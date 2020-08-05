Взрыв в столице Ливана повредил 60 процентов территории города, а точное число погибших и пострадавших еще не установлено. Районы Бейрута после катастрофы — в фотоподборке «Афиши Daily».

4 августа в морском порту Бейрута произошел мощный взрыв. Ему предшествовал еще один взрыв меньшей мощности, который очевидцы приняли за пожар. По предварительным данным, на портовом складе взорвались 2750 тонн аммиачной селитры — она используется как активный компонент взрывчатых веществ.

© Marwan Tahtah/Getty Images

© Marwan Tahtah/Getty Images

Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров: пострадало почти 60 процентов от общей площади города. Прилегающие к порту промышленные районы оказались полностью разрушенными, а в более отдаленных точках города взрыв выбил стекла домов и перевернул автомобили.

© Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

© Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

По заявлению ливанских сейсмологов, взрыв был эквивалентен по силе землетрясению магнитудой 3,3 — волну ощутили даже жители расположенного на расстоянии в 240 километров Кипра. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил последствия разрушений города с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

© Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

© Daniel Carde/Getty Images

По официальным данным, от взрыва погибло более ста человек, а количество пострадавших составляет уже более четырех тысяч. При этом некоторые жители города все еще остаются под завалами — в настоящий момент их ищут спасательные службы, а в инстаграме пытаются определить местонахождение пострадавших по геолокации. Десятки человек числятся пропавшими без вести.

© Daniel Carde/Getty Images

© Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

С сегодняшнего дня в Бейруте начинается трехдневный траур по погибшим. Верховный совет обороны Ливана на экстренном заседании объявил город зоной бедствия, а на ближайшие две недели в городе будет введен режим чрезвычайной ситуации.

© Marwan Tahtah/Getty Images

© Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images