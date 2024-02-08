Приключения

«Миледи» с Евой Грин: чем похожи новые «Три мушкетера» и «Мастер и Маргарита»?

Евгений Ткачев
Сегодня в 15:20
Фото: «Атмосфера кино»
В российском прокате вторая часть свежей дилогии «Три мушкетера» — с подзаголовком «Миледи» и Евой Грин в одной из главных ролей. Что у этого французского блокбастера общего с новой экранизацией «Мастера и Маргариты» и чем он отличается от камбэка «Гардемаринов»? Рассказывает Евгений Ткачев.

Бросившийся спасать свою возлюбленную Констанцию Бонасье (Лина Коудри), д’Артаньян (Франсуа Сивиль) на ее месте неожиданно находит плененную прислужницу кардинала Ришелье (Эрик Рюф) — Миледи (Ева Грин). Двум злейшим врагам приходится объединиться, потому что мушкетеру становится известно, что за покушением на короля Людовика XIII (Луи Гаррель) стоял не Ришелье. И вот, пока д’Артаньян и Миледи отбиваются от истинных заговорщиков, королевские мушкетеры Атос (Венсан Кассель), Портос (Пио Мармаи) и Арамис (Ромен Дюрис) отправляются на войну с протестантами-республиканцами, которые в пылу религиозной войны готовы просить помощи хоть у английского герцога Бэкингема (Джейкоб Форчун-Ллойд), хоть у самого дьявола. Грядет большая битва.

Д’Артаньян и Миледи работают вместе! Такое раньше было трудно себе представить. Но в том и пойнт этого фильма, что он предлагает посмотреть на знакомых персонажей под неожиданным углом. К слову, это не первая попытка реабилитации леди Винтер в кино. Скажем, 20 лет назад уже был телефильм «Миледи» Жозе Дайян, в котором сюжет «Трех мушкетеров» пересказывался с точки зрения главной антагонистки. Это была крутая и уж точно опередившая свое время идея, ведь Голливуд лишь сейчас созрел до того, чтобы посмотреть на злодеев как на людей («Джокер», «Круэлла», «Харли Квинн»).

Только тогда задумка, к сожалению, разбилась о чудовищную реализацию. Несмотря на солидный кастингМиледи — Ариель Домбаль, ее служанка Салли — Азия Ардженто, Констанция и Атос — дети Жерара Депардье Жюли и Гийом., фильм было просто неинтересно смотреть. Некоторые художественные решение (наподобие воротника Миледи, похожего на настенную картину) вызывали оторопь. А поведение протагонистки, представшей серийной убийцей в духе Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта», было вульгарно и незатейливо списано на тяжелое детство.

© «Атмосфера кино»

Впрочем, фильм сгубила не только дурная (на грани профнепригодности) постановка, но и сценарий, который довольно последовательно пересказывал мизогинистский роман Александра Дюма — отца, вместо того чтобы его как‑то остроумно по-феминистки деконструировать. Авторы новых «Мушкетеров» пошли по совершенно другому пути. Уже во время просмотра первой части стало понятно, что их дилогия, подобно свежим «Мастеру и Маргарите», — фанфик, причем очень качественно поставленный.

Подробности по теме
«Три мушкетера: Д’Артаньян»: как авантюрный роман превратился в боевик в духе «Джона Уика»

Режиссер Мартен Бурболон сделал ставку на натуралистические декорации, однокадровые поединки и грязь под ногами героев — и не прогадал! Такой реалистический подход выглядел освежающе, как когда‑то суровый средневековый вайб в фэнтези «Игра престолов». А к вольной интерпретации знакомой истории не возникало никаких вопросов, ведь нет никаких «священных коров», которые нельзя трогать. Переписывать можно что угодно, если делать это с талантом, потому что любой талант больше канона. В подтверждение можно вспомнить уже упомянутую, крайне удачную экранизацию «Мастера и Маргариты», в которой мало что осталось от Михаила Булгакова, также как от Александра Дюма — в новых «Трех мушкетерах» (реплика в сторону: из демонической, продавшей душу дьяволу героини Евы Грин получилась бы отличная Маргарита!).

Подробности по теме
«Мастер и Маргарита» и «Панические атаки» — хорроры о том, как страшно жить в России

Из нововведений: в свежей дилогии появились брат Атоса — протестант, беременная сестра Арамиса — монахиня и брат короля Людовика XIII Гастон (Жюльен Фризон). Эти персонажи играют немаловажную роль в сюжете «Миледи», которая ближе к середине картины стягивает всех главных героев к крепости Ла-Рошель, где засели протестанты — и в стенах которой состоится одно из главных сражений. К слову, к экшену в «Мушкетерах» по-прежнему нет вопросов — однокадровые бои поставлены неизменно лихо, а вылазка в упомянутую крепость — пожалуй, самый зрелищный шоустоппер «Миледи».

Проблемы фильма кроются в другом. В том, что, решив сделать главным антагонистом не кардинала Ришелье, а другого персонажа, авторы не потрудились придумать более интересного и менее очевидного злодея: о том, что за всем стоит (спойлер)Гастон. легко догадаться, даже если вы не смотрели (спойлер)Диснеевскую «Красавицу и чудовище», где злодея тоже звали Гастон.. В том, что герои порой ведут себя слишком удобным для авторов образом — например, услышав печальную историю Миледи, Констанция Бонасье сразу же решается рискнуть жизнью ради нее. В том, наконец, что для фильма с названием «Миледи» в нем маловато Евы Грин — солирует в картине по-прежнему вездесущий д’Артаньян.

© «Атмосфера кино»

В общем, это не «Потрясающая история Миледи» (по аналогии с «Потрясающей историей Харли Квинн»), а все те же «Три мушкетера», которых решили осовременить, сделав Миледи в духе современной фем-повестки не злодейкой, а антигероиней и жертвой обстоятельств — «Я не плохая, просто меня такой нарисовали!». Но хотелось бы побольше узнать про эти обстоятельства, которые во второй части даны мимоходом.

Подробности по теме
«Хищные птицы»: Харли Квинн, женщина-драч

Впрочем, несмотря на все сценарные недостатки, французские «Мушкетеры» — бодрое, веселое и, в отличие от новых «Гардемаринов», совсем не пафосное кино. Пока в свежей гардемаринской дилогии («Мир» и «Война») герои, отбивая Крым у турок, важно надувают щеки и в каждой непонятной ситуации говорят «Да будет тако!» (речь, разумеется, идет не о мексиканском блюде), мушкетеры с огоньком спасают Францию от правительственного заговора. Пока в одном случае мы имеем дело с кринжем похлеще британских «Трех мушкетеров», в другом — с национальным блокбастером, в котором классические герои принимают вызовы нового времени. Иными словами, если гардемарины застряли в прошлом, мушкетеры уверенно шагают в будущее, приговаривая, как обычно: «Все за одного!»

6
/10
Оценка
Евгения Ткачева
Подробности по теме
Кринж с конями: «Гардемарины» вернулись спустя 30 лет, но это не камбэк «Твин Пикса»!
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+