Кринж с конями: «Гардемарины» вернулись спустя 30 лет, но это не камбэк «Твин Пикса»!

Алексей Бобринский (Даниил Зайцев) — незаконнорожденный сын императрицы Екатерины II (Кристина Орбакайте) — похищен. Поэтому царица обращается за помощью к своему воздыхателю из френд-зоны: князю Оленеву (Михаил Мамаев), который когда‑то на постоялом дворе близ города Риги поклялся быть ей верным во всем. Поскольку миссия по спасению монаршего отпрыска — дело непростое, Оленев берет в помощники друзей-гардемаринов: готовящегося к постригу в монахи Павла Горина (Александр Домогаров) и разжалованного в матросы Алексея Корсака (Дмитрий Харатьян).

Также помочь вызывается сын Корсака Шурка (Андрей Лаптев) и его пассия Александра Белова (Ника Здорик) — дочь сгинувшего на Аляске гардемарина Александра Белова (Сергей Жигунов) и почившей Анастасии Ягужинской (Татьяна Лютаева) . В похищении бастарда оказываются замешены турки, которые с помощью царского сына хотят отнять у России Крым, и шевалье де Брильи (Михаил Боярский), который вроде бы погиб еще в «Виват, гардемарины!».