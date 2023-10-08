Кринж с конями: «Гардемарины» вернулись спустя 30 лет, но это не камбэк «Твин Пикса»!

Светлана Дружинина мыслит сериальным нарративом. «Гардемарины, вперед!» состояли из четырех серий, «Виват, гардемарины!» — из двух, а «Гардемарины III» хоть и не были разбиты на эпизоды, однако их все равно можно было разделить на две части. Поэтому и свежее продолжение тоже будет дилогией, хотя изначально планировался один фильм.
Алексей Бобринский (Даниил Зайцев) — незаконнорожденный сын императрицы Екатерины II (Кристина Орбакайте) — похищен. Поэтому царица обращается за помощью к своему воздыхателю из френд-зоны: князю Оленеву (Михаил Мамаев), который когда‑то на постоялом дворе близ города Риги поклялся быть ей верным во всем. Поскольку миссия по спасению монаршего отпрыска — дело непростое, Оленев берет в помощники друзей-гардемаринов: готовящегося к постригу в монахи Павла Горина (Александр Домогаров) и разжалованного в матросы Алексея Корсака (Дмитрий Харатьян).
Также помочь вызывается сын Корсака Шурка (Андрей Лаптев) и его пассия Александра Белова (Ника Здорик) — дочь сгинувшего на Аляске гардемарина Александра Белова (Сергей Жигунов) и почившей Анастасии Ягужинской (Татьяна Лютаева). В похищении бастарда оказываются замешены турки, которые с помощью царского сына хотят отнять у России Крым, и шевалье де Брильи (Михаил Боярский), который вроде бы погиб еще в «Виват, гардемарины!».
Это происходит снова! Мы дождались продолжения «Твин Пикса», «Матрицы», «Иронии судьбы» и «Утомленных солнцем». А чем «Гардемарины» хуже? Поэтому приготовьтесь снова услышать «не вешать нос», «лети в мой сад, голубка» и «опять скрипит потертое седло», хотя последние строчки, кажется, из другой, конкурирующей мушкетерской франшизы, которая в 2009 году тоже пережила воскрешение и тоже не без участия Михаила Боярского. Впрочем, камбэк «Гардемаринов» своими кринжовыми вайбами напоминает не только «Возвращение мушкетеров», но и михалковское «Предстояние», ведь и там, и там ни с того, ни с сего воскресает один из центральных персонажей. Так, если репрессированного комдива Котова в «УС-2» сослали в штрафбат, то подстреленного на мельнице в «Виват, гардемарины!» де Брильи выходили русские женщины. И тем самым они как будто обесценили его жертву, ведь этот французский шпион словил пулю, предназначавшуюся для его возлюбленной «звезды» — Ягужинской.
Вообще в новых «Гардемаринах» обесценивается не только подвиг де Брильи, но и все достижения исторической во всех смыслах франшизы. Напомним, что в 1987 году мини-сериал «Гардемарины, вперед!» стал хитом, а исполнители главных ролей Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов — настоящими звездами. И хотя сейчас сериал выглядит уже не так впечатляюще (как же его романтическая линия перегружена иезуитскими интригами!), для своего времени это было лихо поставленное приключенческое кино. Гораздо лучше, кстати, сохранились полнометражные сиквелы «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III» с их лаконичным сюжетом, олдскульной драматургией, «барри-линдовским» полумраком, разговорами при свечах, предательствами и маленькими людьми, попавшими в жернова в большой истории.
Соврем, если скажем, что в «Гардемаринах» никогда не было державного пафоса. Был — и в лошадиных дозах. Чего только стоит панч Алешки Корсака в третьей части: «Ничего, мы еще будем в Берлине!» Однако этот пафос всегда нивелировался сентиментальной женской режиссурой, нестыдными трюками в постановке Владимира БалонаВ «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!» он сыграл Жака, подручного де Брильи., песнями Юрия Ряшенцева (кого не растрогает баллада «Сверчок», у того нет сердца!) и музыкой Виктора Лебедева — то есть всем тем, чего нет в новых «Гардемаринах».
Для четвертой части не написали новых песен, а старые исполняются уныло. Трюки не поражают воображение, а державный пафос («Русские своих не бросают!») съел всю режиссуру. Впрочем, новых «Гардемаринов» мучительно смотреть не только из‑за их неуместной имперскости и ура-патриотизма, но и потому, что это невероятно плохо поставленное кино. Актеры играют ужасно, сценарий дырявый (впервые Дружинина написала его одна, без своих постоянных соавторов Нины Соротокиной и Юрия Нагибина), монтаж психоделический, а не самый высокий бюджет делает фильм похожим на пляжную косплей-вечеринку. Герои выглядят не как мадам и месье из XVIII века, а как ряженые. Большая часть действия происходит на побережье.
Четвертые и уж тем более пятые части редко когда получаются хорошими: достаточно вспомнить «Пиратов Карибского моря». Стоило режиссеру оригинальной трилогии Гору Вербински покинуть франшизу, как она пошла на дно. В «Гардемаринах» автор не поменялся, но это им не сильно помогло. Спустя тридцать с лишним лет Дружинина закономерно оказалась неспособна воскресить франшизу, просто в силу того, что она не Дэвид Линч — иначе говоря, не гений. Четвертые «Гардемарины» такое же бесстыдное кино, как и четвертые «Пираты», а персонаж Михаила Боярского похож не только на кота Базилио, но и на крутящего задом капитана Джека Воробья. Короче, смотреть это больно, а пережить непросто.
Меж тем, один талант Дружинина все-таки не растеряла — умение подбирать на главные роли фантастически красивые лица. Актеры, играющие детей главных героев, прекрасны. Особенно фильм оживает в сюжетной линии, позаимствованной из «Узника замка Иф», когда Шурка Корсак и Александра Белова становятся пленниками де Брильи в какой‑то полупещере-полутюрьме. Это все равно не сцена на постоялом дворе близ города Риги, как в «Виват, гардемарины!», но когда Корсак и Белова признаются друг другу в любви, а затем отрываются от земли, словно Маргарита Терехова в «Зеркале», кажется, что в новых «Гардемаринах» появилось что‑то отдаленно похожее на искренность. Только вот этот эпизод длится всего несколько минут, а фильм идет два часа, на протяжении которых он страшно скрипит, и то ли это скрипит сумасшедший сверчок, а то ли это все-таки режиссерская совесть не спит.
Евгения Ткачева