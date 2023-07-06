Ксавье Долан сказал, что завершает карьеру

В прошлом году Долан уже говорил, что устал и больше не хочет заниматься кино. «Я хочу найти время, чтобы быть с моими друзьями и семьей. Я хочу снимать рекламу и построить себе дом за городом, когда у меня будет достаточно денег. Я вовсе не говорю это с грустью. Я просто хочу жить чем‑то другим, другими переживаниями», — делился он в интервью Le Journal de Montréal.