Консервативный блокбастер «Звук свободы» побил сборы Тома Круза и вышел в РФ. О чем он?

Есть у успеха «Звука свободы» и более глобальная, хотя и менее очевидная причина. А именно — супергероизация кинематографа. ЦРУ на запросы журналистов по поводу реальности «короткого» периода службы Балларда, о котором тот любит распространяться, вежливо ответило, что, мол, не имеют права подтверждать или опровергать факт службы любых бывших и нынешних сотрудников. Даже если оставить в стороне фактологию рассказов Балларда (его библиография включает не только мемуары о спасении детей, но и квазиисторические и религиозные тексты), показателен сам факт его тяги к громким цифрам (пресловутые 288 пойманных педофилов из фильма и 1600 спасенных детей из реальной жизни). Вся эта бесконечная мифологизация звучит так, будто речь идет о 12 подвигах Геракла (скромновато по сравнению с Баллардом), 93 костюмах Тони Старка и соревнованиях в сверхзвуковых скоростях между Суперменом и Флэшем.