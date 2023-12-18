Российские сериалы нулевых возвращаются. Но будем ли мы с ними снова счастливы вместе?

2023-й год сформировал в российской сериальной индустрии новый тренд — ревайвлы«Возрождение» с английского. Таким термином обычно называют продолжения сериалов, которые выходят после длительной паузы.. Уже отгремел первый сезон новых «Папиных дочек». Теперь на экраны выходит продолжение «Счастливы вместе» под вывеской «Букины» (оба сериала продлены на вторые сезоны). Затем появятся и другие шоу, которые попытаются вернуть нам 2007-й. Велик соблазн увидеть в этой тенденции последствия вымывания западного контента из библиотек российских стримингов. Но правда в том, что мода на ревайвлы пошла как раз с Запада. «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Задержка в развитии», «И просто так», «Футурама» — лишь самые громкие примеры. В последние годы продолжений старых хитов стало особенно много, потому что стриминги и телеканалы перманентно испытывают контентный голод. И российские — не исключение. Ревайвлы старых хитов — непростой, но относительно дешевый способ привлечь зрительское внимание и не затеряться на фоне остального предложения.