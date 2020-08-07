Лето постепенно заканчивается, но горожане так и не смогли отдохнуть от Москвы. К внутреннему туризму готовы далеко не все, границы с другими странами только начинают открываться, а у кого‑то попросту нет возможности куда‑либо выбраться из города. В такой ситуации можно съездить за город и прогуляться по одному из множества подмосковных маршрутов или выбраться на городской пляж. Но можно и отправиться в целое путешествие на природе, не уезжая из города и минимально сталкиваясь с вездесущими офисами и промзонами.

«Зеленое кольцо» Москвы — это прогулочный маршрут по зеленым зонам города длиной в 160 километров. Парки и леса, по которым проложен путь, соединяются между собой минимальными переходами по городским дворам и улицам. Маршрут закольцован, поэтому начать его можно из любой точки. Кроме пешеходного или бегового варианта можно использовать велосипед. На территории Москвы запрещено ставить палатки, так что пойти в полноценный поход вряд ли удастся, но запастись припасами и преодолеть большую часть маршрута может попробовать каждый.