Кинопиратству пришел конец. Но без Голливуда это все равно было не то. Нужны были большие кинособытия — и в 1992 году им стал французский колониальний мелодраматический эпос «Индокитай», взявший «Оскар». Параллельно кинотеатры, страстно желавшие показывать свежий Голливуд, выкручивались как могли и тратились на качественную видеопроецкию. В марте 1992 года мы все с тем же однокурсником-киномехаником увидели в сводной киноафише Москвы (такие вывешивались на всех столбах), что в кинотеатре «Родина» идет нашумевшая «Тельма и Луиза» Ридли Скотта. Время, как вы понимали, было такое, что произойти могло что угодно . Мы ломанулись на «Семеновскую», но получили то, чего больше всего и опасались: во весь огромный экран хоть и качественную, но видеокопию. Об такое обжигались многие киноманы. В итоге, когда Голливуд вернулся легально, они просто в это не поверили.