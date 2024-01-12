«Стальная хватка» с Эфроном и «Последний наемник» с Нисоном: грустное мужское кино

Серьезного исследования ирландской Смуты от «Последнего наемника» ждать не стоит. Место и время действия тут в сущности не играют особой роли, как и кастинг Майкла Коллинза собственной персоной на главную роль. Да и на исследование ирландского менталитета в самых общих чертах, несмотря на позаимствованные из «Банши Инишерина» величественные пейзажи и выдающуюся артистку Кондон оттуда же, это кино не тянет. С другой стороны, нельзя сказать что перед нами типичный боевик категории «Б» с Нисоном позднего периода карьеры. Скорее, эта показанная на Венецианском кинофестивале картина, в которой мужчины больше говорят о Чести, Справедливости и Возмездии, чем стреляют и взрывают (но парочка взрывов, как и полагается фильму про ИРА, присутствует), — выход Нисона на территорию квазивестерна.