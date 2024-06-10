«Плохие парни до конца» и еще 5 отличных боевиков про пацанов похуже

«Воины» («Warriors»), 1995

Лауреат «Сандэнса» за док «Горячий дом», израильский режиссер Шаймон Дотан — один из любопытнейших кинематографистов прошлого века, работавший на стыке фестивального и жанрового кино. Дотан начинал с антивоенных драм «Повторное погружение» и «Улыбка ягненка», показанных на «Берлинале» и основанных на личном опыте постановщика, который пять лет прослужил «морским котиком» в израильской армии. После он перебрался в Канаду, где поставил пару боевиков с Майклом Паре («Воины», «Койот») и еще один в Голливуде («Час блаженства»). Будучи серьезным режиссером, Дотан привнес в развлекательный жанр недюжинную долю драматизма .