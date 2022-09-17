Каким вышло аниме по «Киберпанк 2077» от режиссера «Гуррен-Лаганна»?

На Netflix вышли все серии аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», снятому по соответствующей игре легендарным режиссером Хироюки Имайси («Гуррен-Лаганн», «Kill la Kill»). Рассказываем, получилось ли у разработчиков CD Projekt и аниматоров Trigger успешно скооперироваться для создания нового «Аркейна».

Антиутопическое будущее: очень красочная кислотная гамма, но блеклое содержание. Обычный школьный хулиган по фамилии Мартинес хоронит мать, убитую бандитами, и случайно знакомится с блондинкой-воровкой, не вынимающей из губ сигарету. И моментально влюбляется.

Из школы героя исключают за неудовлетворительное поведение, после чего он окончательно сворачивает на кривую дорожку. Чтобы завоевать симпатию девушки, не придумывает ничего лучше, чем вступить в ее банду, вживить себе украденные у военных кибернетические импланты и с их помощью убивать и грабить. По законам криминального жанра друзья героя по очереди кончают плохо — в конце концов и он оказывается в отчаянном положении.

Короче говоря, несмотря на футуристическую оболочку, фабула аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» повторяет сюжет бандитского сериала «Бригада» . И это не такое уж абсурдное сравнение, если учесть, что за сюжет здесь отвечают три поляка, которые пережили 90-е, не сильно отличавшиеся от российских. (Напомним, что компания CD Projekt, разработавшая оригинальную игру «Киберпанк 2077», базируется в Варшаве.) Вот бы еще они не нагружали зрителей бесконечной дурацкой терминологией: «киберпанки» в значении «бандиты», «бегущие по краю» и «бегущие по сети» в значении… тоже «бандиты». Хотя «Киберпсихоз» можно и оставить, просто потому что звучит смешно!

Главное здесь, конечно, не банальный, как пять копеек, сценарий, а форма. Режиссер-постановщик Хироюки Имайси — живой бог аниме в жанре «бдыщ, бабах, бум, хрясь, тра-та-та» : начинал аниматором безумного «FLCL», потом сам снял классический меха-боевик «Гуррен-Лаганн», а после основания собственной анимационной студии Trigger регулярно пересекает границу разумного и физически возможного в этом жанре (см. «Kill la Kill», «Промар»). Проблема в том, что чем дальше, тем сильнее от ежесекундных автоматных очередей, взрывов, оторванных конечностей, глитчей, воплей и панчей болит голова. Снятый без чувства меры боевик про футуристических пожарных «Промар» уже был практически несмотрибельным, и нельзя сказать, что во время создания «Киберпанка» к Имайси вдруг вернулось чувство меры.

Иронично, что в работе режиссера, который так отчаянно стремится ускорить темп и повысить динамичность (порой вам будет казаться, что вы смотрите сериал на скорости полтора), наиболее захватывающими оказываются моменты замедления повествования. Будь то романтическая линия, в которой хулиган и бандитка смотрят на звездное небо, или те экшен-сцены, где используется позаимствованный из игры буллет-тайм. Последний прием эффектно визуализируется при помощи одновременного изображения всех промежуточных кадров анимации.

Чтобы такое визуальное пиршество было возможно, очевидно, нужен незаурядный бюджет, и в этом смысле сериал поистине впечатляет. Как и в случае с Riot Games и их «Аркейном», CD Projekt явно не поскупилась: в течение сезона качество анимации вообще не падает (как это часто бывает в рядовых аниме). А чего стоит саундтрек от западных групп (Franz Ferdinand! Health!) и Акиры Ямаоки, композитора «Сайлент-Хилла», который, на секундочку, до этого ни разу не работал над аниме.

Увы, деньги решают далеко не все. За них можно купить качественный продукт, но нельзя заставить исполнителей придумать действительно оригинальные идеи. По сути этот аниме-сериал — отчетливо восьмидесятническая работа, кои сейчас в тренде: в этом году на «Нетфликсе» уже выходили гипермаскулинные ремейки «Ублюдок!» и «Спригган». Спрашивается: зачем смотреть эти слишком прилизанные, слишком цифровые поделки, когда есть кладезь оригинальных шедевров из 80-х? С точки зрения чистой атмосферности аниме «Киберпанк» — это и близко не «Акира», не говоря уже о визуальных шедеврах Есиаки Кавадзири «Синдзюку — город-ад» и «Город чудищ».

© Netflix

От аниме хочется ждать чего‑то невиданного и неописуемого, и когда‑то Хироюки Имайси предоставлял зрителям именно такую возможность. Увы, новая работа выглядит моментально устаревшей . А ведь в эстетике аниме есть еще много неисследованного пространства: даже проходной сериал «Юрэй Деко» делал с визуальным воплощением высокотехнологического будущего что‑то особенное (аватары в метавселенной походили на superflat-искусство Такаси Мураками). А, например, свежайший трейлер нетфликсовской космической фантастики «Exception» с дизайнами Еситаки Амано и музыкой Рюити Сакамото демонстрирует нечто, нарисованное на иной планете (серьезно, это надо видеть).

Ладно, не будем раскатывать губу. Для того чтобы скоротать время ожидания истинных шедевров, «Киберпанк: Бегущие по краю» — далеко не худший вариант.

4 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого

Смотреть на Netflix (недоступен в России)