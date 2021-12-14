Десятка сериалов, которые произвели глубочайшее впечатление на младшего редактора раздела «Кино» «Афиши Daily» Никиту Лаврецкого. Топ упорядочен по возрастанию. В качестве бонуса — десятка почётных упоминаний (листайте до конца).

10. «Мистер Кормен» «Mr. Corman»

Благодаря стриминговому буму в сериальной индустрии образовалось такое количество ниш, что даже самые узкие прослойки населения могут найти идеальный сериал для себя любимых. Если вы 30-летний интроверт, живущий тревогами, неудачами и токсичным общением с родственниками , то в 2021 году трудно было бы найти что‑то ближе сердцу, чем сериал «Мистер Кормен» Джозефа Гордона-Левитта. Если же нет, то сильнее этого сериала вас ничего не взбесит (что тоже в своем роде комплимент). Увы, Apple пока что боится работать на столь узкие ниши и закрыло шоу на первом сезоне — вероятно, это главное преступление против сериального искусства в прошедшем году.

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9. «Полуночная месса» «Midnight Mass»

Лучший перенос на экран духа кинговской прозы, ремикс из нескольких его главных романов, к которому сам писатель не имел никакого отношения. Майк Флэнаган с равной уверенностью снимает и страшно, и сопливо, и психологично, не только не теряя за семь серий накала страстей, но поступательно приумножая его. «Полуночная месса» — главный хоррор года , без оглядки на величину экрана.

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8. «Не могу выкинуть тебя из головы: Эмоциональная история современного мира» «Can’t Get You Out of My Head: An Emotional History of the Modern World»

Всю свою карьеру документалист Адам Кертис притворялся попеременно политическим мыслителем, философом и историком, а на деле монтировал музыкальные клипы вперемешку с ютьюбовскими роликами о теориях заговора. В 2021 году он уже практически не притворяется: его 6-частный опус магнум «Не могу выкинуть тебя из головы» вышел с подходящим подзаголовком «Эмоциональная история современного мира» — то есть Кертис открыто говорит, что оперирует чувствами, а не фактами . И делает он это более зрелищно, чем когда‑либо: монтаж максимально напряженный, герои подобраны самые романтические, а музыка наложена так, чтобы цеплять и не отпускать. Настоящее большее кино, несмотря на жанр телевизионной документалистики.

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7. «Дэйв» (2-й сезон) «Dave»

К концу второго сезона хип-хоп-драмеди «Дэйв» оказывается вовсе не стебно-пафосным сериалом о покорении музыкального олимпа, а честным и непретенциозным перечислением общих мест из жизни среднестатистического молодого специалиста . Спойлер: на твой дебютный альбом (подставьте сюда любое другое карьерное достижение) всему остальному миру глубоко плевать; мгновенного успеха не существует как категории; во взрослом возрасте потерять старых друзей стократ легче, чем приобрести новых. Все это звучит, может, не очень-то весело, но поверьте, что в сеттинге надутого шоубиза (см. также: «Умерь свой энтузиазм») с героем по имени Лил Дики по центру (это рэперский псевдоним в честь, гм, покалеченного пениса) даже за профессиональным выгоранием и пассивной агрессией между приятелями следить чисто по кайфу.

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6. «Садоводы» «Landscapers»

Пересказы криминальных сводок остаются постоянным топливом для стриминговых хитов — жаль, что о тру-крайме как о современной разновидности эксплуатационного кино говорят слишком редко. Уилл Шарп и Эд Синклер пошли поперек мейнстримного представления об этом жанре. Их сериал «Садоводы» показывает не внешнюю сторону расследования одного чисто английского убийства, а предлагает с головой нырнуть в причудливый внутренний мир чудаковатых подозреваемых — в ход идут игры со светом, цветом и монтажом в духе экспериментального фестивального кино . В процессе выясняется, что эти трогательные подозреваемые — все мы, столкнувшиеся с универсальным непониманием со стороны жестокого внешнего мира. Кто бы мог подумать, что эксплуатация реальной трагедии может стать радикальным высказыванием против осуждения за инаковость.

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5. «Рейтинг королей» «Ousama Ranking»

«Рейтинг королей» возвращает тот экстаз от просмотра аниме , когда за новой серией со всех ног хотелось бежать после уроков или пар. Таких неожиданных сюжетных ходов, смело деконструирующих жанр фэнтези; такой динамичной анимации, превращающей холодные сражения в экспрессионистский танец линий и фигур, уж и не припомнить (да, даже в «Атаке титанов»). Конечно, так судить по трети сезона — тот еще аванс, однако, если создатели останутся верны всем оккультным намекам и жестокой мифологической логике, итоговая позиция сериала может оказаться еще выше.

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4. «Полезные советы от Джона Уилсона» (2-й сезон) «How To with John Wilson»

По второму сезону «Полезных советов» окончательно понятно, что Джон Уилсон — одно из главных кинематографических открытий десятилетия, гений нишевого жанра «сам себе режиссер» , не похожий вообще ни на кого. Только в его руках съемки прохожих исподтишка, интервью с представителями локальных брендов и автобиографические видеоблоги превращаются в чистейшую экранную поэзию. Самое главное — это не элитарная поэзия, а потенциально неограниченно массовая.

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3. «Наследники» (3-й сезон) «Succession»

Велик соблазн в качестве комплимента обозвать «Наследников» то ли шекспировской, то ли греческой трагедией . Да, такую характеристику сериал оправдывает на все 200 процентов (особенно финалами сезонов), но когда последний раз вас шокировало, возмущало и эмоционально уничтожало что‑то, написанное несколько веков назад? Мастерство шоураннера Джесси Армстронга — это не только искусное владение классической драматургией, но и редкий дар конвертировать сам дух современности в острый текст диалогов вообще без аффектов и искажений восприятия — как будто между ним и нами пролегает несколько поколений. Именно так и определяются живые классики.

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2. «Белый лотос» «The White Lotus»

Сатирический талант Майка Уайта сродни таланту Армстронга (см. абзац выше), только — страшно сказать — еще ярче, злее и проникновенней. «Белый лотоc» — это чрезвычайно концентрированная коллекция идеально надломленных героев-недотеп, болезненно дискомфортных ситуаций и глубоко правдивых драматических арок. Здесь собрана вся потаенная правда о наших непримечательных жизнях в этом странном веке , которую мы все и так нутром понимали, но никто кроме Уайта не мог бы лаконично и образно сформулировать. Наблюдать за этими мгновенно узнаваемыми формулировками — чистейшее удовольствие.

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1. «Стас все сдаст» (3-й сезон) «Stath Lets Flats»

За 3 сезона по 6 серий британский ситком «Стас все сдаст» прошел полный путь классического хита. Уникальное чувство юмора Джейми Деметриу (персонажи не могут связать двух слов и ведут себя как буквальные дети) сначала казалось непонятным и инопланетным, а теперь, кажется, проникло в комедийно-разговорное ДНК каждого из преданных зрителей. В первом сезоне над чудиками из непримечательного риэлтерского агентства можно было разве что потешаться со стороны, во втором они стали нашими лучшими друзьями, а в третьем — практически кровными родственниками. В результате над дурацкими песенками и бессмысленными фразочками из шести новых, слишком коротких серий голосить приходилось громче, чем когда‑либо, а свадьбы, семейные прибавления и романтические схождения-расхождения вызывали эмоциональный отклик страшной силы. Разве можно требовать чего‑то еще от идеального сериала, кроме смеха и слез вперемешку ? Есть вероятность, что с этими героями зрителям пришлось попрощаться чуть ли не навсегда, и этот факт тоже вызывает попеременно блаженную улыбку (о лучших часах жизни, проведенных у экрана) и комок в горле (ведь никто не гарантирует, что эти часы еще когда‑нибудь повторятся).

Почетные упоминания (в алфавитном порядке) «Атака титанов» (4-й сезон) Первая глава финала чрезвычайно зрелищной и хитроумной фэнтези-саги. «ВандаВижен» Самое причудливое и психологичное зрелище, на которое способна вселенная «Марвел», вооружившись лучшими наработками оригинальных комиксов. «Вверх дном» (2-й сезон) Эталон комфортного, как теплый плед, женского бриткома. «Десятилетний Том» По-настоящему уморительный анимационный ситком про пессимистичного школьника в мире взрослых-идиотов. «Дом с прислугой» (2-й сезон) Шьямалан и компания продолжают бесстыдно шьямаланить — для максимального удовольствия нужно раз и навсегда принять правила этой игры. «Кафедра» Сатира на «культуру отмены», сделанная с отменным вкусом: идеальный баланс между высмеиванием актуальной повестки и разносом ретроградов. «О кино» (12-й сезон) Постироничное бодание двух великих комиков нашего времени (Хайдекер и Теркингтон) снова заходит слишком далеко. «Пингвины моей мамы» Здесь точно подмечена одна страшная вещь: русский язык хорош для стендапа и ужасен для внутрисемейного общения. «Психиатр по соседству» Тру-крайм для самых нежных зрителей с самыми трогательными клоунами. «Умерь свой энтузиазм» (11-й сезон) В констатации вездесущих глупостей современности у Ларри Дэвида уже 20 лет как нет конкурентов.