В России третьи сутки подряд регистрируют максимальную смертность от COVID-19, умирает больше тысячи человек в день. Четвертая волна коронавируса оказалась еще сложнее предыдущих. Власти ответили на это новыми ограничениями. «Афиша Daily» рассказывает все, что известно о локдауне в Москве и QR-кодах в Петербурге.
Нерабочие дни и каникулы
Главная мера, которую власти ввели в рамках борьбы с четвертой волной — это выходные дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Вообще-то 4 ноября (четверг) и 5 ноября (пятница) и так должны быть нерабочими по случаю Дня народного единства. Так что к уже имеющимся двум выходным добавилось еще три. Президент традиционно уточнил, что заработная плата должна быть сохранена в полном объеме.
Компаниям, которые пострадают от режима нерабочих дней, правительство выплатит компенсации в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, на это потребуется 27 млрд рублей, а охват составит порядка 2 млн человек. Поддержку окажут по заявительному принципу, выплаты будут осуществляться в период с 15 ноября по 31 декабря.
Президент также поддержал идею объявить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября — это решение смогут принять главы регионов самостоятельно. Зампред правительства Татьяна Голикова на заседании назвала критической смертность от коронавируса в 17 субъектах.
Также с 30 октября по 7 ноября включительно школьники уйдут на дополнительные каникулы.
Москва и Подмосковье
Нерабочие дни в Москве начнутся еще раньше, чем по всей России, — с 28 октября (четверг). Закончатся они 7 ноября.
В этот период в городе будут полностью закрыты:
— рестораны, бары, клубы,
— кинотеатры,
— торговые центры и фуд-корты,
— фитнес-центры и салоны красоты.
Театры и музеи могут продолжать работу — при заполняемости помещений не более 50%, использовании QR-кодов и защитных масок.
Останутся открытыми продуктовые магазины и аптеки, а также корпоративные предприятия общественного питания и рестораны в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонним лицам. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается. Рестораны и кафе могут работать навынос и с доставкой.
В детских садах и школах объявлены каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах организуют работу дежурных групп. Не будут оказывать госуслуги в центрах «Мои документы».
Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.
С 8 ноября разрешат события численностью более 500 человек, если организаторы будут проверять QR-коды посетителей и следить за дистанцией. Также с 8 ноября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет — кроме вакцинированных и переболевших.
Подмосковные власти ввели ограничения, аналогичные московским.
QR-коды: где их ввели
Во вторник на заседании оперативного штаба правительства вице-премьер Татьяна Голикова предложила распространить практику QR-кодов на всю страну. По состоянию на 20 октября их ввели или анонсировали 50 регионов.
В Петербурге с 1 ноября код потребуется для доступа на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек, а с 15 ноября — в бассейны и фитнес-центры, кино, театры, музеи и на торжественные церемонии заключения брака. С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявить, чтобы сходить в кафе, ресторан или другие места общественного питания (кроме производственных столовых). Также он будет нужен для похода за покупками, за исключением аптек, автозаправок, продовольственных магазинов.
В Ленинградской области с 15 ноября нужно предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа при входе в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и фитнес-клубы, а также при заселении в гостиницу.
Коды также будут проверять в Сочи и на всех курортах Краснодарского края, в Калининграде, Туле, Белгороде, Воронеже, Курске, Пензе, Саратове, Оренбурге, Владимире, Нижнем Новгороде, Костроме, Ростове-на-Дону, Чечне, Тыве, Башкирии, Удмуртии, Хакасии, Томске, Якутии, Приморье. Полный список здесь. В некоторых регионах на входе в общественные места не будут принимать ПЦР, только QR-код. Такие правила ввели в Пермском крае, Астрахани и Башкирии.
Как получить QR-код?
Чтобы получить QR-код, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». После первой дозы вакцины там должно появиться соответствующее уведомление. После второй прививки QR-код должен появиться автоматически на сайте и в приложении «Госуслуги», а также в приложении «Стоп коронавирус». Если вы проходите ревакцинацию, делаете прививку после болезни или получаете однокомпонентную вакцину, то QR-код должен появиться сразу. Если этого не произошло, можно сообщить об ошибке через форму обратной связи.
Получить QR-код можно после прививки любой из одобренных в России вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Привитые иностранной вакциной QR-код получить не смогут — зарубежные клиники не передают информацию в российский Минздрав.
Код вакцинированных действителен в течение года. Однако Минздрав отмечает, что «в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев». Пока о планах сократить сроки действия QR-кодов для вакцинированных не сообщалось. Для переболевших QR-код действителен шесть месяцев. Для его получения необходим положительный результат теста на COVID-19, сделанный в любом российском медицинском учреждении.