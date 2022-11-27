Спецвыпуск мало чем отличается от «Голубого огонька», но это «Голубой огонек» здорового человека с песнями группы Old 97’s и Кевина Бейкона, праздничной иллюминацией и творящими всякую дичь героями. В этой среднеметражке столько тепла, что хватит согреть мир в ядерную зиму. А еще в ней, как и в рождественском спешле «Звездных войн», есть анимационный фрагмент, посвященный Йонду (Майкл Рукер). Ганн многое взял от «Звездных войн», но его кино удалось, просто потому что, в отличие от Джорджа Лукаса, он не стал отдавать его съемку в чужие руки. Как говорил злодей Гэри Олдмана в «Пятом элементе»: «Если хочешь сделать что‑то хорошо, сделай это сам!».