Ксавье Долан сказал, что завершает карьеру

Канадский режиссер и актер Ксавье Долан сказал в интервью El Pais, что больше не видит смысла в кино и не собирается продолжать карьеру.
«Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит. Я вложил в это слишком много страсти, чтобы испытать такие разочарования. Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, и я знаю, что это не так», — заявил он.
Долан отметил, что не понимает, зачем рассказывать истории, «когда вокруг все разваливается». «Искусство бесполезно, а посвящать себя кино — пустая трата времени», — считает он. Кинематографист добавил, что «боится гражданской войны, вызванной нетерпимостью», и это угнетает его.
В прошлом году Долан уже говорил, что устал и больше не хочет заниматься кино. «Я хочу найти время, чтобы быть с моими друзьями и семьей. Я хочу снимать рекламу и построить себе дом за городом, когда у меня будет достаточно денег. Я вовсе не говорю это с грустью. Я просто хочу жить чем‑то другим, другими переживаниями», — делился он в интервью Le Journal de Montréal.
Впрочем, ряд журналистов считают, что Долан не уйдет на пенсию, а просто возьмет перерыв, чтобы перегруппироваться и сделать переоценку ценностей.
Долан за два десятилетия режиссерской карьеры снял восемь художественных фильмов, премьера каждого из которых прошла на Каннском кинофестивале. Его последней работой стал телесериал «Ночь, когда Логан проснулся». В Каннах режиссер получил четыре награды, включая гран-при жюри — за фильм «Это всего лишь конец света» в 2016 году.