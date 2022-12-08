Портрет художника перед лицом смерти: каким получился фильм Любови Аркус о Балабанове

Полгода назад я написал большой текст о фильмах Балабанова. Он задумывался одновременно познавательным и ревизионистским, чтобы нескучно было как тем, кто только планирует познакомиться с творчеством режиссера, так и тем, кто хорошо его знает. Критический пересмотр Балабанова — надо признать, дело уже давно привычное и заведомо провальное, бессмысленно вступать в полемику с тем, кто не может ответить. В культурной журналистике на такой случай есть чит-код: спорить не с автором, а об авторе . Так, тексты становятся занимательной интеллектуальной игрой, и выигрывает в ней тот, кто предлагает самую оригинальную трактовку. Благо, что горизонт интерпретаций у Балабанова достаточно широк. Неудивительно, что его пытаются присвоить себе все — и справа, и слева. Миф о Балабанове давно перерос и самого Балабанова, и его фильмы, но в пылу кинокритических баталий как‑то забылся человек, который просто хотел честно снимать фильмы.