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В Бейруте произошел мощный взрыв. Пострадали сотни человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:28

Мощный взрыв произошел в районе морского порта Бейрута, рядом с базой ВМС Ливана, сообщил ТАСС. Он сотряс жилые кварталы столицы и повредил ряд домов, в том числе здание российской дипмиссии.

Погибли при взрыве, по данным Reuters, по меньшей мере десять человек, среди них — генсек ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьяр.

По словам министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, пострадали также несколько сотен человек. Хасан поручил всем больницам города без отлагательств принимать раненых.

Причины взрыва пока не установлены. По предварительной версии, взорвался склад взрывчатых веществ. В эпицентре происшествия в порту продолжается сильный пожар.

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