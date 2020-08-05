СМИ: селитра, которая взорвалась в Бейруте, принадлежала российскому бизнесмену

Аммиачная селитра, взрыв которой в Бейруте привел к многочисленным жертвам и разрушениям, была конфискована в 2014 году с судна Rhosus. Об этом передает ливанский телеканал LCBI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне.

«Медиазона» обратила внимание, что в 2014 году моряки, работавшие на судне, заявляли, что его фактическим владельцем является российский предприниматель Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Сообщалось, что бизнесмен фактически бросил Rhosus в порту после того, как у него возникли технические неполадки. Судно перевозило селитру из Батуми в Мозамбик.

Шесть лет 2750 тонн конфискованной селитры хранились на складе в бейрутском порту, ожидая дальнейшей утилизации. Недавняя инспекция обнаружила, что на склад можно было беспрепятственно попасть через щель.

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ, которые должны были перекрыть щель. Предполагается, что от искр загорелись петарды, также хранившиеся на складе, а затем сдетонировали все 2750 тонн селитры.

4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Он практически полностью разрушил портовую инфраструктуру, повредил сотни домов. Его волна дошла до столицы Кипра Никосии, находящейся в 250 километрах от Бейрута. Сейсмологи приняли взрыв за землетрясение магнитудой 4,5. Жертвами взрыва, по последним данным, стали как минимум 100 человек, более 4 тыс. пострадали. Город признали зоной бедствия, в стране объявили траур.