«Афиша Daily» предлагает маршрут в Переславль-Залесский и окрестности на один день. В программе — французские десерты, старинные особняки и серф-клуб.

Музей-заповедник Со смотровой площадкой на колокольне

© Anna.Abramovich/Wikimedia Commons

Главный музей города находится на территории бывшего Успенского Горицкого монастыря. Древнейшие постройки здесь были созданы в XVII веке: Проездные ворота со скульптурными деталями и колоннами, украшенная архитектурными элементами палата привратника и другие памятники каменного зодчества в стиле барокко. С колокольни открывается вид на древний город и ансамбли монастырей. Подняться наверх можно за 100 рублей, льготный билет — 50 рублей. В прошлом через Переславль-Залесский проезжали артели художников из Поволжья в Москву и обменивались опытом с местными мастерами. Посмотреть иконопись XV–XIX веков можно на одноименной выставке в основном здании музея. Экспозиция «Деревянная скульптура и резьба XVI–XIX веков» расположена в трапезной палате XVII века. Внутри — экспонаты деревянного зодчества, скульптуры и фрагменты иконостасов, собранные из близлежащих сел и деревень.

Адрес: Музейный пер., 4

Кафе «Высоко» Посмотреть кино и поиграть в теннис

© Кафе «Высоко»

В XVIII веке здание на Ростовской улице было питейным домом, а сейчас сюда можно зайти на завтрак. Ежедневно с девяти утра здесь предлагают кофе, бургеры, десерты, а также крафтовое пиво. По пятницам в кофейне показывают кино, а в остальные дни играют в настольный теннис. Инвентарь дадут здесь же. На кассе можно купить толстовки Square Wombat и значки Waf Waf.

Адрес: Ростовская, 1а, 2 этаж

Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто» Народное творчество в каменных палатах

© Музей «Конь в пальто»

В 2017 году финансист Глеб Городянкин и журналистка Ольга Ягова открыли частный музей в Переславле-Залесском. Для экспозиции они построили дом в стиле каменных палат XVII века и собрали предметы русского интерьера, текстиль XIX века и коллекцию вещей, собранных на Русском Севере. Идея проекта — показать красоту русской деревни и крестьянство через домашний быт и народное творчество: вышивку, резьбу, роспись, ковку и гончарное искусство. Кроме выставки в музее можно посетить экскурсии и мастер-классы для взрослых и детей: по украшению ткани, созданию куклы или обрядового печенья Русского Севера. Для участия нужно зарегистрироваться по телефону +7 920 137 46 37 или по почте museum@horsencoat.com.

Адрес: Конная, 17

Кондитерская La Forêt Авторские десерты от французского кондитера

Заведение на берегу реки Трубеж открыли ресторатор Жиль и его жена Анжелика. Десерты здесь готовят под руководством шеф-кондитера Дидье Леру. Раньше он работал в марокканском отеле La Mamounia Palace и собственном ресторане Mademoiselle de Paris в Филадельфии. La Forêt напоминает загородный домик: интерьер собран из антикварных вещей владельцев, картин, книг на французском языке и текстильных деталей в мебели. Помимо сладостей здесь подают кофе, салаты, супы и вторые блюда. В подарок друзьям можно привезти баночку соленой карамели, трюфели и печенье ручной работы.

Адрес: Ростовская, 1а

Переславский железнодорожный музей Прокатиться на дрезине и посмотреть старинные паровозы

© Wikimedia Commons

Технический музей под Переславлем-Залесским, в поселке Талицы, рассказывает историю дореволюционной России и поездах-кукушках на узкоколейках. Организаторы экспозиции начали изучать узкоколейные железные дороги и ж/д транспорт еще в 1980-е годы. Спустя десять лет выставка открылась для посетителей. В музее можно посмотреть железнодорожный транспорт прошлых веков (некоторые экспонаты отремонтированы до рабочего состояния на небольшой железной дороге), узнать, какую роль играла железная дорога в дореволюционной России, а также увидеть паровозное депо XIX века и прокатиться на дрезине.

Адрес: Переславский р-н, пос. Талицы, Лесхозная, 1

Особняк Варенцовых Дом гласного Городской думы начала XX века

© tourismpereslavl.ru

До 1918 года каменный особняк в стиле модерн с деревянным мезонином принадлежал семье почетного жителя города и мецената Алексея Варенцова. В конце XIX — начале XX века он жертвовал деньги на развитие города и занимался торговлей. В 1931 году семью Алексея Варенцова арестовали, чтобы найти драгоценности купца, а дом передали совнархозу. В разное время в нем находились партийные органы и общежитие. Сейчас дом с большими окнами и полукруглой верандой-балконом занимает администрация национального парка «Плещеево озеро».

Адрес: Советская, 41

Серфинг-клуб Surf-Point Серфинг и кайтинг круглый год

© Surf-Point

Серф-станция расположилась в селе Веськово, в трех километрах от Переславля. Место открыли братья Черкашины — чемпионы России по сноукайтингу и кайтсерфингу. Зимой на льду Плещеева озера учат зимнему кайтсерфингу, виндсерфингу, сноукайтингу, а летом виндсерфингу на воде, SUP-серфингу и кайт-гидрофойлу. Кайт — это большой воздушный змей, с помощью которого можно ехать по воде или снегу. В зимнее время занятия с кайтом проходят на замерзшем озере. Все оборудование можно арендовать на время катания с инструктором.

Адрес: Переславский р-н, с. Веськово, владение 43б

Дом Павлова Деревянная усадьба XIX века

© pereslavlru.ru

Особняк почетного гражданина города и фабриканта Сергея Павлова расположился в старой части Переславля. Он занимался благотворительностью и участвовал в развитии города. Усадьбу построили на рубеже XIX–XX веков недалеко от церкви Александра Невского. К дому также относятся приусадебный сад, бывший каретный сарай и кирпичные флигели. Сейчас в доме С.П.Павлова находится администрация Переславского района.

Адрес: Советская, 5

Покровская церковь В стиле московского барокко

© Wikimedia Commons

Это единственная церковь города, работающая с момента ее основания. В советское время она была единственной действующей в Переславле-Залесском. Сюда приносили церковную утварь и иконы из других церквей города. Храм построили в 1789 году на месте старой разрушенной Пятницкой церкви. Яркое здание с красными стенами, синим куполом и колокольней относится к московскому барокко, популярному архитектурному стилю середины XVIII века. Внутри можно увидеть деревянную резьбу, церковную утварь, фрески и иконопись XIII века. Стены украшены масляной живописью с библейскими сюжетами. Окна церкви декорированы лепными наличниками и фронтонами.

Адрес: Плещеевская, 13а