Российские сериалы нулевых возвращаются. Но будем ли мы с ними снова счастливы вместе?

Откуда столько перезапусков?
2023-й год сформировал в российской сериальной индустрии новый тренд — ревайвлы«Возрождение» с английского. Таким термином обычно называют продолжения сериалов, которые выходят после длительной паузы.. Уже отгремел первый сезон новых «Папиных дочек». Теперь на экраны выходит продолжение «Счастливы вместе» под вывеской «Букины» (оба сериала продлены на вторые сезоны). Затем появятся и другие шоу, которые попытаются вернуть нам 2007-й. Велик соблазн увидеть в этой тенденции последствия вымывания западного контента из библиотек российских стримингов. Но правда в том, что мода на ревайвлы пошла как раз с Запада. «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Задержка в развитии», «И просто так», «Футурама» — лишь самые громкие примеры. В последние годы продолжений старых хитов стало особенно много, потому что стриминги и телеканалы перманентно испытывают контентный голод. И российские — не исключение. Ревайвлы старых хитов — непростой, но относительно дешевый способ привлечь зрительское внимание и не затеряться на фоне остального предложения.
«Букины»
«Букины» начинаются с обманного маневра. В открывающей сцене первого эпизода незадачливый Гена Букин (Виктор Логинов), лежа на кушетке, рассказывает, что черная полоса сменилась на белую. У него и его жены Даши (Наталья Бочкарева) хватило денег переехать в просторный коттедж и заодно купить обувной магазин, в котором Гена много лет проработал. Детки тоже в порядке: Рома Букин (Александр Якин) ведет свой бизнес по прокату детских машин, а дочка Света (Дарья Сагалова) удачно вышла замуж.
Впрочем, на деле все не так радужно. Дом у них вот-вот отберут, обувной магазин не приносит денег, Рома в одночасье теряет свой бизнес, а Дашу вместе с ее маленькой дочерью выставляют на мороз. Деваться некуда, приходится снова жить под одной крышей — вместе с новым псом Бароном-младшим и очередной соседской женатой парой (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова).
Популярность «Счастливы вместе» — интересный феномен. Российский ремейк культового американского ситкома «Женаты и с детьми» четко следовал сценарию оригинала и унаследовал его циничный юмор. Правда, «Женаты и с детьми» в первую очередь издевательски высмеивал идеализированный образ американской семьи на ТВ, а подобной традиции на российском телевидении не было. Однако вырванный из контекста юмор сериала сработал и на местной почве. Россиянам пришлась по духу сатира на традиционные ценности? Или же они узнали в Букиных себя?
Несмотря на отброшенный закадровый смех и переход к стилю однокамерного ситкомаОднокамерные ситкомы снимаются как традиционные фильмы с использованием одной камеры. Многокамерные ситкомы обычно снимаются в аудитории и с закадровым смехом: см. «Друзья», «Теория большого взрыва»., «Букины» от съемочной команды вездесущих Сарика и Гевонда Андреасянов постарались воссоздать саркастичный юмор оригинала. А получилась безжизненная имитация имитации. Шутить про сценарии российских сериалов и нейросети становится штампом, но, во-первых, это не наша вина, а, во-вторых, вымученные шутки «Букиных» реально звучат так, словно написать их попросили ChatGPT. Впрочем, чего еще ожидать от сериала, чьи лучшие находки никогда не были его собственными?
Однако местами у сериала все-таки прорезается свой голос. Один из двух эпизодов, показанных журналистам, почти полностью построен на одной-единственной гей-шутке. Там же в какой‑то момент с пренебрежением произносится фраза «Это как‑то по-европейски». Посконность юмора дополняется фальшивой сентиментальной нотой в конце первого эпизода, предающей дух сразу двух оригиналов. Уж лучше дождаться анимационного ревайвла «Женаты и с детьми», который наверняка заодно будет и лучшим продолжением «Счастливы вместе», чем это получилось у «Букиных».
«Папины дочки. Новые»
Новые «Папины дочки» тоже начинаются с исчезновения мамы семейства — только на этот раз семью бросает Даша Васнецова (Анастасия Сиваева), последовавшая примеру своей матери (Нонна Гришаева). Заработавшийся отец семейства Веник (Филипп Бледный) внезапно остается один на один со своими дочерьми: старшенькой Соней (Полина Денисова), осознанной экоактивисткой Лизой (Вита Корниенко), предприимчивой Дианой (Ева Смирнова) и непоседливой Ариной (Полина Айнутдинова). Помогают ему знакомые лица: дедушка Васнецов (Андрей Леонов) и предыдущие «папины дочки» — Маша (Мирослава Карпович) и Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова).
«Папины дочки» не то чтобы были великим ситкомом, но любви к ним все равно хватило на то, чтобы превратить ревайвл в большой хит: сериал уже продлен на второй сезон и новогодний спешел. Справедливо ли? Авторы новой версии заслуживают медальку за то, что не поленились построить ее на оригинальных героинях, — но это, пожалуй, единственное хорошее, что можно сказать про сериал. У новых «Папиных дочек» нет энергии даже на то, чтобы стать отвратительными, — это просто контент для фонового просмотра. Ужаснуться тут нечему, но и запоминающегося вы тоже ничего не увидите.
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