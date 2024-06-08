5 шокирующих хорроров, которые зрители приняли за съемки настоящих убийств

«Ведьма из Блэр» — один из первых голливудских хитов, взлетевших благодаря вирусному интернет-маркетингу (фильм с бюджетом в 200 тысяч долларов окупился более чем в тысячу раз), но в то же время это и один из последних псевдодокументальных хорроров, всерьез способных заставить зрителя принять их за чистую монету. Понятно, что после премьеры на фестивале «Сандэнс» (в США) и каннском «Двухнедельнике режиссеров» (в Европе) и покупки прав на прокат фильма мини-мейджором Artisan Entertainment никакой профессионал индустрии и серьезный киноман уже не мог верить в реальность этих «найденных пленок». Но нужно отметить, что официальный сайт (на сегодняшний день ссылка переадресовывает на страницу киностудии), на котором были опубликованы полицейские рапорты, а герои фильма описывались как «без вести пропавшие», был запущен еще за полгода до фестивальной премьеры и к моменту выхода фильма в прокат набрал 160 миллионов посещений. Легко представить, что многие зрители допускали реальность истории, тем более что пугает строгая по форме картина, снятая на зернистую кассетную видеокамеру, лишь драматическими намеками и зловещими звуками. Никакая загримированная ведьма на экране так и не появляется, поэтому кино до сих пор смотрится как не устаревающая классика.