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Джоди Фостер тренирует 60-летнюю пловчиху в трейлере байопика «Найад»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:23

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Найад» — байопика пловчихи Дианы Найад, которая первой в мире преодолела вплавь без какой‑либо защиты от акул Флоридский залив.

Женщина совершила историческое достижение в 2013 году в возрасте 64 лет, проплыв 177 километров. «Найад» рассказывает, какой путь прошла спортсменка на пути к исполнению своей заветной мечты.

Главную роль в ленте исполнила четырехкратная номинантка на премию «Оскар» Аннетт Бенинг, известная по лентам «Багси» и «Красота по-американски». В образе ее подруги и тренера в фильме появилась двукратная лауреатка «Оскара» Джоди Фостер («Таксист», «Бобер»).

В картине также снялись Рис Иванс, Джонни Соло и другие артисты. Режиссерами байопика стали Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели (оба — «Фри-соло») , сценаристами — Джулия Кокс и сама Диана Найад.

«Найад» выйдет на экранах кинотеатров в октябре, в с 3 ноября ленту можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.

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