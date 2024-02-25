Кажется, будто все стриминговые блокбастеры ужасны. Почему?

Однако с «Аргайлом» прокат сыграл злую шутку. Студия Universal не поскупилась на маркетинговую компанию — многие еще до выхода жаловались на вездесущую рекламу фильма — и тем унизительнее выглядят мировые сборы в 80 миллионов долларов к концу третьей недели проката. Что еще хуже, в отличие от «Убийц» и «Наполеона», картина Вона получила разгромнейшие отзывы — худшие в карьере режиссера. Несмотря на то что его фирменная удаль в постановке экшн-сцен все еще видна на экране, «Аргайла» постигла роковая судьба — он выглядит типичным стриминговым блокбастером.

В рецензии на романтический боевик «Без ответа» — другой стриминговый экшн Apple, уничтоженный прессой, — кинокритик Дэвид Эрлих отмечал, что киноэпохи запоминаются не самыми яркими фильмам, а теми, которые невозможно себе представить в другое время. Именно поэтому расцвет эры стримингов, скорее всего, запомнят не по лентам того же Скорсезе или, скажем, «Власти пса» Джейн Кэмпион, а по «Без ответа», «Серому человеку» братьев Руссо или «Сердцу Стоун» с Галь Гадот — пустым аттракционам, которые так хотят быть похожими на любимое зрителями кино, что в итоге оказываются лишены подобия какой‑либо индивидуальности.