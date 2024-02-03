Какой Бегемот лучший? Рейтинг котов Воланда из экранизаций «Мастера и Маргариты»

Впервые роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» целиком был опубликован в 1973 году, а в 1966–1967 годах его сокращенную версию можно было прочитать в журнале «Москва». Именно она легла в основу экранизации Александара Петровича — пионера так называемой югославской черной волны. За несколько лет до этого режиссер прославился фильмом «Скупщики перьев», который удостоился Гран-при Каннского фестиваля. В образе Мастера, сыгранного итальянцем Уго Тоньяцци, режиссер явно видел себя, а в фильме хотел показать конфликт художника и власти. В итоге картина спровоцировала травлю Петровича со стороны властей. Режиссера объявили ревизионистом и уволили из Белградской киноакадемии за политические убеждения. После этого он практически не смог работать и впоследствии покинул родину.