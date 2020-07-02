Рассказываем о направлениях, по которым можно отправиться за архитектурными открытиями, природными ландшафтами и экологическими продуктами.

Пока границы закрыты, а температура в Москве держится на отметках выше среднего, многие жители города задумываются, где бы отдохнуть в выходные. В городах Московской области существует много возможностей совместить отдых на природе с посещением локальных достопримечательностей. Мы выбрали три неочевидных направления, которые позволят активно провести уик-энд, не ограничиваясь посещением городских центров или лесных массивов.

Воскресенск Экосыроварня

© Антон Денисов/РИА «Новости»

Джей Клоуз — американский шеф-повар, сменивший более десяти стран и ставший известным еще в 1970-е годы: например, он готовил еду для The Rolling Stones в одном из туров по Австралии. В 1993 году Клоуз впервые попал в Россию и остался в Москве, сменив деятельность повара на работу фермера: он приобрел собственное хозяйство и открыл мини-сыроварню. Сегодня на ферме производится более 50 сортов сыра, среди которых редкие сорта вроде данаблю и горгонзолы. Сыры с фермы можно не только заказать с доставкой, но и приобрести прямо на производстве, попутно присутствуя при процессе.

Как добраться: На машине или такси до 69-го км Ленинградского шоссе, далее по указателям

Музей-заповедник Менделеева и Блока

© Музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока

Усадьба Шахматово — это заповедная территория площадью более 250 гектаров. В 1903 году в церкви у соседнего села Тараканово Александр Блок обвенчался с Любовью Менделеевой — дочерью известного химика. Несмотря на то, что в советское время усадьба была разрушена, она долгое время служила местом паломничества поклонников поэта, а в 1981 году там был создан музей-заповедник, действующий до сих пор: в главном доме усадьбы сегодня проводятся экскурсии и литературные вечера.

Как добраться: На электричке от Ленинградского вокзала до станции «Подсолнечная», далее автобусом № 24 до остановки «Тараканово»

Середниково

© Усадьба Середниково

Середниково — это старинная усадьба, которая сохранила архитектурный облик русского классицизма. Она была построена в конце XVIII века, а в 1825 году ее приобрел брат бабушки Михаила Лермонтова, который несколько лет подряд проводил в Середниково весенние и летние месяцы. После революции 1917 года усадьба была национализирована, а летом 1919 года ее посетил Владимир Ленин. В начале 2000-х годов архитектурный ансамбль усадьбы отреставрировали: сейчас поместье — это одно из главных лермонтовских мест России.

Как добраться: На электричке от Ленинградского вокзала до станции «Фирсановская», далее автобусом № 40 до остановки «Мцыри»

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Сергиев Посад

«Абрамцево»

© Музей-заповедник «Абрамцево»

Литературный музей-заповедник «Абрамцево» — это усадьба, которую посещали многие известные писатели и поэты: среди них — Гоголь и Тургенев. Сегодня это просторный архитектурно-парковый ансамбль, на территории которого находятся постройки трех веков (от восемнадцатого до двадцатого), а общая площадь заповедника превышает 50 гектаров. В собрании музея хранится более 25 тыс. экспонатов: от работ гостивших в усадьбе художников до архивных фотокарточек.

Как добраться: На электричке от Ярославского вокзала до станции «Хотьково», далее автобусом № 55

«Тропа белой ласки» В поселке Пересвет, недалеко от Сергиева Посада, проходит эколого-краеведческий пеший маршрут через реку Кунья. В близлежащем лесу обитают ласки, белки и другие животные средней полосы России, а тропа адаптирована к туристическому формату и открыта для посещения круглый год. На протяжении маршрута расположены тематические остановки, на которых можно прочитать о флоре и фауне местности, подсыпать корма в специальные кормушки для диких зверей и насладиться видами с обзорных точек. Длина тропы — чуть более трех километров: пройти весь маршрут в прогулочном режиме возможно за полтора часа.

Как добраться: На электричке от Ярославского вокзала до станции «Сергиев Посад», далее автобусом № 23 до поселка Пересвет

«Мураново»

© Музей-усадьба «Мураново»

Старинная усадьба, расположенная в 50 километрах от Москвы, сочетает зодчество 19-го века и природные ландшафты. Поместье было построено в 1842 году — некоторое время там жил поэт Евгений Баратынский с семьей: по его же чертежам был возведен сохранившийся до сегодняшнего времени дом. Сейчас в доме располагается мемориальный комплекс Федора Тютчева, однако усадьба не похожа на загородный музей — архитектура главного здания подкупает своей простотой, а территория поместья с садами и парками простирается на более чем 50 гектаров.

Как добраться: на электричке — от Ярославского вокзала до станции «Софрино», далее автобусом № 34 до остановки «Мураново»

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Коломна

Музей пастилы

© Музей «Коломенская пастила»

Музейный комплекс «Коломенская пастила», который сочетает в себе фабрику и музей, находится во флигеле старинной купеческой усадьбы. Создатели проекта изначально собирались открыть производство на одной из фабрик вблизи Коломны, однако впоследствии обустроили цеха прямо в неиспользуемых помещениях усадьбы. Коломенская пастила готовится по уникальной рецептуре: без сахара и на низких температурах. На территории комплекса также открыт интерактивный музей, в котором целый год проходят экскурсии — на них можно понаблюдать за изготовлением пастилы и других сладостей.

Как добраться: На электричке от Казанского вокзала до станции «Коломна», на автобусе № 460 — от метро «Котельники»

© База отдыха и рыбалки «Баскак»

Несмотря на небольшой размер города, Коломна предлагает туристам множество вариантов размещения: и в центре города, и на окраинах расположены палаточные городки и кемпинги. Так, Юрточный городок стоит на берегу большого пруда с различными видами рыб и окружен лесным массивом. Двухдневный маршрут из кемпинга позволяет обойти ближайшие лесные тропы, а удаленность от города создает эффект туристического похода, даже несмотря на то, что расстояние от Москвы — всего 80 километров. Для тех, кто приезжает в город ради архитектурной и историко-культурной составляющей, существует альтернативный вариант: кемпинг находится в шаговой доступности от Коломенского кремля.

Как добраться: До юрточного городка — на машине по Новорязанскому шоссе, до городского кемпинга — на электричке или автобусе до Коломны

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