2759 случаев заболевания.

Накануне Псковская область объявила о продлении системы QR-кодов до конца новогодних праздников. Пока что это первый регион в России, который оставил коды до начала следующего года.