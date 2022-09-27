Молоко любимой женщины: королевские роды и дворцовые интриги в шестой серии «Дома дракона»

В новом эпизоде «Дома дракона» в повествовании происходит скачок на десять лет вперед. Разбираемся, что изменилось в Вестеросе за эти долгие годы.

Псевдоисторическая повесть Джорджа Мартина «Принцесса и королева, или Черные и Зеленые» — недурной литературный источник для адаптации. Понятно, почему авторы «Дома дракона» взялись именно за нее. Это одна из самых драматичных глав во вселенной «Песни льда и пламени». Однако у нее есть и один существенный недостаток: специфическое отношение со временем. Мартин благодаря своему летописному стилю мог спокойно уместить на одной странице целые месяцы или даже годы. Шоураннерам Райану Кондалу и Мигелю Сапочнику (поставившему этот эпизод) приходится прыгать через огромные временные промежутки.

Шестая серия совершает самый серьезный скачок за весь сезон — на целых десять лет вперед. В первых кадрах мы видим рожающую Рейниру. Вот только играет ее уже не Милли Олкок, а небинарная персона Эмма Д’Арси. В этом эпизоде ей предстоит убедительно изобразить целый спектр физиологических трудностей, с которыми женщина сталкивается после родов . Например, во время заседания Малого совета у нее неожиданно пойдет молоко из груди. Впрочем, Рейнире не привыкать. Как мы вскоре узнаем, это не первый ее ребенок, а третий. У Алисенты, которую теперь играет Оливия Кук из «Первому игроку приготовиться», тоже трое детей. Даже Деймон, который как‑то обронил, что дети — та еще морока, обзавелся потомством.

© Ollie Upton/HBO

Мало того что появились сразу несколько новых персонажей-детей, так еще и старых героев играют другие актеры. Например, вместе с Рейнирой «изменился» и ее муж Лейнор. А помните маленькую Лейну Веларион, которую сватали Визерису во втором эпизоде? Теперь она стала женой Деймона, и ее играет взрослая актриса. Иными словами, как же быстро растут чужие дети! Но на этом новости для зрителей не заканчиваются. Радость от рождения омрачает приказ королевы Алисенты: она хочет увидеть ребенка. Прошедшие десять лет ничуть не снизили напряжение между двумя бывшими подругами. Обессиленная, но гордая Рейнира решает дойти до покоев королевы самостоятельно. Вскоре становится понятно, почему Алисента так зла: дети Рейниры совсем не похожи на ее мужа Лейнора.

Зато темным цветом волос они смахивают на командующего городской стражи Харвина Стронга.

Ранее Харвин появлялся в сериале лишь эпизодически. Но в огромном промежутке между эпизодами он успел стать не только любовником Рейниры, но и отцом троих ее детей. Жаль только, что в этом переполненном событиями эпизоде практически не осталось места для рассказа про отношения Рейниры и Харвина — о тонкостях их любовной и тайной связи остается только догадываться.

Фигура настоящего отца детей Рейниры — секрет ПолишинеляФразеологическое выражение, обозначающее секрет, который всем и так известен, мнимую тайну, «секрет — на весь свет»., который бесит благочестивую Алисенту. Однако ее попытки донести до Визериса сомнения наталкиваются на стену отрицания: король и слышать не хочет об этих слухах . Однако даже Визерису приходится столкнуться с последствиями внесупружеского романа Рейниры. В сцене боевой тренировки король благостно наблюдает за своими наследниками — детьми и внуками. Совместная подготовка, уверен он, должна сплотить мальчишек. Однако иллюзии сталкиваются с реальностью.

Сир Кристон Коль, которого чудом не выгнали с позором из дворца, теперь встал на сторону Алисенты и о некогда любимой Рейнире отзывается исключительно в презрительном ключе. Он же тренирует детей обеих противоборствующих сторон, стравливая их между собой. Оказавшийся поблизости Харвин не слишком доволен методами Коля. Слово за слово, Кристон провоцирует Харвина намеками о том, кто истинный отец детей Рейниры. Тренировка переходит в потасовку, и Харвин едва не убивает обидчика голыми руками. Эта сцена буквально зеркалит эпизод из прошлой серии , когда Коль забил любовника Лейнора — Джоффри (кстати, именно в честь Джоффри Лейнор называет их третьего «совместного» ребенка с Рейнирой).

Ситуация для Рейниры и Харвина выглядит опасной, поэтому принцесса решает пойти навстречу королеве. На собрании Малого совета она предлагает обвенчать своего старшего сына Джекейриса с дочерью Алисенты — Хелейной. Однако бывшая подруга отвечает Рейнире ледяным игнором. Последние десять лет только разожгли у Алисенты инстинкт выживания, семена которого посеял ее отец Отто Хайтауэр. Теперь она сама стращает своего старшего сына Эйгона перед потенциальной угрозой со стороны его сводной сестры.

Однако ирония ситуации в том, что Рейнира настроена куда дружелюбней своей подруги. Главная проблема Алисенты — ее паранойя.

Рейнира понимает, что в столице ей делать нечего, и вместе с родными уезжает в фамильный замок Таргариенов, Драконий Камень. Харвину тоже приходится уехать, но по другому адресу. Его отец Лионель, понимая, что ситуация вокруг детей Рейниры накладывает дурную репутацию на его семью, пытается уйти в отставку с поста десницы короля. Но Визерис отказывается принять ее. Вместо этого Лионель с сыном удаляется в родовой замок Харренхол, который в мифологии «Песни льда и пламени» является проклятым местом. Его владельцы погибали целыми кланами .

© Ollie Upton/HBO

Увы, злого рока не избежали и Стронги: в пожаре погибают и Лионель, и Харвин. Вот только трагедию подстроил не кто иной, как сын Лионеля — Ларис. Хромой калека оказался не просто хитрецом и манипулятором, наподобие Мизинца, но и пока что самым зловещим персонажем всего сериала. Встав на сторону Алисенты, он подстроил смерть своих родных ради выгодного положения при дворе — а затем еще и убедил королеву в том, что сделал это с ее благословения.