От «Бригады» до «Слова пацана»: как менялись российские сериалы про бандитов

Возможно, Константинов не досмотрел «Бригаду» до конца, потому что победы в финале так и не случилось. Здесь на ум приходит другая аналогия: «Бригада» — это «Секс в большом городе», только про Россию и пацанов . У каждого из персонажей есть архетипический образ и своя сюжетная линия, а когда они собираются вместе, в офисе или ресторане, то много курят и разговаривают за жизнь, а потом отправляются на поиски приключений. У главного героя есть любимый человек, краш мечты, только это не «мистер Биг», а скрипачка с характером. Вчетвером дружить сложнее, чем на пару, отсюда и многочисленные недопонимания в коллективе. Но в итоге герои «за все, что они делают, отвечают тоже вместе». Для них это как мантра.