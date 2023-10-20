«Золотое дно», «Нежность» и другие сериалы «Иви», которые стоит ждать

«Теория больших денег» с героем, который заслуживает внимания
Когда ждать: этой осенью
Истории про выдающихся людей с неординарными способностями — ставка беспроигрышная. Взять хотя бы уже культовых американского «Обмани меня» или британского «Шерлока». На похожем поле решил сыграть сценарист и продюсер Андрей Золотарев («13-я клиническая»). Его «Теория больших денег» рассказывает про Михаила Александровича Нефедова (да-да, по имени-отчеству, пожалуйста!), преподавателя теории вероятностей и матстатистики.
В новом сериале герой, которого сыграл Илья Маланин («Сердце Пармы», «Поехавшая»), вынужден использовать свою без преувеличения бесконечную память, чтобы найти деньги на лечение сына. Продав квартиру, он делает ту самую выигрышную ставку на один из футбольных клубов. Но честная игра превращается в противостояние с букмекерской мафией.
Уже по первым материалам можно с уверенностью сказать, что очевидной сильной стороной «Теории больших денег» может стать сценарий. Перед нами не только адреналиновый футбольный матч с десятком сюжетных поворотов, но еще пусть и гениальный, но все же уязвимый, близкий нам игрок. А как известно, в корне любого успешного сериала именно такие персонажи.
«Госпожа» с отличными актерскими работами
Когда ждать: этой осенью
Пытаясь закрыть долги матери, соцработница Маруся (Евгения Громова из «Верности» Нигины Сайфуллаевой) перевоплощается в доминатрикс. Если бы «Госпожа» выходила на Netflix, то нас бы ждала легкая комедия с неловкими ситуациями, крепкой дружеской линией, а также атмосферой своего рода необязательности, сериал воскресного вечера, не более. Но благодаря рукам сценаристки Екатерины Мавроматис, написавшей ярчайшие женские сюжеты «Молоко» и «Мира» (в разных жанрах — абсурдистской комедии и сайфая!), и режиссерки Юлии Трофимовой — со «Страной Сашей» в фильмографии — «Госпожа» выглядит гораздо серьезнее и любопытнее любого проходного тайтла.
Новый сериал, в котором также сыграл Никита Ефремов, — это чистый образец социальной драмы, история эмансипации женщины, которых нам порой так не хватает. Если вам за «Госпожой» видится провокация, не спешите с выводами и скорее ждите основательного эмпауэрмента в духе той же «Верности» или, например, «Джой» с Дженнифер Лоуренс. Об этом можно судить хотя бы по короткому фрагменту сериала, доступному здесь.
«Первый класс», за который стоит побороться
Когда ждать: в 2024-м
Любой родитель сталкивался с проблемой выбора той самой лучшей школы, где их детей не будут буллить, учителя окажутся наставниками на всю жизнь, а после выпуска можно будет похвастаться аттестатом с одними пятерками. Три лучшие подруги пытаются устроить своих детей в именно такое элитное петербургское заведение. Но выдержит ли их дружба, если место в престижном классе только одно?
Как и в случае с «Госпожой», «Первый класс» — сериал с исключительной женской перспективой. В кадре — Марина Васильева, Анна Чиповская и Юлия Хлынина. За кадром — Елена Любарская, Анна Соболевская и Светлана Самошина, обладательница приза ММКФ за фильм «Край надломленной луны». «Мне кажется, многие проецируют свои понятия об успехе и стремлении к нему на детей. О том, до какого абсурда это может довести, расскажет наш проект», — признается последняя.
«Золотое дно», где богатые снова плачут (и дерутся)
Когда ждать: в 2024-м
Если вы каждую неделю ждали новый эпизод проекта «Наследники», который совсем недавно закончился на HBO, уже пересмотрели мемы с Кендаллом Роем и ждете всех премий мира для Кирана Калкина, то «Золотое дно» может стать вашим любимым сериалом следующего года.
Абсолютный хит фестиваля «Новый сезон» (о нем мы писали тут) действительно можно описать фразой: «Король мертв, да здравствуют… „Голодные игры“ за его наследство!» У крупного бизнесмена Градова останавливается сердце, и все приближенные хотят это сердце съесть, то есть заполучить его крупный строительный холдинг.
Новый сериал писателя Сергея Минаева («Духless», «The Телки») выделяется острейшими диалогами уровня Аарона Соркина, местами изобретательной режиссурой Ильи Ермолова («Разрешите обратиться») и, конечно, актерским составом. Пробивать «золотое дно» будут Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Наталия Вдовина и другие.
«Нежность» (2 сезон) — мелодрама-хит снова в черно-белом
Когда ждать: этой осенью
В первом сезоне героине Виктории Исаковой не только удалось победить в споре и влюбить в себя мужчину за сутки в Петербурге, но еще и после найти его — без правильного номера телефона. Яркая мелодрама от Анны Меликян оказалась одним из самых популярных и любимых российских сериалов последних лет. Тем интереснее решение создателей полностью сменить перспективу. За режиссуру теперь отвечает Владимир Щегольков («Везет»). В центре внимания — тот самый мужчина, герой Евгения Цыганова. Цветовая палитра, разве что, осталась прежней — все те же черно-белые кадры.
Виктория Исакова же, несмотря на мужской взгляд на события во втором сезоне, расширяет свою роль в проекте, также занимая должность креативной продюсерки. Ее Елена Ивановна тоже вернется. Кроме того, помимо Цыганова и Исаковой в сериале успел сняться даже Михаил Боярский, очевидный символ города на Неве. А пока вопросов больше, чем ответов, предлагаем посмотреть тизер-сцену второго сезона.