Кто‑то не любит оригинальную трилогию«Новая надежда» (1977), «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение Джедая» (1983). «Звездных войн», кто‑то — трилогию-приквел«Скрытая угроза» (1999), «Атака клонов» (2002) и «Месть ситхов» (2005)., кто‑то — трилогию-сиквел«Пробуждение Силы» (2015), «Последние джедаи» (2017) и «Скайуокер. Восход» (2019)., но, кажется, все, буквально все ненавидят «Звездные войны: Праздничный спецвыпуск» — кроме режиссера Джеймса Ганна. Этот рождественский спешл был показан по телевизору лишь однажды, когда маленькому Ганну было 12 лет, а затем канул в Лету. Создателя киновселенной Star Wars Джорджа Лукаса так ужаснул конечный результат, что он на манер Дарта Вейдера приказал уничтожить все копии телешоу. Однако стараниями нескольких «повстанцев» сохранилась его VHS-записи, которые (в ужасном качестве) и ходят по сети.
Из этого телешоу можно, например, узнать, что у Чубакки есть жена и сын — собственно, они и являются главными героями «Праздничного спецвыпуска», который показывает жизнь тех, кто прикрывает тылы героев, находящихся на передовой. А еще в спецвыпуске есть чумовой анимационный фрагмент, посвященный Боба Фетту. Однако, как ни прискорбно это признавать, в главном «темный властелин» Лукас был прав: этот спешл ужасен. Но, возможно, этим он и понравился Ганну — будущему выпускнику «Тромы», рассаднику «ужасного кино».
Поэтому, когда режиссер вырос, он решил, что у его «Стражей Галактики» тоже будет «Праздничный спецвыпуск», в равной мере ужасный и прекрасный. Так, по сюжету лидер Стражей Галактики Питер Квилл, он же Звездный Лорд (Крис Пратт), тоскует по своей возлюбленной Гаморе (Зои Салдана), которая вследствие временного парадокса, показанного в «Мстители: Финал», забыла его. Чтобы поднять дух Квилла, его друзья — эмпатка Мантис (Пом Клементьефф) и громила Дракс Разрушитель (Дейв Баутиста) — решают устроить ему рождественский сюрприз: подарить актера Кевина Бейкона с Земли, по которому в детстве так фанател Звездный Лорд. Для этого два Стража Галактики отправляются в Голливуд, где их ждут не только поиски Бейкона, но и праздничный загул.
Ганн питает какую‑то необъяснимую слабость к рестлерам — может быть, потому что рестлинг так похож на его фильмы, в которых за постановочным дуракавалянием всегда скрываются нешуточные страсти. В «Стражах Галактики» у режиссера снялся Дейв Баутиста, в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» — Джон Сина. В начале этого года Сина удостоился сольного сериала под названием «Миротворец». У Баутисты в «Праздничном спецвыпуске» тоже больше экранного времени, чем у остальных персонажей.
Несмотря на то, что бывшие рестлеры в картинах Ганна исполняют комичные роли, режиссер не насмехается над своими героями, а наоборот показывает их с какой‑то нежностью. Каждый горазд сделать из культуриста последнего героя боевика, но феномен Дуэйна «Скалы» Джонсона, Сины и Баутисты связан не с их рельефной мускулатурой, а с тем, что они отличные комедийные артисты. Только Сина в «Миротворце» может произнести фразу «Раньше мужчины были мужчинами, потому что не боялись выглядеть как женщины» так, чтобы она звучала смешно, а не глупо.
Кстати, у Ганна (не только режиссера, но и сценариста) отличное чувство юмора — кажется, из‑за него, а еще из‑за умения виртуозно смешивать высокое и низкое, его назначили новым шоураннером киновселенной DC. Так что его дни в «Марвеле» сочтены: третьи «Стражи Галактики» станут его последним фильмом для MCUКинематографическая вселенная «Марвел» — Marvel Cinematic Universe (MCU).. Понимая это, режиссер в праздничном спецвыпуске уходит в полный отрыв.
Его герои бродят по голливудскому бульвару, где встречают косплееров Мстителей, а затем их самих принимают за ряженных (к слову, киновселенная «Марвел» уже давно превратилась в фестиваль косплееров, что, не без остроумия, было обыграно в первой серии «Мисс Марвел»). Они нещадно набухиваются в баре (их пьяный сон вынесен на постер). Гоняются за ошалевшим Кевином Бейконом по его дому, прихватив с собой надувную леденцовую трость и эльфа Санты-Клауса. В общем, делают все, чтобы их сочли сумасшедшими и заперли в дурдом.
Однако, возможно, такое безумное поведение — самая адекватная реакция на апокалиптичный 2022 год, ведь пьяные проделки Дракса не идут ни в какое сравнение с теми ужасами, что происходят в реальном мире. «Стражи Галактики» все еще остаются самым уютным уголком переживающей кризис киновселенной «Марвел». Уголком, который дарит максимальное утешение.
Так легко примерить на себя роль замученного, погрязшего в печальных думах Питера Квилла, который оказывается в шоке от рождественского подарка своих друзей. По сути, «Праздничный спецвыпуск» такой же подарок для зрителей. Он вызывает приятное удивление, как встреча с Кевином Бейконом на другом конце галактики. При этом спецвыпуск не предновогодний блокбастер (резиновые спецэффекты в картине смешны) и даже не полнометражный фильм (спешл идет всего 44 минуты), а театральный капустник, рождественская буффонада, в которой все наряжаются в костюмы на размер больше — особенно Грут.
Спецвыпуск мало чем отличается от «Голубого огонька», но это «Голубой огонек» здорового человека с песнями группы Old 97’s и Кевина Бейкона, праздничной иллюминацией и творящими всякую дичь героями. В этой среднеметражке столько тепла, что хватит согреть мир в ядерную зиму. А еще в ней, как и в рождественском спешле «Звездных войн», есть анимационный фрагмент, посвященный Йонду (Майкл Рукер). Ганн многое взял от «Звездных войн», но его кино удалось, просто потому что, в отличие от Джорджа Лукаса, он не стал отдавать его съемку в чужие руки. Как говорил злодей Гэри Олдмана в «Пятом элементе»: «Если хочешь сделать что‑то хорошо, сделай это сам!».
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