«Плохие парни до конца» и еще 5 отличных боевиков про пацанов похуже

Лейтенант полиции Майк Лоури (Уилл Смит) решил остепениться и жениться на своей физиотерапевтке (Мелани Либерд). Но тут его лучшего друга и напарника Маркуса Бернетта (Мартин Лоренс) хватает удар прямо на свадьбе, а после выхода из комы он начинает чудить: например, утверждает, что Майк и Маркус — духовные братья, которые давно вместе крутятся в колесе сансары. Как будто этого мало, их начальника Конрада Ховарда (Джо Пантолиано), погибшего от рук сына Майка — наркокартельного киллера Армандо (Джейкоб Скипио), посмертно обвиняют в коррупции.
Чтобы обелить имя шефа, напарники берутся за расследование, в котором им может помочь только сидящий в тюрьме Армандо. Копы добиваются его перевода, но во время перевоза заключенного их подставляют коррупционеры, работающие на наркокартель. В итоге друзья-напарники вместе с Армандо оказываются вне закона и в бегах. По их следу идет суровая дочка Ховарда, федеральная маршалка Джуди (Риа Сихорн из «Лучше звоните Солу»), а у Майка снова начинаются панические атаки. Парни пытаются справиться сами, но лучше бы они позвонили Солу!
Редко какая экшн-франшиза хорошеет от фильма к фильму. На ум сразу приходят разве что «Безумный Макс» и «Джон Уик», четвертые части которых оказались на голову выше остальных. По удивительному стечению обстоятельств квадриквел «Плохих парней» тоже получился на загляденье, хотя ничего вроде не предвещало. Ну да, предыдущая часть, «Плохие парни навсегда», ознаменовала собой уверенное возвращение Майка Лоури и Маркуса Бернетта на большие экраны — сказалась прежде всего смена режиссерского состава. На место отца-основателя франшизы Майкла Бэя пришла свежая кровь: амбициозный бельгийский дуэт Адиля и Биляля («Черный», «Бандос»), которому удалось снять страшно бодрый и смешной боевик со всякими операторскими выкрутасами. Но в «Плохих парнях до конца» тандем решил переплюнуть сам себя — и это надо видеть!
Перед премьерой киношные телеграм-каналы облетело видео со съемок фильма, на котором Уилл Смит принимает участие в перестрелке со сложноустроенным бодикамом. Так вот, это лишь малая толика того, что вам предстоит лицезреть. Во всех изобретательно снятых экшн-сценах камера только и делает, что летает. Такое ощущение, что Адиль и Биляль решили перепридумать жанр боевика, как когда‑то Чад Стахелски и Дэвид Лейтч в «Джоне Уике». Из особо впечатляющих эпизодов хотелось бы отметить перестрелку в вертолете, бойню в доме Маркуса, увиденную через камеры видеонаблюдения, драку в стеклянном лифте, снятую снаружи лифта, и всю финальную разборку в «Крокопарке», про который Маркус шутит: «Это словно „Парк Юрского периода“ в гетто!»
Другой козырь «Плохих парней» — отличный сценарий с пулеметными шутками. Комедийный вайб всегда был отличительной чертой франшизы, но четвертая часть, пожалуй, самая смешная во всей тетралогии. За одной остротой следует другая — не успеваешь переводить дыхание от смеха. Чего только стоит переродившейся Маркус, у которого после «воскрешения» открылись третий глаз и шестое чувство (теперь он называет себя богом грома и неуязвимым). Или стычка Майка и Маркуса с реднеками, у которых они украли одежду. Этот эпизод, правда, сильно заспойлерил трейлер — но знайте, что после него последует неожиданный кавер на ключевую для франшизы песню Bad Boys в исполнение кантри-певицы Ребы. А про аллигатора-альбиноса Герцога мы даже не будем заикаться — это харизматичное чудовище буквально крадет фильм у всех артистов.
Еще стоит упомянуть, что на протяжении двух часов Адиль и Биляль передают мимолетные приветы оригинальной дилогии: скажем, есть символическая связь со второй частью, комичное использование параллакса, любимого бэевского операторского приема, и камео самого Бэя, на сей раз в роли патлатого водителя «порше». Но сильнее всего фильм связан с триквелом, поэтому не лишним будет освежить его в памяти. В остальном, если «Плохие парни» и дальше с каждым фильмом будут становиться только лучше, пусть возвращаются снова и снова.
Евгения Ткачева
Частный детектив Джо Халленбэк (Брюс Уиллис) и бывший игрок в американский футбол Джимми Дикс (Деймон Уэйанс) ищут убийц стриптизерши Кори (Халле Берри). Выясняется, что за всем стоит мафиозный клан, владеющий подпольным футбольным тотализатором. Боевик Тони Скотта по сценарию топового (тогда) автора Шейна Блэка вышел в начале девяностых и остроумно сформулировал разницу между экшном 1980-х и 1990-х. «Сейчас нельзя просто подойти и врезать мужику по морде. Сначала нужно сказать что‑нибудь умное. Например, если собираешься вломить доской от серфинга, прежде произнеси: „Волна зовет!“» — утверждает Халленбэк, фамилия которого (Hallenbeck) неслучайно созвучна выражению «(to) hell and back» («(в) ад и обратно»). Джо реально прошел через ад, но его цинизм и черствость — напускные, а моральные принципы — тверды. Именно он — вынесенный в название «последний бойскаут». В фильме такое зашкаливающее количество панчей, что он был буквально разобран на цитаты. Поэтому особенно смешно сейчас, когда картина стала абсолютной классикой, читать старый критический консенсус на Rotten Tomatoes: «Лента представляет собой упадок жанра полицейского бадди-муви».
Лауреат «Сандэнса» за док «Горячий дом», израильский режиссер Шаймон Дотан — один из любопытнейших кинематографистов прошлого века, работавший на стыке фестивального и жанрового кино. Дотан начинал с антивоенных драм «Повторное погружение» и «Улыбка ягненка», показанных на «Берлинале» и основанных на личном опыте постановщика, который пять лет прослужил «морским котиком» в израильской армии. После он перебрался в Канаду, где поставил пару боевиков с Майклом Паре («Воины», «Койот») и еще один в Голливуде («Час блаженства»). Будучи серьезным режиссером, Дотан привнес в развлекательный жанр недюжинную долю драматизма.
Так, например, в «Воинах» рассказывается про сбежавшего из‑под стражи элитного киллера (Гэри Бьюзи), на поиски которого отправляется его ученик (Майкл Паре). Все элементы экшна вроде бы на месте, но чем дальше, тем больше жанровые механизмы начинает разъедать нехарактерный для боевиков сентиментальный и даже элегический настрой. У Дотана получилось более глубокое кино, чем можно было предположить по его простоватому зачину.
Пока в кинотеатрах идет «Майор Гром: Игра», самое время пересмотреть третьего «Крепкого орешка», из которого «Гром» позаимствовал ключевую сюжетную интригу. В триквеле офицер полиции Джон МакКлейн (Брюс Уиллис) в компании темнокожего гарлемского электрика и хозяина магазина Зевса Карвера (Сэмюэль Л.Джексон) бегает по Нью-Йорку и выполняет смертельно опасные задания психопата по прозвищу Саймон, который грозится взорвать одну из городских школ. Экспозиция, которая в «Громе» растянута минут на тридцать, в «Орешке» занимает от силы пять — и это не единственное достоинство сценария Джонатана Хенсли, который держит в напряжении, даже когда становится известно, кто прячется за именем Саймон и какие истинные цели преследует террорист. Единственное, что, быть может, подкачало в третьей части, — это концовка (альтернативный и куда более жесткий финал до сих пор смотрится выигрышнее), но даже она не портит фильм. Фундаментальное отличие «Крепкого орешка» от «Майора Грома» в том, что он снят не как в Голливуде, а в Голливуде.
Глава преступного Синдиката (да, с большой буквы) по имени Винсент Мун (рэпер Айс Ти в роли гангста-Джокера) собирает в новой тюрьме сотню наемных убийц, предавших его. У них есть ровно шесть часов, чтобы убить друг друга. Время пошло. В девяностых зрителей захлестнула волна криминальных тарантиноидов, из которых след на песке оставили лишь Гай Ричи и «Святые из Бундока». «Крутые стволы» тоже достойны оказаться в их компании: это не только лучший фильм Альберта Пьюна в его безбюджетной эре, но и один из самых удачных в карьере незадачливого автора. Как и в фильме, ему досталась в качестве локации свежепостроенная тюрьма, выданная с единственным условием — ничего не испортить. В результате фильм обладает непривычной эстетикой старого кино: пули в нем обходительно не оставляют дырок в стенах и не пачкают их кровью.
Впрочем, эта странная деталь полностью нивелируется отменной постановкой кадра и сверхэнергичным монтажом — хорошие качества для фильма, представляющего собой одну большую перестрелку. На постере и титрах Кристофер Ламберт выведен главным героем. На деле же звезда «Горца» отснял свои сцены за два дня, а его персонаж — всего лишь один из героев фильма. Многофигурность «Крутых стволов» удачно сочетается с сюжетом о королевской битве. Кто останется в живых? Интрига! Мамбо-саундтрек Тони Рипаретти (смелый ход) настраивает на легкомысленную атмосферу, но Пьюн выводит кино к горько-сладкому финалу. Оператор Джордж Мурадян подсвечивает стерильность помещений ослепительно-белым освещением, превращающим тюрьму в подобие чистилища для сотни отморозков. Такое кино могло появиться только в девяностые. Василий Говердовский
Незаслуженно забытый кинокомикс нулевых — вторая и, пожалуй, лучшая экранизация «Карателя» (затем еще были очень кровавый фильм с Реем Стивенсоном и неплохой сериал на Neflix). Это режиссерский дебют сценариста Джонатана Хенсли, писавшего третьего «Крепкого орешка», «Джуманджи» и «Святого». Несмотря на бюджетные ограничения (вместо шестидесяти миллионов ему выделили всего пятнадцать) и сокращенное количество съемочных дней, у него получился отличный боевик — очень мрачное кино о мести, с выплесками чернейшего юмора и бескомпромиссностью ранних фильмов со Шварценеггером.
Сама картина делится на две части: первая посвящена тому, как агент ФБР Фрэнк Кастл aka Каратель (Томас Джейн) теряет семью, вторая — тому, как он осуществляет возмездие, параллельно обретая новую семью в лице добросердечных соседей-маргиналов (Ребекка Ромейн, Бен Фостер и Джон Пинетт). В роли главного злодея — Джон Траволта, его не менее безжалостной жены — Лора Харринг («Малхолланд-драйв»). Отличительное свойство фильма: тут даже отрицательные герои снабжены мотивациями, а его визуальная эстетика отсылает к боевикам, криминальным драмам и вестернам 1970-х, которые Хенсли со своим оператором Конрадом Холлом смотрел перед началом работы над картиной. Вообще, «Каратель» выглядит эдакой дикой помесью «Безумного Макса», «Отчаянного» и даже «Анны Карениной». Такого добра сейчас почти не делают (а ведь была запланирована целая трилогия!). Настоящее guilty pleasure, концентрированный тестостерон. Но если вам этого покажется мало, вот еще несколько фильмов про плохих парней.