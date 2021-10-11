В Москве с понедельника, 11 октября, началось бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в 10 МФЦ и 10 торговых центрах. «Афиша Daily» разобралась, где и как делать тест и поможет ли нововведение не допустить новых ограничений.

Где можно пройти экспресс-тестирование?

Провериться можно в ГУМе, ЦУМе, торговых центрах «Рио», «Л-153», «Ереван Плаза», «Калейдоскоп», «Океания», «Щука» и в фуд-молле «Депо». Также экспресс-тестирование проводится ежедневно с 10 до 22 во флагманских офисах «Мои документы» в ТЦ «Афимолл Сити», Columbus, «Метрополис», «Щелковский», «Спектр» и в здании «Леруа Мерлен» на Рязанском проспекте. И с 8 до 20 в «Госуслугах» на Рублевском шоссе, 42, корп. 1, Изумрудной, 17, Новотушинском проезде, 10, и Маресьева, 1.

Что нужно для прохождения теста?

Паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка (детям делают тест только в присутствии родителей), а также полис ОМС, если он у вас есть. Причем, как пояснили «Афише Daily» в «Госуслугах», российское гражданство или московская регистрация не обязательны — сервис доступен в том числе для иностранцев.

Как проходит тестирование?

Заранее записываться на тестирование не нужно. Технология все та же, что и у ПЦР, — зонд со стерильным тампоном вводят в нос. Только для получения результата биоматериал отправляется не в лабораторию, а в специальный раствор и тест-систему. Результата нужно будет дождаться, это займет 15 минут.

Что произойдет, если результат положительный?

Положительный результат экспресс-теста не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. В этом случае вам здесь же, бесплатно и без очереди, сделают ПЦР-тест и попросят подписать согласие на самоизоляцию до получения его результата. Он будет отправлен в течение суток — в СМС-сообщении и в вашу электронную медкарту. В случае подтверждения ковида, к вам домой придет врач из поликлиники, который назначит лечение и выдаст препараты.