«Миледи» с Евой Грин: чем похожи новые «Три мушкетера» и «Мастер и Маргарита»?

Д’Артаньян и Миледи работают вместе! Такое раньше было трудно себе представить. Но в том и пойнт этого фильма, что он предлагает посмотреть на знакомых персонажей под неожиданным углом. К слову, это не первая попытка реабилитации леди Винтер в кино. Скажем, 20 лет назад уже был телефильм «Миледи» Жозе Дайян, в котором сюжет «Трех мушкетеров» пересказывался с точки зрения главной антагонистки. Это была крутая и уж точно опередившая свое время идея, ведь Голливуд лишь сейчас созрел до того, чтобы посмотреть на злодеев как на людей («Джокер», «Круэлла», «Харли Квинн»).