Нерабочие дни и каникулы

Главная мера, которую власти ввели в рамках борьбы с четвертой волной — это выходные дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Вообще-то 4 ноября (четверг) и 5 ноября (пятница) и так должны быть нерабочими по случаю Дня народного единства. Так что к уже имеющимся двум выходным добавилось еще три. Президент традиционно уточнил, что заработная плата должна быть сохранена в полном объеме.

Компаниям, которые пострадают от режима нерабочих дней, правительство выплатит компенсации в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, на это потребуется 27 млрд рублей, а охват составит порядка 2 млн человек. Поддержку окажут по заявительному принципу, выплаты будут осуществляться в период с 15 ноября по 31 декабря.

Президент также поддержал идею объявить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября — это решение смогут принять главы регионов самостоятельно. Зампред правительства Татьяна Голикова на заседании назвала критической смертность от коронавируса в 17 субъектах.

Также с 30 октября по 7 ноября включительно школьники уйдут на дополнительные каникулы.

Москва и Подмосковье

Нерабочие дни в Москве начнутся еще раньше, чем по всей России, — с 28 октября (четверг). Закончатся они 7 ноября.

В этот период в городе будут полностью закрыты:

— рестораны, бары, клубы,

— кинотеатры,

— торговые центры и фуд-корты,

— фитнес-центры и салоны красоты.

Театры и музеи могут продолжать работу — при заполняемости помещений не более 50%, использовании QR-кодов и защитных масок.

Останутся открытыми продуктовые магазины и аптеки, а также корпоративные предприятия общественного питания и рестораны в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонним лицам. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается. Рестораны и кафе могут работать навынос и с доставкой.

В детских садах и школах объявлены каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах организуют работу дежурных групп. Не будут оказывать госуслуги в центрах «Мои документы».

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

С 8 ноября разрешат события численностью более 500 человек, если организаторы будут проверять QR-коды посетителей и следить за дистанцией. Также с 8 ноября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет — кроме вакцинированных и переболевших.

Подмосковные власти ввели ограничения, аналогичные московским.