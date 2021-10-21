В российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы

С 30 октября по 7 ноября включительно в школах объявят дополнительные школьные каникулы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

Накануне Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Президент также поддержал идею назначить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября. Каких именно, пока не сообщается.

«В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», — цитирует издание Минпросвещения.

В России последние две недели регулярно обновляются антирекорды по смертности от COVID-19 и заболеваемости им. 19 и 20 октября в стране зарегистрировали более 1000 смертей за сутки. Последнюю неделю ежедневный прирост заражений превышает 30 тыс. случаев.

В 28 регионах России, в том числе Петербурге, ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест и культурных мероприятий. В Москве возвращаться к QR-кодам пока не планируют, но, по информации Forbes, обсуждают возможность краткосрочного локдауна на период нерабочих дней. Ряд мер в столице уже приняли — объявили с 25 октября домашний режим для пожилых непривитых людей и обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.