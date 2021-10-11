В Москве с понедельника, 11 октября, началось бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в 10 МФЦ и 10 торговых центрах. «Афиша Daily» разобралась, где и как делать тест и поможет ли нововведение не допустить новых ограничений.
Где можно пройти экспресс-тестирование?
Провериться можно в ГУМе, ЦУМе, торговых центрах «Рио», «Л-153», «Ереван Плаза», «Калейдоскоп», «Океания», «Щука» и в фуд-молле «Депо». Также экспресс-тестирование проводится ежедневно с 10 до 22 во флагманских офисах «Мои документы» в ТЦ «Афимолл Сити», Columbus, «Метрополис», «Щелковский», «Спектр» и в здании «Леруа Мерлен» на Рязанском проспекте. И с 8 до 20 в «Госуслугах» на Рублевском шоссе, 42, корп. 1, Изумрудной, 17, Новотушинском проезде, 10, и Маресьева, 1.
Что нужно для прохождения теста?
Паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка (детям делают тест только в присутствии родителей), а также полис ОМС, если он у вас есть. Причем, как пояснили «Афише Daily» в «Госуслугах», российское гражданство или московская регистрация не обязательны — сервис доступен в том числе для иностранцев.
Как проходит тестирование?
Заранее записываться на тестирование не нужно. Технология все та же, что и у ПЦР, — зонд со стерильным тампоном вводят в нос. Только для получения результата биоматериал отправляется не в лабораторию, а в специальный раствор и тест-систему. Результата нужно будет дождаться, это займет 15 минут.
Что произойдет, если результат положительный?
Положительный результат экспресс-теста не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. В этом случае вам здесь же, бесплатно и без очереди, сделают ПЦР-тест и попросят подписать согласие на самоизоляцию до получения его результата. Он будет отправлен в течение суток — в СМС-сообщении и в вашу электронную медкарту. В случае подтверждения ковида, к вам домой придет врач из поликлиники, который назначит лечение и выдаст препараты.
Насколько это эффективно?
Московские власти утверждают, что в 85% случаев данные экспресс-теста совпадают с ПЦР. Доля ложноположительных результатов, по итогам исследования в рамках пилотного проекта (его проводили с июля), составила 2%.
«Чем быстрее методика позволяет поставить диагноз, тем она менее чувствительна. Но 85 процентов — это очень высокий показатель, и преимущество экспресс-теста, безусловно, заключается в скорости постановки диагноза», — прокомментировал нововведение главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев.
Как это работает?
Экспресс-тест позволяет определить наличие вируса в организме. Он способен обнаруживать небольшие белки, называемые антигенами. При этом, по данным независимого метаанализа, экспресс-тесты на антиген оказываются гораздо более достоверными, если у человека есть симптомы заболевания и с момента их появления прошло не больше недели.
Для чего нужно экспресс-тестирование?
Депздрав предлагает таким образом проверяться, например, перед поездкой к пожилым родственникам. Важно: теста на антиген недостаточно, если вы собираетесь в поездку за рубеж или возвращаетесь в Россию. В таких случаях вам необходимо пройти ПЦР-исследование.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уточнила: «В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса».
«Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания. Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», — отметили в оперштабе. С этим мнением согласны многие зарубежные специалисты: например, о пользе экспресс-тестирования для борьбы с пандемией писал в колонке для The New York Times Майкл Мина, доцент эпидемиологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan.
11 октября по данным «Стопкоронавирус.рф» в Москве было зарегистрировано 5002 новых заболевших, еще 13–16 сентября эта цифра колебалась в районе 2000. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 683 677 случаев заболевания, умерли 29 738 человек.