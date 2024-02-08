«Миледи» с Евой Грин: чем похожи новые «Три мушкетера» и «Мастер и Маргарита»?

Бросившийся спасать свою возлюбленную Констанцию Бонасье (Лина Коудри), д’Артаньян (Франсуа Сивиль) на ее месте неожиданно находит плененную прислужницу кардинала Ришелье (Эрик Рюф) — Миледи (Ева Грин). Двум злейшим врагам приходится объединиться, потому что мушкетеру становится известно, что за покушением на короля Людовика XIII (Луи Гаррель) стоял не Ришелье. И вот, пока д’Артаньян и Миледи отбиваются от истинных заговорщиков, королевские мушкетеры Атос (Венсан Кассель), Портос (Пио Мармаи) и Арамис (Ромен Дюрис) отправляются на войну с протестантами-республиканцами, которые в пылу религиозной войны готовы просить помощи хоть у английского герцога Бэкингема (Джейкоб Форчун-Ллойд), хоть у самого дьявола. Грядет большая битва.
Д’Артаньян и Миледи работают вместе! Такое раньше было трудно себе представить. Но в том и пойнт этого фильма, что он предлагает посмотреть на знакомых персонажей под неожиданным углом. К слову, это не первая попытка реабилитации леди Винтер в кино. Скажем, 20 лет назад уже был телефильм «Миледи» Жозе Дайян, в котором сюжет «Трех мушкетеров» пересказывался с точки зрения главной антагонистки. Это была крутая и уж точно опередившая свое время идея, ведь Голливуд лишь сейчас созрел до того, чтобы посмотреть на злодеев как на людей («Джокер», «Круэлла», «Харли Квинн»).
Только тогда задумка, к сожалению, разбилась о чудовищную реализацию. Несмотря на солидный кастингМиледи — Ариель Домбаль, ее служанка Салли — Азия Ардженто, Констанция и Атос — дети Жерара Депардье Жюли и Гийом., фильм было просто неинтересно смотреть. Некоторые художественные решение (наподобие воротника Миледи, похожего на настенную картину) вызывали оторопь. А поведение протагонистки, представшей серийной убийцей в духе Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта», было вульгарно и незатейливо списано на тяжелое детство.
Впрочем, фильм сгубила не только дурная (на грани профнепригодности) постановка, но и сценарий, который довольно последовательно пересказывал мизогинистский роман Александра Дюма — отца, вместо того чтобы его как‑то остроумно по-феминистки деконструировать. Авторы новых «Мушкетеров» пошли по совершенно другому пути. Уже во время просмотра первой части стало понятно, что их дилогия, подобно свежим «Мастеру и Маргарите», — фанфик, причем очень качественно поставленный.
Режиссер Мартен Бурболон сделал ставку на натуралистические декорации, однокадровые поединки и грязь под ногами героев — и не прогадал! Такой реалистический подход выглядел освежающе, как когда‑то суровый средневековый вайб в фэнтези «Игра престолов». А к вольной интерпретации знакомой истории не возникало никаких вопросов, ведь нет никаких «священных коров», которые нельзя трогать. Переписывать можно что угодно, если делать это с талантом, потому что любой талант больше канона. В подтверждение можно вспомнить уже упомянутую, крайне удачную экранизацию «Мастера и Маргариты», в которой мало что осталось от Михаила Булгакова, также как от Александра Дюма — в новых «Трех мушкетерах» (реплика в сторону: из демонической, продавшей душу дьяволу героини Евы Грин получилась бы отличная Маргарита!).
Из нововведений: в свежей дилогии появились брат Атоса — протестант, беременная сестра Арамиса — монахиня и брат короля Людовика XIII Гастон (Жюльен Фризон). Эти персонажи играют немаловажную роль в сюжете «Миледи», которая ближе к середине картины стягивает всех главных героев к крепости Ла-Рошель, где засели протестанты — и в стенах которой состоится одно из главных сражений. К слову, к экшену в «Мушкетерах» по-прежнему нет вопросов — однокадровые бои поставлены неизменно лихо, а вылазка в упомянутую крепость — пожалуй, самый зрелищный шоустоппер «Миледи».
Проблемы фильма кроются в другом. В том, что, решив сделать главным антагонистом не кардинала Ришелье, а другого персонажа, авторы не потрудились придумать более интересного и менее очевидного злодея: о том, что за всем стоит (спойлер)Гастон. легко догадаться, даже если вы не смотрели (спойлер)Диснеевскую «Красавицу и чудовище», где злодея тоже звали Гастон.. В том, что герои порой ведут себя слишком удобным для авторов образом — например, услышав печальную историю Миледи, Констанция Бонасье сразу же решается рискнуть жизнью ради нее. В том, наконец, что для фильма с названием «Миледи» в нем маловато Евы Грин — солирует в картине по-прежнему вездесущий д’Артаньян.
В общем, это не «Потрясающая история Миледи» (по аналогии с «Потрясающей историей Харли Квинн»), а все те же «Три мушкетера», которых решили осовременить, сделав Миледи в духе современной фем-повестки не злодейкой, а антигероиней и жертвой обстоятельств — «Я не плохая, просто меня такой нарисовали!». Но хотелось бы побольше узнать про эти обстоятельства, которые во второй части даны мимоходом.
Впрочем, несмотря на все сценарные недостатки, французские «Мушкетеры» — бодрое, веселое и, в отличие от новых «Гардемаринов», совсем не пафосное кино. Пока в свежей гардемаринской дилогии («Мир» и «Война») герои, отбивая Крым у турок, важно надувают щеки и в каждой непонятной ситуации говорят «Да будет тако!» (речь, разумеется, идет не о мексиканском блюде), мушкетеры с огоньком спасают Францию от правительственного заговора. Пока в одном случае мы имеем дело с кринжем похлеще британских «Трех мушкетеров», в другом — с национальным блокбастером, в котором классические герои принимают вызовы нового времени. Иными словами, если гардемарины застряли в прошлом, мушкетеры уверенно шагают в будущее, приговаривая, как обычно: «Все за одного!»
Евгения Ткачева