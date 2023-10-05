Ментоверс: как «Улицы разбитых фонарей» запустили сериальное производство в России

У сериала не было масштабной пиар-компании: актеры не становились рекламными лицами банков, в городах не висели билборды с ними, рассылок на пейджеры про выход новых серий никто не получал. Просто «Менты» стали первым сериалом, который отражал свою эпоху — когда милиционеры были бедными, голодными, ходили в одном и том же растянутом свитере, пили водку без закуски и непрерывно курили в своих кабинетах от безнадеги. И все вокруг было серым, а люди уставшими, как Ларин в тот момент, когда к нему залетает Соловец со словами: «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал, по коням!» И Андрюха встает со стула, берет потертую куртку и летит восстанавливать порядок.