Какой Бегемот лучший? Рейтинг котов Воланда из экранизаций «Мастера и Маргариты»

5. Самый обычный
«Мастер и Маргарита» (1972), реж. Александар Петрович
Фильм
Впервые роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» целиком был опубликован в 1973 году, а в 1966–1967 годах его сокращенную версию можно было прочитать в журнале «Москва». Именно она легла в основу экранизации Александара Петровича — пионера так называемой югославской черной волны. За несколько лет до этого режиссер прославился фильмом «Скупщики перьев», который удостоился Гран-при Каннского фестиваля. В образе Мастера, сыгранного итальянцем Уго Тоньяцци, режиссер явно видел себя, а в фильме хотел показать конфликт художника и власти. В итоге картина спровоцировала травлю Петровича со стороны властей. Режиссера объявили ревизионистом и уволили из Белградской киноакадемии за политические убеждения. После этого он практически не смог работать и впоследствии покинул родину.
Бегемот
Надо сказать, что идейно экранизация Петровича сильно перекликается со свежей постановкой Михаила Локшина, а роль Бегемота в фильме исполнил самый обычный черный кот. В одной сцене он сидит на коленях у Воланда, пока тот разговаривает с финансовым директором театра «Варьете» Римским, и злобно мяучит, точно его брат-близнец из «Бриллиантовой руки».
А в другом эпизоде котик в компании Коровьева и Азазелло подлавливает на улице секретаря Союза пролетарских писателей Оскара Даниловича, который только что угрожал Мастеру и настаивал на его поездке в зимнюю Ялту.
4. Самый криповый
«Мастер и Маргарита» (1988), реж. Мацей Войтышко
Фильм
Четырехсерийный польский телефильм, который, несмотря на скромный бюджет и наивные спецэффекты, многие поклонники романа считают одной из лучших экранизаций «Мастера и Маргариты». Среди них — специалист по творчеству Булгакова, литературовед и русист Анджей Дравич. Этот вам не кот лапкой потрогал! Возможно, все дело в том, что создатели этой экранизации очень бережно отнеслись к тексту Михаила Афанасьевича. Сценарий максимально точно повторяет текст первоисточника, а общий хронометраж фильма составляет более шести часов.
Бегемот
Кота Бегемота тут играет польский актер Збигнев Замаховский, снимавшийся и у Кшиштофа Кесьлевского, и у Романа Полански, и у Анджея Вайды, а в 2002 году исполнивший роль барда Лютика в польской экранизации «Ведьмака». На актера нацепили мохнатую кошачью голову, а на руки — не менее мохнатые огромные лапы. Получилось не хуже, чем у Сира Людовика — кота из советской «Мэри Поппинс, до свидания!».
Жутковатый Бегемот в экранизации Войтышко с кошачьим воплем наскакивал на камеру, отправлял директора «Варьете» Степана Лиходеева в Ялту прямиком из собственной квартиры и демонстрировал немалую осведомленность в бюрократических тонкостях, жестко разбираясь с прибывшим из Киева дядей Берлиоза Максимилианом Поплавским.
3. Самый вальяжный
«Мастер и Маргарита» (1994), реж. Юрий Кара
Фильм
Экранизация Юрия Кары была снята в 1993 году за невиданные по тем временам 15 млн долларов, но из‑за разногласий режиссера, продюсеров и потомков третьей жены Булгакова до зрителей она добралась только спустя 18 лет, да и то в сильно урезанном виде. Режиссерская версия хронометражом 3 часа 20 минут до сих пор официально не увидела свет — на просторах интернета можно найти только ее пиратскую версию.
Бегемот
В отличие от агрессивного польского Бегемота, кот в первой отечественной экранизации «Мастера и Маргариты» нагловато вальяжен и ведет себя заметно спокойней. Сравните, насколько уравновешенней наш Бегемот в сцене с изгнанием Лиходеева из квартиры.
Пушистого приспешника Воланда сыграл Виктор Павлов, известный по ролям в советских хитах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Место встречи изменить нельзя». Похоже, он искреннее отрывался, играя Бегемота в плюшевом костюме с накладными ушами и усами.
2. Самый многоликий
«Мастер и Маргарита» (2005), реж. Владимир Бортко
Фильм
В разные годы к экранизации «Мастера и Маргариты» приглядывались многие отечественные режиссеры-титаны: Эльдар Рязанов, Владимир Наумов, Элем Климов. Последний и вовсе большую часть творческой жизни вынашивал идею фильма по Булгакову. Но мечте так и не суждено было реализоваться — сначала по идеологическим причинам, а после по финансовымРассказывают, что в начале лихих 1990-х на встрече кинематографистов с бизнесменами один известный миллионер предложил Климову денег на съемки. Так и сказал: «Я дам денег Климову!» После того как в зале утихли завистливые возгласы и присвистывания, раздался тихий голос режиссера: «Хотелось бы еще знать, откуда эти деньги»..
Поэтому, когда Владимиру Бортко, только поставившему свою версию булгаковского «Собачьего сердца», предложили снять «Мастера и Маргариту» для Центрального телевидения, он отказался, аргументировав это тем, что Климов много лет готовится сделать свою экранизацию и он не хочет переходить дорогу уважаемому коллеге. Впрочем, главным камнем преткновения стало даже не это. «Я просто не представляю, как сделать Бегемота», — признавался тогда режиссер.
Эту же проблему в свое время обозначал и Георгий Данелия, которому право на экранизацию уступил сам Климов. Режиссер искренне не понимал, как технически воплотить на экране Бегемота: актер в шубе — наивно, кукольная анимация — примитивно. Поэтому, когда Бортко спустя много лет все-таки согласился поработать над сериальной экранизацией «Мастера и Маргариты» для телеканала «Россия», он решил использовать сразу все имеющиеся варианты.
Бегемот
В кошачьем обличье Бегемота сыграл настоящий кот из театра Юрия Куклачева. В человеческом — Александр Баширов. При этом большую часть времени мы все-таки видим актера-лилипута Вано Мираняна, одетого в специальный кошачий костюм с головой, начиненной техникой для мимики. Именно на этот костюм ушла одна треть немаленького бюджета. При этом разговаривает Бегемот голосом актера Семена Фурмана.
Ну и куда же без знаменитой сцены с афтепати бала у Сатаны? Сравниваем с аналогичным эпизодом из предыдущей экранизации!
1. Самый крутой
«Мастер и Маргарита» (2023), реж. Михаил Локшин
Фильм
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», — произносит каноническую фразу Бегемот в новой, совершенно неканонической экранизации романа Булгакова, работа над которой велась с 2018 года. Режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор таким образом переписали книгу, что у них скорее получился метакомментарий к ней. В фильме есть три слоя реальности: настоящая жизнь, в которой живет писатель по прозвищу Мастер (Евгений Цыганов), выдуманный мир его романа, а внутри романа — история Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри (последней, впрочем, уделено меньше всего внимания, а Пилата там играет известный датский актер Клас Банг, известный по «Квадрату» и «Дракуле»).
Бегемот
В новейшей экранизации «Мастера и Маргариты» Бегемота играет настоящий кот — семилетний мейн-кун Кеша. Круг, начало которому было положено в 1972 году Петровичем, замкнулся! Но, в отличие от кота из югославской картины, на этот раз Бегемот разговаривает. Причем голосом не абы кого, а вездесущего Юры Борисова.
В ключевых сценах Кешу, у которого теперь даже есть своя страница на «Кинопоиске», понятно, дорисовали с помощью компьютерной графики, но хватает в картине и сцен с котом о натюрель. Рассказывает режиссер фильма Михаил Локшин:
В итоге проблема, над которой бились многие режиссеры, была решена. Наконец-то киношные технологии догнали фантазию Булгакова, а Бегемот получил адекватное воплощение на экране.