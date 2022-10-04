Великолепный век: в седьмой серии «Дом дракона» окончательно превратился в турецкий сериал

В седьмом эпизоде «Дома дракона» режиссер Мигель Сапочник вновь использует свой фирменный прием — лютую темноту, которая заставит вас выкрутить яркость ваших экранов на максимум. Изо всех сил всматриваемся в новую серию и рассказываем, что в ней произошло. Разумеется, со спойлерами.

Дворцовые интриги в «Доме дракона» только наращивают обороты и делают его похожим на турецкий «Великолепный век»: мыльную оперу, только не в средневековом, а в сказочном сеттинге . Что же, все к этому шло. Седьмая серия пока самая захватывающая во всем сезоне. Мы уже побывали на свадьбе в Вестеросе — теперь пришло время оказаться на похоронах. Поминки Лейны Таргариен, супруги Деймона, собрали в замке Дрифтмарк всех членов семей Таргариен и Веларион. А также нового лорда Харренхола Лариса Стронга и нашего старого знакомого Отто Хайтауэра, вернувшего себе позицию десницы короля. Напомним: оба смогли добиться своего положения благодаря скоропостижной кончине Лионеля Стронга — отца Лариса и предыдущего десницы. Вместе с Лионелем погиб и его сын Харвин, любовник Рейниры и настоящий отец ее детей. Увы, принцессе и ее сыновьям, Джекейрису и Люцериусу (для удобства будем называть их Джейсом и Люком), приходится оплакивать свою потерю молча, чтобы не навести на себя подозрений.

Тем не менее именно эта трагедия, а не скорбь по ушедшей Лейне становится главной темой семейного мероприятия . Даже Веймонд, брат Корлиса Велариона, в своей похоронной речи не удерживается от шпильки в адрес детей-бастардов Рейниры. С ним явно солидарна Рейнис, жена Корлиса: она демонстративно обнимает дочерей Лейны, но не Рейниры. А наедине с Корлисом убеждает мужа отдать родовой замок Дрифтмарк Бейле, дочери Лейны и их внучке по крови. Однако Корлис на стороне бастардов: для человека, привыкшего всю жизнь вытаскивать себя из болота, имя важнее родства, а близость к власти — близости кровной.

Тем временем поздней ночью Эймонд, второй сын Алисенты, идет на отчаянный шаг — решается угнать дракониху Лейны Вхагар. Дело в том, что Эймонд чуть ли не единственный из наследников Визериса остался без огнедышащего ящера. Издевки остальных мальчиков — в прошлом эпизоде ему вместо дракона буквально подсунули свинью — вконец доконали парня, так что он осмеливается оседлать самую крупную из ныне живущих зверюг. И ему это удается. От сцены полета на драконе захватывает дух. Но пусть кто‑нибудь скажет режиссеру Мигелю Сапочнику включить свет. Это его второй (после «Долгой ночи», в которой проходила битва за Винтерфелл) эпизод из киновселенной «Песни льда и пламени», в котором половину серии почти ничего не видно, потому что действие происходит при естественном освещении.

Уже на земле Эймонда встречают Джейс, Люк, Бейла и ее сестра Рейна. Увы, не с поздравлениями. Эймонд присвоил себе дракона, предназначенного Рейне (из ее личного яйца так никто и не вылупился). Ругань стремительно перерастает в драку — и Эймонд в порыве гнева называет сыновей Рейниры бастардами. Это ошибка стоит парню глаза : Люк полоснул его по лицу ножом Джейса. Взрослые прибегают на крики, когда уже ничего не исправить. Теперь настал черед родительского собрания.

© HBO

Алисента в ярости от увечья сына. Рейнира защищается тем, что сомнения по поводу законнорожденности ее детей равняются измене. Визерис — бедный, заговаривающийся (в одной из сцен он называет Алисенту именем предыдущей супруги) и рассыпающийся от болезней Визерис — в своей неповторимой манере приказывает всем проигнорировать произошедшее и разойтись по углам. Но уже поздно. Алисента требует глаз за глаз и сама хватается за нож.

А помните, как всего несколько эпизодов назад Рейнира и Алисента были подругами? Теперь же одна занесла нож над другой. Вцепившись, соперницы высказывают ключевые претензии друг к другу. Алисента в бешенстве от нечестивости принцессы, а Рейнира не может выносить лицемерную праведность королевы. Потасовка заканчивается малой кровью — порезом на руке Рейниры. А две партии определяются с составом: Рейнира, Корлис и Деймон с одной стороны и Алисента, Отто и Кристон Коль — с другой. На следующее утро Алисента сожалеет о своей публичной вспышке гнева, но отец, напротив, ее поддерживает: наконец он увидел, что его дочь намерена бороться за власть в этой «мерзкой игре». Безрассудность Эймонда его тоже не смущает, ведь теперь на стороне «зеленых» самый большой дракон Вестероса .

© HBO

Впрочем, Рейнира тоже получила желанного союзника — Деймона. В ночь после похорон они говорят по душам с такой откровенностью, будто с их последней встречи не минуло десяти лет. А затем — к ликованию многочисленных фанатов, давно шипперящих эту парочку, — они занимаются сексом. Ну ладно, инцест так инцест . Куда интересней, что оба решают не останавливаться на достигнутом и намерены еще и пожениться. Вот только у них есть одно препятствие — все еще живой муж Рейниры Лейнор. «Игра престолов» памятна тем, что не всегда и не во всем следовала книжному оригиналу (поздние сезоны тому в подтверждение). И сериальная судьба Лейнора — тот случай, когда сценаристы взяли на себя смелость поиграть с литературным первоисточником.

В своих псевдоисторических хрониках «Пламя и кровь» Джордж Мартин всячески намекает на ненадежность рассказчиков — и сценаристы «Дома дракона» решают оттолкнуться от этой возможности.

В книге описано, как Лейнор погибает от рук своего любовника Кварла Корри. По одной из версий, смерть короля-консорта подстроил не кто иной, как Деймон. Однако в сериале это событие приобретает новую трактовку. Деймон действительно заплатил Корри, но не за убийство, а за инсценировку смерти Лейнора. Как на это согласился Лейнор — не до конца ясно. Однако свежие эпизоды дали понять, что его, воина по призванию, откровенно тяготит королевская жизнь. В любом случае очень мило, что сериальному Лейнору подарили нечто вроде хеппи-энда под занавес его сюжетной арки.