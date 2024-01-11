«Мастер и Маргарита», «Элвис и я» и еще 4 фильма января, ради которых стоит пойти в кино

София Коппола доводит до очередного предела свой фирменный прием — концентрацию внешнего лоска, — до такой степени, что зрителей начинает мутить. На сей раз в ее прицеле не королева, а король, увиденный через призму парадной автобиографии Присциллы Пресли (бывшая актриса в нынешнем фильме не снимается, а только продюсирует). Гениальность Копполы в том, что насильно ширму благополучия она не ломает, а лишь заставляет зрителей так пристально на нее смотреть, что та растворяется сама собой, обнажая тихую женскую трагедию.