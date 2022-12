А тогда мы работали по принципу «Fake it until you can make it»«Притворись, пока не получится» с английского., больше имитируя, чем комментируя движуху в Москве. Однако наше желание счастливо напоролось на встречное желание активной части московской публики, чтобы такая движуха была. Уже новогодний номер был в четыре раза толще первого, потому что кинотеатры и новые прокатные фирмы начали плодиться как грибы.