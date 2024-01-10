5 хайповых фильмов 2023 года, которые страшно бесят

Вокруг юбилейной, десятой части «Пилы» критики развели такой хайп, будто это лучший фильм во франшизе (хотя даже у первой — на мой вкус, самой блестящей части — было всего лишь 50% одобрительных рецензий на Rotten Tomatoes). С одной стороны, это можно объяснить тем, что за 20 лет выросло поколение авторов, более лояльных к серии, чем предыдущее. С другой — тем, что в фильме есть действительно один неожиданный сюжетный поворот: в нем целых 30 минут никого не пилят. Но в остальном в картине нет абсолютно ничего революционного и прорывного. Изуверский станок продолжает работать, но это искусство инженерной мысли уже давно потеряло всякий смысл. Даже как детектив десятая «Пила» работает так себе. Воскресший (действие происходит между первой и второй частью) Конструктор, Джон Крамер (Тобин Белл) по традиции меняет голос. Но зачем? Мы знаем, что это он, и его жертвы знают, что это он. В фильме хватает таких несуразностей, а еще за 20 лет и десять частей из франшизы выветрилась вся моральная амбивалентность. Осталось одно torture porn«Пыточное порно» в переводе с английского.. Честнее было бы, если бы эта часть называлась не «Пила X», а «Пила XXX».