«Мастер и Маргарита», «Элвис и я» и еще 4 фильма января, ради которых стоит пойти в кино

«Стальная хватка»
С 11 января
Дурацкие челки, сетчатые майки и полное отсутствие штанов в повседневной жизни оттеняют череду бед в «проклятой» семье рестлеров-акробатов фон Эрихов так, что трагедия эта начинает выглядеть еще более возвышенной.
Сюжетный парадокс идеально сочетается с оксюмороном в производстве фильма. Тягучий, антизрительский стиль режиссера-садиста Шона Деркина («Гнездо», «Марта Марси Мэй Марлен») сочетается с убойным кастингом: два самых горячих актера момента — Джереми Аллен Уайт из «Медведя» и Харрис Дикинсон из «Убийства на краю света» — играют младших братьев гротескно возмужавшего Зака Эфрона. Результат — неожиданный зрительский хит: в США фильм уже стал самой кассовой работой студии A24 в этом году.
«Последний наемник»
С 11 января
Ирландия, 1970-е. Лидерша отряда ирландских террористов (Керри Кондон) решает залечь на дно в богом забытой деревне. Но выясняется, что дед из местного паба (Лиам Нисон) — бывший наемный убийца, на чьих руках кровь ее брата. Ясно, что без пары выстрелов и тройки взорванных бомб (примета места и эпохи) конфликт не решится.
Под видом боевика категории «Б» с Лиамом Нисоном в прокат просочилось насупленное фестивальное кино (премьера «Последнего наемника» состоялась в Венеции-2023). По сути это еще более жестокая ода ирландскому менталитету, чем «Банши Инишерина» годом ранее: в кадре те же готические пейзажи, та же Керри Кондон. И есть ощущение, что Нисон с ружьем — идеальный новый элемент пазла, способный оживить действие.
«Задира»
С 18 января
Школьная хулиганка скрывает от всех, что после смерти матери живет одна. Неожиданно на пороге объявляется ее молодой отец с очень модной стрижкой, и, к счастью школьницы, выясняется, что он не менее хулиганистый, чем она.
И снова Харрис Дикинсон: восходящая британская звезда играет что‑то вроде менее депрессивной версии папы в исполнении Пола Мескаля. Кастинг снова нереалистично неотразимый (оба 26-летних — на момент съемок — артиста сыграли отцов 12-летних девочек), а в остальном кино не тихо трагичное, а скорее просто упоительно милое. Другие фильмы Гран-при фестиваля «Сандэнс» и не получают.
«Воздух»
С 18 января
Юные советские летчицы сражаются за родину, влюбляются и умирают в годы Великой Отечественной.
Казалось бы, типичное пафосное кино про войну, снятое с раздутым государственным бюджетом. Но за штурвалом не кто‑то, а прошаренный анимешник Алексей Герман-младший, поэтому от хрупкой кавайности героинь моментально сжимается сердце. Кажется, это не очередной ремейк фильма «А зори здесь тихие…», а скорее ремейк «Девушек в последнем путешествии».
«Мастер и Маргарита»
С 25 января
Знаменитый писатель (Евгений Цыганов) оказывается закенселен в душной Москве эпохи репрессий. Тогда он берется за новый роман, где главным героем становятся гадкие люди из его окружения и сам Сатана.
Далеко не первая экранизация неустаревающего романа Булгакова, но первая — с блокбастерным бюджетом, которого тот, пожалуй, заслуживает. Выписанный из Германии Аугуст Диль в роли Воланда, компьютерный кот Бегемот и рискованный метаповорот: Мастер — это теперь альтер эго Булгакова еще в большей степени, чем тот имел в виду.
«Присцилла: Элвис и я»
С 25 января
Печально красивая, как кукла Барби, тинейджерка (Кейли Спэни) выходит замуж за пугающе красивую суперзвезду (Джейкоб Элорди). Они переезжают в ошеломительно красивое поместье, где в красивых нарядах с красивым макияжем живут красивую жизнь. Согласитесь, звучит страшно!
София Коппола доводит до очередного предела свой фирменный прием — концентрацию внешнего лоска, — до такой степени, что зрителей начинает мутить. На сей раз в ее прицеле не королева, а король, увиденный через призму парадной автобиографии Присциллы Пресли (бывшая актриса в нынешнем фильме не снимается, а только продюсирует). Гениальность Копполы в том, что насильно ширму благополучия она не ломает, а лишь заставляет зрителей так пристально на нее смотреть, что та растворяется сама собой, обнажая тихую женскую трагедию.