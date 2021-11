Сегодня, когда лишь нажатие одной кнопки отделяет нас от исчерпывающей библиотеки мирового телевидения, каждый сериал соревнуется с каждым другим за внимание зрителя. И, похоже, в период карантина «Клан Сопрано» выиграл эту схватку. Соцсети кишат цитатами из сериала: у твиттер-аккаунта Sopranos Out of Context — который, собственно, выкладывает скриншоты вне контекста, — в марте 2020 года было всего 3000 подписчиков. Сегодня их 127 тысяч. С апреля 2020 года Майкл Империоли (исполнитель роли Кристофера Молтисанти, также написавший несколько эпизодов сериала) и Стив Ширрипа (сыгравший Бобби Баккальери) ведут подкаст Talking Sopranos , посвящая один выпуск одной серии. К январю 2021-го у подкаста было более 9 миллионов слушателей, а в мае он завоевал награду Webby как лучший подкаст о кино и телевидении — причем не выбор академии, а People’s Voice Winner, то есть приз именно слушательских (или зрительских) симпатий.

II. Смерть мафии

Как сериал смотрелся тогда

3 марта 1999 года, шоссе в Нью-Йорк. В машине четверо: глава семьи ДеКавальканте Энтони Ротондо (42 года), солдат клана Джозеф Железное Ухо Склафани (62 года), пользующийся слуховым аппаратом, и двое неизвестных, проходивших в материалах следствия просто как «Билли» и «Ральфи». Мужчины едут на сходку. Разговаривают о том, как нью-йоркская братва уважения не показывает. Как неправильно расходовать клиента. Как правильно поступать с телом. Затем.

Железное Ухо: Эй, а что это за штука такая, «Сопрано»? Они что, вроде как нас изображают?

Ротондо: Тебя так там точно поминали.

Железное Ухо: Да? А что сказали?

Билли: Сказали, смотри в оба за этим парнем. (Смех.)

Железное Ухо: В каждом эпизоде кого‑то нового из наших узнаешь. В каждом! Вот это шоу! А какие актеры!

Мужчины откровенничают и не знают, что Ральфи является агентом ФБР и увешан микрофонами, что подслушивание санкционировано прокурором и, следовательно, каждым словом они подписывают приговоры себе и близким. Всех арестовывают. Главу клана Винсента Винни Океана Палермо и 20 других членов семьи ДеКавальканте обвиняют по статьям: отмывание доходов, похищение ценных бумаг, букмекерство, грабеж, подлог, вымогательство и убийство. Некоторым грозит смертная казнь посредством летальной инъекции. Телесериалу «Клан Сопрано», который упоминали настоящие гангстеры, всего несколько месяцев. О нем говорят все.

Сериал, название которого правильно было бы перевести как «Сопрановы», потому что это хроника не клана, а простой рабочей семьи, члены которой — так уж сложилось — не ремонтируют машины, а убивают людей, с первых же серий захватывает американцев. Становится сначала хитом, потом наваждением и, наконец, фактом жизни, а не культуры. Сделанный на платном кабельном канале HBO, он бьет рекорды посещаемости: в третьем сезоне «Сопрано» смотрят 11,3 миллиона зрителей. На него, естественно, подают в суд — без этого в Америке не бывает успеха. Ассоциация защиты американо-итальянского наследия считает, что «Сопрано» оскорбляет их наследие, представляя его исключительно мафиозным.