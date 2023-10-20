«Золотое дно», «Нежность» и другие сериалы «Иви», которые стоит ждать

В первом сезоне героине Виктории Исаковой не только удалось победить в споре и влюбить в себя мужчину за сутки в Петербурге, но еще и после найти его — без правильного номера телефона. Яркая мелодрама от Анны Меликян оказалась одним из самых популярных и любимых российских сериалов последних лет. Тем интереснее решение создателей полностью сменить перспективу. За режиссуру теперь отвечает Владимир Щегольков («Везет»). В центре внимания — тот самый мужчина, герой Евгения Цыганова. Цветовая палитра, разве что, осталась прежней — все те же черно-белые кадры.